Железнодорожный вокзал Адлер — современный, высокотехнологичный терминал

Адлер — железнодорожный вокзал Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги, расположен в Краснодарском крае, городе Сочи, район — Адлерский.
Это один из самых крупных пассажирских терминалов ЖД. Пропускная способность в обычном режиме — 5 тысяч человек в час, а во время Олимпийских игр терминал принимал до 20 тысяч гостей в час.
История вокзала
Проект побережной Черноморской железной дороги начал создаваться в Российской империи в конце девятнадцатого века.
В период Первой мировой войны, наконец, приступили к строительству части железной дороги от Адлера до Туапсе. А в 1927 году в Адлер из Туапсе прибыл первый состав. Сама железнодорожная станция Адлер была завершена в 1929 году. В 1941 году была достроена часть железной дороги от Адлера до станции Гагра, а в 1944 завершен участок до Новосенаки.
В ноябре 2010 была начата стройка современного вокзального комплекса, расположенного восточнее от старого, которая была закончена в октябре 2013 года. Для его создания использован совместный проект архитекторской группы НПО «Мостовик» и берлинского архитектурного бюро GMP. Строительство было приурочено к открытию зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.
В 2012 году начала свою работу новая ветвь железной дороги: «центр Сочи — международный аэропорт Сочи».
Направления отправления поездов
В настоящее время в этом узле ЖД действуют такие перевозчики, как:
Существует множество направлений движения поездов от этого терминала. Можно уехать в такие города, как:
Основные направления движения
Железнодорожный терминал Адлер пропускает поезда дальнего следования, которые курсируют по всей России, в Республику Беларусь и Абхазию.
Популярные направления:
Кроме поездов дальнего следования, большой популярностью пользуются местные электрички, на которых можно добраться до всех основных частей города Сочи, включая самые известные — Роза Хутор и Олимпийский парк. Существуют следующие маршруты:
Услуги и инфраструктура
Основные помещения вокзала — зал для распределения пассажиров и зал ожидания находятся над путями, на высоте десяти метров. Размер их составляет 150*60 метров.
Вокзал состоит из морской и городской части. Обогрев осуществляется с помощью солнечных коллекторов, которые расположены на крыше автостоянки.
Терминал имеет свое онлайн-табло, где можно посмотреть точное время прибытия и отправления поездов и электричек. Расписание постоянно обновляется. Рейсы и цены на билеты легко смотреть, также на сайте Яндекс.Расписания. Покупка билетов на поезда возможна через официальный сайт Российской железной дороги.
Вокзал предоставляет следующие услуги:
Как добраться до вокзала Адлер
Официальный адрес: Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, 113.
Телефоны для справок: +7800 775 00 00, +7862 246 06 06.
Добраться можно на городских автобусах: №171, 57, 59, 131.
От аэропорта пассажиры очень быстро добираются на местной электричке — время в пути 10 минут. Этот способ является и самым дешевым. Однако нужно учитывать нюанс — местные поезда курсируют только в дневное время суток и имеют длинный интервал движения.
Гостиницы неподалеку
В районе железнодорожной станции располагается большое количество всевозможных отелей и хостелов для пассажиров, которые ожидают пересадку и гостей города. Уровень комфортности и цен различен. В летний период номер лучше забронировать заблаговременно.
Например, можно предложить следующие варианты:
Отзывы путешественников
За годы работы вокзала Адлер через него прошли сотни тысяч пассажиров, многие из которых высоко оценили этот терминал. Вот некоторые их высказывания.
«Большой вокзал, есть бизнес-зал, детские площадки на втором этаже…»
«Замечательный вокзал, очень похож на аэропорт, есть выход с видом на море…»