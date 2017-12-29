А вы знаете, как покупать билеты дешевле на «Сапсан»?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Конечно, многие мечтают, чтобы цены на поезд «Сапсан» были максимально низкими, но такое вряд ли случится. Но если вы не любите много времени тратить на дорогу в путешествиях, дадим пару советов, как можно экономить.

Начнем с того, что поезд «Сапсан» выезжает из Москвы в Санкт-Петербург и обратно около 10 раз за день. Это считается самым быстрым способом передвижения между двух столиц по железной дороге. Также каждый день из Санкт-Петербурга отправляется «Сапсан» до Нижнего Новгорода через Москву. Кроме того, промежуточные остановки захватывают такие города, как Тверь, Владимир и другие промежуточные пункты.

Продажа билетов на данный поезд начинается за три месяца, поэтому можно купить по минимальной цене в первый день. Многие пассажиры говорят, что это реально сделать в 8 утра. А минут через 10-15 цена вырастает. Также многие заметили динамику, что через 2-5 дней цена может вернуться к первоначальной. В любом случае, чем позже вы покупаете билет, тем он дороже. Также ценообразование зависит от класса обслуживания, чем он выше, тем дороже билет. Влияет и общее число купленных билетов на поезд. Поэтому если время и возможности позволяют вам «подловить» билет по минимальной цене, планируйте поездки заранее.

Если сравнивать эконом-класс, то из Москвы до Нижнего Новгорода или Твери билеты начинаются от 1500 рублей, до Санкт-Петербурга от двух тысяч рублей, до Владимира от 1200 рублей. Эконом+ дороже в среднем на 300-500 рублей. При отправлении из Санкт-Петербурга ценовая политика немного другая. До Москвы билеты начинаются от 2000 рублей, до Твери от 1800 рублей, а до Нижнего Новгорода от 3500 рублей. Из Владимира до Москвы от 1200 рублей, до Санкт-Петербурга от трех тысяч рублей. Из Твери в Москву от 1500 рублей, в Санкт-Петербург от 1800 рублей. Безусловно, это ориентировочные цены, чтобы вы понимали что для «Сапсана» является дешевым билетом. Окончательную цену вы увидите при бронировании, также дополнительно взимается сервисный или кассовый сбор.

Если вариант «ловить» билеты – не про вас, обратите внимание на специальные тарифы. К сожалению, многие пассажиры забывают о них, а они порой помогают экономить.

Для детей до десяти лет действует скидка 70% на билеты любого класса обслуживания. Важно, что при посадке необходимо предъявить документ подтверждающий возраст. Важный момент: если вы купили за два месяца билет, пока ребенку было девять, а, к примеру, в день отправления или за пару дней до него наступил день рождения, придется доплатить. Но для людей с десяти лет до двадцати одного года действует скидка 30%. Данный тариф не действует на первый класс и на купе-переговорную. Та же самая скидка на тех же условиях действует для тех, чей возраст от шестидесяти лет.

Скидка 40% действует для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, по специальному тарифу может поехать один сопровождающий. Безусловно, потребуется полный пакет документов, подтверждающие факт инвалидности.

Если вы покупаете сразу билет «туда» и «обратно» по одному маршруту, вы сэкономите 20%. Акция действует на билет в обратную сторону следования. Важно, чтобы станции прибытия и отправления по билетам совпадали. Также если вы выкупаете два билета на два смежных места для одного себя, то второй билет будет за полцены. Такой тариф называется «Single» и не распространяется на купе-переговорную, первый класс и вагон-бистро.

Также есть специальные групповые тарифы, которые дешевле, чем брать одиночные билеты. Они действуют для юридических фирм, школьников и дошкольников, а также на одного сопровождающего для детских групп. Число людей в группе не должно быть меньше 10. Стоимость проезда формируется индивидуально и зависит от многих факторов, рекомендуется бронировать заранее.

Для тех, кто часто путешествует на «Сапсане» существует дорожная именная карта. Которую можно приобрести у проводника, либо в кассах Дирекции скоростного сообщения в Москве или Санкт-Петербурге. «Универсальная» карт стоит 3 тысячи рублей в год, предоставляется скидку 10%. Карта «Бизнес-класс» стоит 1999 рублей. Предоставляет скидку 30% на билет бизнес-класса. Дорожные карты не распространяются на первый класс и купе-переговорные. Также есть электронная карта, по условиям похожа на «Универсальную» дорожную, стоит тысячу рублей в месяц и дает скидку десять процентов.

А самое приятное – это скидка 30% в день рождения для вас и три персоны. Билеты вы можете приобрести в свой праздник, за семь дней до и после него. Причем купить билет на «Сапсан» можно не в период празднования, но на все билеты в продаже. Для молодоженов действует скидка 50% при выкупе купе-переговорной. Акция действует один месяц с момента регистрации брака. Также не стоит игнорировать программу «ЖД Бонус», благодаря которой можно обменивать баллы на билеты на «Сапсан». Более подробно о программе мы расскажем в следующих статьях.

Это все способы, которые есть, чтобы экономить на поездках на «Сапсане». Если мы что-то пропустили, можете указать в комментариях. Удачных и выгодных поездок!