Самые лучшие и худшие поезда по уровню комфорта

Путешествие на поезде может стать романтическим приключением или же худшим из кошмаров. Все зависит от того, в каком вагоне пришлось ехать. И если предугадать, какие будут соседи, невозможно, то определить условия и уровень комфорта легко, зная тип, класс обслуживания и что предусмотрено.

Особенности поездки в общих вагонах

Смело возглавляют антирейтинг по уровню комфорта. В общих вагонах находятся плацкартные купе, на нижних полках расположены места для сидения. В таких поездах нет никаких бесплатных услуг, может отсутствовать туалет и кондиционер.

При покупке билета на такой транспорт можно увидеть маркировку 3О или 3В. Это классы обслуживания. Если на тикете есть маркировка 3О, то пассажир имеет право провозить небольших животных, но ему нельзя выбрать место. Незначительные изменения ожидают тех, кто купил проездной билет на поездку в вагоне 3В. Там пассажир может выбрать для себя место, но вход даже с мелкими животными запрещен.

Условия для пассажиров в вагонах с сидячими местами

Этот вариант немного комфортнее. Здесь каждому пассажиру выделяется отдельное кресло. В таких вагонах обязательно предусматривается наличие санузла и кондиционера. Существует два класса комфорта. Первый обозначается маркировкой 1Р или 1В в проездном документе.

Билет дает право рассчитывать на получение:

еды по утвержденному меню (туда входят холодные закуски и некоторые популярные напитки);

набора путешественника (он состоит из средств гигиены);

теплый плед, свежие газеты (эти услуги не предусмотрены в поездах «Стриж»).

Немного больше привилегий есть у пассажиров с билетами 1В. Они могут провозить с собой небольших животных, но только в случае выкупа всех мест в купе.

Отметим, что в вагонах первого и второго класса есть существенная разница по размещению сидений. Если в первом их три ряда, то во втором ― четыре. Есть отдельные вагоны, в которые можно взять с собой животных. Обычно там есть кондиционер и санузел, но это не обязательное требование.

Плацкарт: классы обслуживания и их особенности

В таких вагонах купе являются открытыми секциями, то есть без дверей. Они соединяются длинным коридором. Каждое плацкартное купе вмещает 9 спальных мест. Есть отдельные места для вещей и багажа. Они находятся под нижними полками и над вторыми. Пассажирам не предоставляют никаких бесплатных услуг.

Заранее стоит уточнить, есть ли в вашем вагоне туалет и кондиционер. Их может не быть в плацкарте. Эти удобства точно есть в вагонах с маркировкой 3Э. В плацкартах с обозначением 3Т и 3Д должен быть кондиционер, но там не всегда есть санузел Самым некомфортным считается класс обслуживания 3Л, где зачастую вовсе нет удобств.

Важно! В плацкарте можно провозить кошек и небольших собак лишь в вагонах с маркировкой 3Д и 3У. Учитывайте, что в плацкарте с этими обозначениями может не быть кондиционера и санузла.

Условия в вагоне-купе

Это уже новый уровень комфорта во время путешествия на железнодорожном транспорте. В одном купе, которое является закрытой секцией с дверью, находится всего 4 человека. По правилам, на каждый такой вагон есть два санузла. Это достаточно удобно, учитывая, что максимальное количество пассажиров ― 36. В купе обязательно есть следующие вещи, помимо спальных мест:

стол;

ночник;

крючки для одежды;

розетка;

постельное белье.

Причем в некоторых классах обслуживания есть дополнительные бесплатные услуги. Например, в 2Э, 2Б и 2Т это напитки, еда, газеты и средства гигиены. В вагонах с классами обслуживания 2К, 2У, 2Н, 2Т пассажирам предоставляется лишь постельное белье. Никаких дополнительных услуг не предусмотрено.

Важно! В специальном вагоне для туристов, который обозначается маркировкой 2Т, может не быть санузла и кондиционера.

Повышенный комфорт в СВ

В закрытой секции вагона есть всего два спальных места, поэтому риск ехать в компании с чужими людьми существенно уменьшается. Уровень комфорта в вагоне СВ на порядок выше, чем в описанных ранее вариантах.

Пассажир может сам выкупить два места в вагоне. Выделяют несколько классов обслуживания. Так, проездные билеты с маркировкой 1Б и 1Э указывают на вагон с кондиционером и санузлом. Пассажиры могут воспользоваться такими дополнительными услугами, которые уже включены в стоимость билета:

набор путешественника;

газеты;

закуски и напитки.

В СВ также всем пассажирам выдают бесплатное постельное белье. Это единственная дополнительная услуга, на которую могут рассчитывать путешественники, купившие билеты с маркировками 1У, 1Л и 1Д.

Важно! В этом типе вагона все могут перевозить животных, кроме пассажиров-туристов. У них в тикете будет маркировка 1Д. Ограничение распространяется на тех, кто выезжает за границу.

Наиболее комфортными считаются вагоны РИЦ. Они находятся в поездах, выполняющих международные рейсы. Пассажиры могут рассчитывать на улучшенные спальные места, похожие на диваны, кондиционер и телевидение. У них есть специальная кнопка для вызова проводника в купе. Пассажиры, которые приобрели билеты в вагоны РИЦ, могут рассчитывать на питание без доплат и получение набора путешественника.

Особенности поездки в VIP-вагонах

Это самое дорогое и комфортное предложение в арсенале услуг «Российских железных дорог». Список привилегий отличается у разных поездов. Однако есть общие детали:

одно- или двухместное купе;

более комфортные спальные места;

наличие кондиционера в купе;

душ и умывальник;

удобный столик;

телевидение;

биотуалет;

свежая пресса;

индивидуальный набор средств гигиены;

горячее питание с напитками;

постельное белье.

Немаловажно, что в VIP-вагонах допускается перевозка собак, кошек и более экзотических питомцев. В электропоездах «Сапсан» помимо перечисленного есть еще ряд привилегий. Например, в 1-м классе и экономе есть доступ к Wi-Fi. В «бизнесе» еще больше привилегий: розетка у каждого сидения, особые предложения для пассажиров с детьми.

В поездах «Стриж» помимо услуг, характерных для VIP-вагонов, предоставляется еще и возможность воспользоваться сейфом. Отличный вариант для пассажиров, которые везут с собой крупную сумму денег или важные документы.

Лучшие и худшие поезда ЖД по отзывам пассажиров

На качество путешествия на железнодорожном транспорте влияет все: состояние вагона, наличие дополнительных услуг, вежливость проводников. Самыми комфортными поездами ЖД по мнению самих пассажиров стали «Ласточки». Они заняли первые три строки рейтинга. Скоростные электропоезды появились в России в 2014 году, но уже успели стать «любимицами». Пассажиры ЖД отмечают, что наиболее комфортными для них являются «Ласточки», которые обслуживают следующие направления:

Ростов-на-Дону ― Новороссийск;

Екатеринбург ― Курган;

Петербург ― Бологое.

Отметим, что электропоезда «Ласточка» на первые два направления были поставлены всего несколько лет назад, а именно ― в 2020 году. Поэтому есть вероятность, что пассажиры попросту не успели привыкнуть к такому уровню комфорта, а поэтому существенно завышают оценки. Но в любом случае эти поезда в лидерах топа.

Новый транспорт с легкостью подвинул вагоны, ставшие легендой. Речь о «Красной стреле» и «Невском экспрессе», соединяющие Санкт-Петербург и Москву. Однако они уверенно занимают 4 и 5 место рейтинга.

Рейтинга худших поездов ЖД нет, но в Сети можно прочитать много негативных отзывов об одном из них. Речь о сообщении Нерюнгри — Хабаровск (325). Пассажиры, которые садились в поезд на станции в Тынде, жаловались, что долго не могли войти в вагон. В этом населенном пункте длительная остановка, почти полтора часа. Однако пассажиров внутрь пускают лишь за 30 минут до отправления. И это при том, что указанный поезд прибывает в Тынду глубокой ночью.

Впрочем, внутри не лучше: не всегда чисто, отсутствует кондиционер, часто шумно. Регулярно на этом поезде ездят компании вахтовиков, которые возвращаются домой и пытаются скоротать время в пути распитием спиртных напитков в компании. Нередки драки и громкие конфликты. Пассажиры жалуются, что проводники никак на это не реагируют.

Так, уровень комфорта в поездах зависит от многих факторов. Это условия в вагоне, чистота, вежливость проводника, наличие дополнительных услуг. Покупая билет, особо важно уточнить, возможна ли перевозка животных, чтобы не попасть впросак перед посадкой.