Скорый поезд «Мегаполис» - комфортное путешествие между двумя столицами России.

Одним из самых востребованных железнодорожных маршрутов является направление Москва – Санкт-Петербург и обратно. Множество поездов с различной скоростью ежедневно курсируют между столицами нашей Родины. Многие поезда на слуху даже у тех, кто редко путешествует. Кто не знает «Сапсан», «Красную стрелу» и «Ласточку», например? А вот про «Мегаполис» упоминают реже. О нем сегодня и пойдет речь.

Начнем с того, что «Мегаполис» - это первый частный поезд в России. Фирменный поезд курсирует под номера 19/20 сообщение Москва – Санкт-Петербург, делая остановку в Твери. Его обслуживанием и эксплуатацией занимается частная компания ООО «Тверской Экспресс». В первый рейс состав отправился 3 октября 2006 года.

В состав поезда входят 16 вагонов. Минимум 9купейных, от трех СВ, вагон-ресторан и штабной. Считается, что он состоит из современных вагонов купе и СВ. Наверное, если сравнивать с вагонами ЖД, они выглядит привлекательнее. А выпущены они Тверским вагоностроительным заводом в 2006-2007 годах, отсюда и сомнения в их современности. Вагон ресторан был построен в этот же период на заводе ЗАО «Вагонмаш».Стоит отметить, что частная компания сделала акцент на детали, интерьер и дизайн, который был подобран индивидуально под этот состав. Сине-оранжевые-желтые цвета стали визитной карточкой «Мегаполиса».

Помимо яркого интерьера поезд цепляет многих пассажиров своей конкурентной ценой. Порой в купе билеты можно приобрести по цене обычного плацкарта. Дороже обойдутся билеты в спальный вагон. Стоимость зависит, безусловно, от того какой класс обслуживания вы выберете.

В купейном вагоне 9 четырех местных купе. Самое классическое купе - 2Л Купе Стандарт, 2К Купе Классик, 2У Купе Универсал, 2Н Купе Бюджет. Дополнительные услуги в стоимость не включены, только бутилированная вода, тапочки, влажные или антисептические салфетки. Класс повыше - 2Ф Стандарт плюс, где дополнительно в стоимость входит набор питания. Следующий класс - 2Э Купе Эконом. Сюда входят минимальные радости жизни классического купе, набор питания предоставляется разнообразнее, а также предоставляются столовые и санитарно-гигиенические наборы. А самым дорогим в купе будет класс 2Т Купе Стандарт экстра. Здесь уже полноценное питание, которое можно выбрать самостоятельно из меню вагона-ресторана. Важно, чтобы общая стоимость блюда, закусок и напитков не превышала 1000 рублей.

Бюжетным классом обслуживания в спальном вагоне считается 1У СВ Стандарт, без услуг, как в классическом купе, но в более комфортном вагоне. С горячим завтраком приобретают билеты класса 1У СВ Стандарт. А самым дорогой класс обслуживания во всем поезде - 1Б СВ Бизнес. Здесь улучшенное питание, включающие в себя разнообразные закуски и завтрак, наборы путешественника и многое другое, что сделает поездку максимально комфортной. Также на вокзале по билеты доступен зал ожидания повышенной комфортности.

Во всех вагонах и ресторане работает беспроводной интернет, возле каждого места установлены розетки для зарядки гаджетов.

Несколько раз упоминали о вагоне-ресторане, который открыт от начала посадки до прибытия поезда в город назначения. Заранее можно забронировать столик для себя, своей семьи или компании, с которой путешествуете. Кроме того, здесь представлен широкий выбор блюд, в том числе постное. Заказ можно оформить у проводника или в самом ресторане, кроме того возможна доставка блюд в купе.

Продажа билетов открывается за 60 дней до даты отправления. Причем можно приобрести билет на полный маршрут, либо укороченный Тверь – Москва, Тверь – Санкт-Петербург и в обратных направлениях. Обратите внимание, что стоянка на станции Тверь длится не более двух минут, поэтому задерживать настоятельно не рекомендуется. Из столицы России поезд отправляется в 00:20 и пребывает на станцию назначения в 08:59. Всего время в пути составляет 8 часов 39 минут. А в обратном направлении поездка займет 7 часов 28 минут. Из Санкт-Петербурга отправление в 22:59, а прибытие в Москву в 5:57. Поезд, как и все фирменные, ориентирован на то, чтобы в поездке вы смогли отдохнуть, выспаться, а утром отправиться по своим делам.

Отзывы о путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно можно найти в интернете. Многие довольные поездкой, сервисом, меню ресторана и ценой на билет. Другие считают, что до фирменного он чуточку недотягивает. В любом случае, «Мегаполис» придерживается своим установленным стандартам, стараясь сохранять идеальный комфорт и обслуживание. А необычный дизайн делает поезд уникальным и непохожим на привычные поезда между двух столиц. Но выбор всегда остается за вами. Хороших путешествий по железной дороге!