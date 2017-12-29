Железнодорожный вокзал Адлер — современный, высокотехнологичный терминал

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Адлер — железнодорожный вокзал Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги, расположен в Краснодарском крае, городе Сочи, район — Адлерский.

Это один из самых крупных пассажирских терминалов ЖД. Пропускная способность в обычном режиме — 5 тысяч человек в час, а во время Олимпийских игр терминал принимал до 20 тысяч гостей в час.

История вокзала

Проект побережной Черноморской железной дороги начал создаваться в Российской империи в конце девятнадцатого века.

В период Первой мировой войны, наконец, приступили к строительству части железной дороги от Адлера до Туапсе. А в 1927 году в Адлер из Туапсе прибыл первый состав. Сама железнодорожная станция Адлер была завершена в 1929 году. В 1941 году была достроена часть железной дороги от Адлера до станции Гагра, а в 1944 завершен участок до Новосенаки.

В ноябре 2010 была начата стройка современного вокзального комплекса, расположенного восточнее от старого, которая была закончена в октябре 2013 года. Для его создания использован совместный проект архитекторской группы НПО «Мостовик» и берлинского архитектурного бюро GMP. Строительство было приурочено к открытию зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

В 2012 году начала свою работу новая ветвь железной дороги: «центр Сочи — международный аэропорт Сочи».

Направления отправления поездов

В настоящее время в этом узле ЖД действуют такие перевозчики, как:

Российские железные дороги — дальнее следование. Белорусская железная дорога — дальнее следование. АО «Кубань Экспресс-Пригород» — пригородное сообщение, аэропорт Сочи.

Существует множество направлений движения поездов от этого терминала. Можно уехать в такие города, как:

Москва;

Минск;

Санкт-Петербург;

Ростов-на-Дону;

Новокузнецк;

Орск;

Екатеринбург;

Санкт-Петербург — Сухум, Москва — Сухум, Самара — Сухум;

Краснодар;

Самара;

Мурманск;

Нижневартовск;

Уфа;

Майкоп;

Туапсе — Гагра;

Астрахань;

Саратов;

Тамбов;

Красноярск;

Челябинск;

Ижевск;

Киров;

Краснодар — Роза Хутор;

Армавир;

Симферополь;

Иркутск;

Чита;

Анапа;

Барнаул;

Владикавказ;

Архангельск;

Пермь;

Ставрополь;

Смоленск;

Калининград.

Основные направления движения

Железнодорожный терминал Адлер пропускает поезда дальнего следования, которые курсируют по всей России, в Республику Беларусь и Абхазию.

Популярные направления:

Адлер — Москва. Билеты можно приобрести на обычные поезда, а также на фирменные «Двухэтажный состав» и «Премиум». Адлер — Санкт-Петербург. Эти составы отправляются 1–2 раза в день. При покупке билета обратите внимание на время в пути: оно колеблется от 16 часов до одного дня. Адлер — Ростов-на-Дону. Направление обслуживают обычные и фирменные поезда, осуществляющие по несколько рейсов в день. Время в пути у первых — 10–12 часов, у фирменных — 8 часов. Адлер — Новосибирск. Поезда курсируют в определенные дни, но могут подойти рейсы до Красноярска, Северобайкальска, Иркутска и Читы. Адлер — Екатеринбург. Рейсы осуществляют поезда 346С и 234С. А по четным дням можно уехать также на поезде до Новосибирска. Адлер — Пермь. Поезд 354С отправляется всего несколько раз в месяц, но летом рейсы добавляются. Адлер — Краснодар. Курсируют обычные составы (время в пути — 6–8 часов) и фирменные (5 часов в пути). Адлер — Нижний Новгород. В эту сторону идут два состава: 088С (время в пути — сутки и 17 часов) и 310С (время в пути — двое суток и 1 час). Адлер — Челябинск. Рейсы в этот город отправляются каждый день. Время в пути — двое суток и 10 часов.

Кроме поездов дальнего следования, большой популярностью пользуются местные электрички, на которых можно добраться до всех основных частей города Сочи, включая самые известные — Роза Хутор и Олимпийский парк. Существуют следующие маршруты:

Адлер — Олимпийский парк;

Адлер — Туапсе;

Адлер — Сочи;

Адлер — Роза Хутор;

Адлер — аэропорт.

Услуги и инфраструктура

Основные помещения вокзала — зал для распределения пассажиров и зал ожидания находятся над путями, на высоте десяти метров. Размер их составляет 150*60 метров.

Вокзал состоит из морской и городской части. Обогрев осуществляется с помощью солнечных коллекторов, которые расположены на крыше автостоянки.

Терминал имеет свое онлайн-табло, где можно посмотреть точное время прибытия и отправления поездов и электричек. Расписание постоянно обновляется. Рейсы и цены на билеты легко смотреть, также на сайте Яндекс.Расписания. Покупка билетов на поезда возможна через официальный сайт Российской железной дороги.

Вокзал предоставляет следующие услуги:

Кассы продажи и обмена билетов на поезда и электрички. Справочно-информационные: устная справка, письменная (50 рублей), можно купить расписание движения поездов (50 рублей), есть возможность сделать объявление по громкой связи (100 рублей). Хранение багажа и ручной клади: 1 место — 200 рублей в сутки. Санитарно-гигиенические — можно бесплатно посетить специально выделенную комнату. Установлены банкоматы: Сбербанк, ВТБ-24, Кубань Кредит и РоссельхозБанк; Залы ожидания для пассажиров на четвертом и пятом этажах. Поликлиника на станции работает круглосуточно. Линейный отдел полиции. Парковка и платная автостоянка. Wi-Fi. Отправка и прием грузов на особых условиях (багаж) — только малые отправления. Услуги носильщиков. Магазины и кафе. Бизнес-зал: стоимость от 150 рублей — первый час, до 75 рублей — шестой и все последующие часы. В услуги входит:

просмотр телепередач;

пользование розетками;

Wi-Fi;

продажа чая/кофе;

возможность вызвать такси;

использование санитарной комнаты.

Как добраться до вокзала Адлер

Официальный адрес: Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, 113.

Телефоны для справок: +7800 775 00 00, +7862 246 06 06.

Добраться можно на городских автобусах: №171, 57, 59, 131.

От аэропорта пассажиры очень быстро добираются на местной электричке — время в пути 10 минут. Этот способ является и самым дешевым. Однако нужно учитывать нюанс — местные поезда курсируют только в дневное время суток и имеют длинный интервал движения.

Гостиницы неподалеку

В районе железнодорожной станции располагается большое количество всевозможных отелей и хостелов для пассажиров, которые ожидают пересадку и гостей города. Уровень комфортности и цен различен. В летний период номер лучше забронировать заблаговременно.

Например, можно предложить следующие варианты:

хостел «Вокзал» —0,3 км от станции, средняя цена места — 650 рублей/ ночь, вид на море из окна;

гостевой дом «Ключевой 9» —0,3 км от станции, средняя цена на одного человека — 1600 рублей/ночь;

апартаменты «Голубая Дали» — 0,2 км от станции, средняя цена на человека —2500 рублей/ночь;

апартаменты «Лиман» — 0,4 км от станции, средняя цена места — 4 тыс. рублей/ночь.

Отзывы путешественников

За годы работы вокзала Адлер через него прошли сотни тысяч пассажиров, многие из которых высоко оценили этот терминал. Вот некоторые их высказывания.

«Большой вокзал, есть бизнес-зал, детские площадки на втором этаже…»

«Замечательный вокзал, очень похож на аэропорт, есть выход с видом на море…»