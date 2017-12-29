Поезд «Арктика»: с комфортом до Мурманска.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Между Москвой и Мурманском расстояние 1949 километров. Безусловно, самый быстрый способ преодолеть весь путь – самолет. Но есть и другой способ не менее комфортный – фирменный поезд «Арктика» № 016А.

История состава началась с 60-х годов прошлого века. И с первого рейса состав сделали фирменным. Но в конце 20 века уровень обслуживания резко упал, а вагоны перестали обновляться. И с 1996 года «Арктика» стала обычным пассажирским поездом. Кстати, помимо этого состава ходит обычный поезд № 092А и № 242. В марте 2010 года состав поезда «Арктика» был полностью обновлен, поэтому ему удалось вернуть свой статус «фирменного». Поэтому выбирая билет на данном маршруте, вы столкнетесь с разницей в цене. Обычный пассажирский поезд будет дешевле фирменного. Разница в цене не резкая, поэтому многие отдают предпочтению комфорту в поездке.

Как и у любого фирменного поезда, у «Арктики» удобное расписание. Поезд каждый день отправляется из Москвы в ночное время, пока еще работает метрополитен. Утром он оказывается в Санкт-Петербурге, поэтому на поезд удобно добрать с любой части города любым транспортом. Кроме того, здесь одна из больших остановок – 38 минут. Далее он проезжает всю Карелию и ближе к полудню прибывает в Мурманск. На своем пути поезд делает остановки на 28 станциях. Из Москвы маршрут занимает 35 часов 3 минуты. Обратно – на 17 минут дольше. Нумерация вагонов начинается с головы состава в Москве, в Мурманске — с хвоста.

Состав курсирует ежедневно. Исключением является 1 января для поезда из Москвы и 31 декабря для состава в обратном направлении. Поезд состоит из 5 купейных вагонов, 1 купейный вагон для инвалидов и их сопровождающих, вагон-ресторан, 7 плацкартных вагонов, по определенным датам в состав включают один спальный вагон. Схема может меняться в зависимости от сезона? Снижения или повышения пассажиропотока. Но, как правило, в составе курсирует не более 15 вагонов.

В число услуг и удобств входят экологически чистые туалеты, кондиционер, постельное белье улучшенного качества, за дополнительную плату можно приобрести кондитерские изделия, различные напитки, сувениры и другую продукцию у проводников. Питание в ресторане разнообразное, есть отдельное меню для детей и диетические блюда. Кроме того, можно попросить проводника вызвать официанта и заказать у него еду из ресторана с доставкой в купе.

Спальные вагоны делятся на мужские и женские. Он состоит из 9 двухместных купе повышенной комфортности. Из дополнительных удобств – дорожный набор, информационное табло с указанием времени и температуры, индивидуальные осветительные приборы, розетка и телевизор. А вот купейные вагоны могут делаться по полу, так и быть смешанными. Они рассчитаны на четыре пассажирских места. Нижние диваны устроены таким образом, что они легко раскладываются в спальное место. Причем верхние и нижние полки проводники заправляют самостоятельно. Двери закрываются при помощи электронного ключа, который выдают проводники, работает wi-fi. Плацкарт в «Арктике» самый обычный, но с мягкими полками. Кроме того, есть отдельные места в плацкарте, где разрешено перевозить мелких домашних животных. Обратите на это внимание при покупке билетов. Многие отмечают, что в данном составе полки широкие.

Ограничений по провозу багажа в поезде нет. Но для крупногабаритного багажа потребуется специальная квитанция. Не забудьте ее оформить, это в первую очередь относится к велосипедам и другому спортивному инвентарю. Билеты на поезд можно приобрести за 90 дней до даты отправления. Причем на промежуточные станции билеты в продажу могут попасть не сразу. К ним применяется динамическое ценообразование, принятое на ЖД.

Конечно, «Арктика» не самый быстрый способ добраться до Мурманска. Кроме того, его частенько используют для передвижения между промежуточными точками. Это не самый дешевый поезд на маршруте, зато один из комфортных вариантов передвижения. Составы часто обновляют, качество услуг сохраняется на должном уровне, постельное белье имеет ограниченное число стирок, поэтому оно максимально свежее. А вот выбор вагона уже за вами, в зависимости от бюджета и ваших предпочтений. Если ознакомиться с отзывами в интернете, в целом о составе положительное впечатление.