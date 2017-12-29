Как и за сколько поедет спортивный и туристский инвентарь в поезде?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Каждый пассажир на железной дороге имеет право брать с собой багаж. Все более-менее понятно, когда дело идет о сумках и чемоданах, а когда крупногабаритные вещи – появляются вопросы. В нашей статье разберем, как брать с собой в поезд спортивный и туристский инвентарь, узнаем в каких случаях нужно за него платить и как его правильно перевозить.

Мы не первый раз пишем и еще раз повторим, что ручная кладь не должна превышать по сумме трех измерений 180 сантиметров. Это стандартные размеры применимые на большинстве маршрутов по России (бывают исключения, чаще всего на скоростных поездах и для определенного багажа). Разбираемся на конкретных примерах.

С наступлением тепла популярным багажом любителей активного отдыха становятся велосипеды. Перевозить в ручной клади можно модели без мотора и только в разобранном виде. Чтобы правильно упаковать велосипед необходимо опустить седло, снять переднее колесо (для складывающихся моделей: сложить пополам), уложить его на упаковочную пленку, повернуть руль и положить переднее колесо на раму так, чтобы велосипед был плоским и занимал максимально небольшое место. После его полностью завернуть в пленку, убрать в чехол или упаковать другим способом. В таком виде его можно разместить на третье полке в плацкарте или в багажной нише купе и СВ. Также можно размещать в местах ручной клади и с пассажирами в вагоне. Провоз будет платным по тарифу багажа весов в 10 килограмм. Ваш багаж не должен пачкать других пассажиров, занимать много места и мешать другим пассажирам. Кроме того, в поездах дальнего следования существует багажное купе, где можно даже без разбора можно сдать в багаж велосипед. Важно, что двухэтажных вагонов параметры остаются классическими, как для ручной клади, а в одноэтажных поездах нельзя превышать размер багажа по следующим параметрам: высота не более 175 сантиметров, ширина максимум 50 сантиметров и глубина до 45 сантиметров. Если планируете еще что-то сдавать в багажное купе, знайте, что на одного пассажира не более трех мест багажа с максимальным весом 200 килограмм. При таком виде перевозке оплата за багаж взимается в зависимости от километража.

Байдарки, каяки, весла и подобный инвентарь рекомендуется перевозить в багажном купе в поездах дальнего следования. В пригородных разрешено с пассажирами в вагоне или на местах ручной клади. Все также, не забывая, что они никому не должны мешать и создавать дискомфорт. За этот инвентарь оплата идет, как за багаж в 30 килограмм.

Лыжи с палками и сноуборды можно перевозить бесплатно (как правило, их размер редко превышает установленные параметры для ручной клади). Располагаются на месте, предназначенном для ручной клади, либо с пассажиром в вагоне. Кроме того, в зимнее время организовывают специальные составы для любителей активного отдыха, где каждый пассажир может провести не более одного инвентаря без оплаты. Обратите внимание, что в некоторых пригородных направлениях плата за лыжи взимается. Поэтому перед покупкой билета на электричку уточните возможность бесплатного перевоза.

Охотничьи и спортивные ружья должны соответствовать размерам ручной клади и быть грамотно упакованы. Они должны быть в специальных чехлах или кобуре. А также ружья должны быть разряжены, размешаются отдельно от патронов (ни в коем случае не вместе). Оплата за багаж (одну единицу), как за чемодан весом в 10 килограмм.

Также в поезде разрешено перевозить спортивные шесты. Но есть небольшие особенности в погрузке и выгрузке их из вагона. Так как такой багаж разрешено размещать в коридоре (вдоль кожух труб отопления), выгрузка разрешена только тогда, когда все пассажиры покинут вагон. А загрузить можно на станции отправления или промежуточных остановках с длительной стоянкой (более 5 минут). В этом деле поможет проводник. Безусловно, перевозка не бесплатная. Оплачивается каждый шест по тарифу багажа в 10 килограмм. А провозить один пассажир может максимум два инвентаря подобного рода.

Подводя итог, отметим важные моменты: перевозить туристское и спортивное снаряжение можно, в большинстве случаев за него необходима оплата. Важно, чтобы для других пассажиров ваш крупногабаритный багаж не доставлял дискомфорт, не мешал и не пачкал. Кроме того, оплату багажа можно произвести после покупки проездного билета, но до отправления поезда. За целостность и сохранность своего багажа отвечает каждый пассажир самостоятельно, поэтому не оставляйте вещи без присмотра.