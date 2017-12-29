Подробная информация о железнодорожном вокзале в Новороссийске

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный вокзал в Новороссийске входит в рейтинг крупных железнодорожных комплексов во всем Краснодарском крае. В нём пять путей и три платформы.

Немного истории и фактов о железнодорожном вокзале

Торжественное открытие произошло летом 1888-го года. Инженер-архитектор по имени Виктор Пиотровский работал над проектированием здания вокзала.

В изысканный, уникальный внутренний дизайн входили паркетный пол и эксклюзивная дорогая мебель. Но, во время Великой Отечественной станция была развалена, и архитектор Данини В.С. восстановил не только первоначальный вид, но и вернул старые детали архитектуры.

Здание в два этажа было оснащено современным, самым новым оборудованием, благодаря которому пассажиры были обеспечены всеми удобствами.

На территории железнодорожного вокзала есть бесплатный интернет, которым воспользоваться может любой желающий. На вокзале есть пара просторных залов ожидания. Для любителей повышенного комфорта имеется зал (конечно же, за определённую плату) с удобными диванчиками, телевизорами и другими преимуществами. Давайте познакомимся с железнодорожным вокзалом Новороссийска поближе.

Инфраструктура вокзала Новороссийск

Как говорилось выше, на вокзале два зала ожидания, но к тому же есть комната, в которой можно отдохнуть в ночное время суток. Общая площадь всех залов ожиданий равна почти трёмстам квадратным метрам. Начиная с двухтысячного года вокзал может принять одновременно минимум семьсот пассажиров — цифра вполне приличная. В каждом зале размещено большое информационное табло, которое не допустит, чтобы вы пропустили важную информацию. Внутри станция выглядит современнее, чем снаружи, но много чего сохранилось со времен Сталина, при проведении масштабной реконструкции.

Услуги Новороссийского вокзала

В первую очередь, стоит сказать, что здесь предоставляются услуги по оформлению всех проездных документов на пригородные и междугородние рейсы. Любой желающий сможет получить ответы на справочно-информационные вопросы. По запросу выдают печатную справку о запрашиваемых вами направлениях и времени отправления. О приходе и отправлении поездов со станции вас оповестят по громкой связи.

На вокзале можно получить офисные услугами, такие как ксерокопия документов, отправка электронного письма, звонки по стационарным номерам.

Также здесь филиал службы Formula 23, предоставляющей на прокат машины от эконома до премиум класса. При желании, вы можете арендовать здесь машину для передвижения по Новороссийску либо воспользоваться услугами персонального водителя.

Следующая полезная услуга, которой можно воспользоваться — это снятие наличных денег в банкоматах. Что очень важно, банкоматы здесь работают круглосуточно.

Вокзал предоставляет услуги по сохранению грузов и ручных кладей.

Получить первую медицинскую помощь при необходимости можно в медпункте при вокзале. Людям с ограниченными возможностями предоставят помощь! К тому же для них есть специальные парковочные места, и что немаловажно, вход в здание жд станции не имеет вертикальных преград. Также есть два вида подъёмника: гусеничный и вертикальный.

Если ваш смартфон разрядился, то на станции вы без проблем сможете "подзарядиться" — не переживайте, что можете остаться без связи.

Вкусно покушать можно в буфете и скромном, но очень уютном ресторане. Купить сувениры и подарки, так же как и печатную продукцию — не проблема.

Внутри вокзала приезжий может принять душ. Уборные платные, но зато приличные и чистые.

Приобретение билетов

Люди, которые воспользовались современными технологиями и купили ЖД билеты в онлайн режиме, могут распечатать электронные билеты самостоятельно в терминале, расположенном в здании железнодорожного вокзала либо обратиться к оператору на кассе. Электронное расписание поездов, расположенное во всех залах ожидания, постоянно обновляется.

Контактная информация и адрес

Железнодорожный вокзал в городе расположен в шестистах метрах к северо-востоку от реки Цемес, вблизи Лесного порта.

Точный адрес: индекс: 353906, г. Новороссийск, Жуковского 16

Вблизи от описанного местоположения локации есть множество достопримечательностей, таких как Дом-музей Островского, Армянская церковь, Дом Культуры имени Маркова, Мефодиевский рынок, Свято-Троицкий собор, военные мемориалы, Музей цементной промышленности, сквер Карла Маркса и многое другое.

Рядом с центром Новороссийска, вблизи Морского вокзала, есть автобусная станция. От этой точки вы сможете уехать в любые округи Краснодарского края, в список входит и Тамань.

К инфраструктуре можно отнести множество комфортных отелей на разный кошелёк. Большой популярностью пользуется гостевое заведение Abzhouse, которое расположено недалеко от вокзала. Обязательно нужно поехать на Мефодиевский базар, к тому же там есть множество кафе, в том числе фастфуд.

Ищите номер железнодорожного вокзала? Позвоните по этим двум номерам 775-00-00, 510-11-11. Помните, что сама станция работает круглосуточно, а вот кассы: с 07:30 утра до 22:00 вечера.

От автовокзала до железнодорожного вокзала можно доехать на автобусе номер 199, 119, 185 либо 646. Если решили ехать на троллейбусе, то ваш вариант "единица" или "шестёрка". Если вы передвигаетесь на своём автомобиле, то вам необходимо следовать по улице Элеваторная/Мефодиевская — с северной части города, а если с южной, то по Магистральной.

Расписание движения поездов от Новороссийска

Расписание включает в себя полсотни поездов, следующих по таким местам, как: Екатеринбург-Пасс., Челябинск, Нижний Новгород-Московский, Приобье, Кавказская, и т.п. Это можно назвать самыми востребованными направлениями, а всего их семнадцать.

Говоря о пригороде, то сеть обслуживает весь городской округ и население Крымского, Северского, Абинского округа и восток Кубани. С железнодорожного вокзала едут в СО-Аланию, Адыгею и, конечно же, в Кавминводы пересекая ни один десяток платформ.

Приобрести билеты на поезд в Новороссийске можно удалённо, через интернет. Также можно сделать покупку по старинке в кассе жд станции.

Важно! Обратите своё внимание на следующие детали:

как правило, чем меньше осталось до отправки поезда, тем стоимость билетов на ж/д поездку будет выше. Чтобы не переплачивать, покупайте билеты заранее; обязательно внимательно проверьте, была ли осуществлена электронная регистрация. Эту информацию можно найти прямо на билете; не тяните до последнего. Лучше приехать на железнодорожную станцию заранее, ведь могут затянуть процесс из-за проверки приезжих/уезжающих в целях сохранения безопасности.

Найти ответы на другие вопросы поможет официальный сайт железнодорожного вокзала Новороссийск. Ну, а мы желаем вам приятных путешествий!