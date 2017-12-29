Как проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД» на российских железных дорогах?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

1 декабря уже 31 год подряд отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом. К этой дате приурочено много различных мероприятий и акции по всему миру.

В России проблема стоит наиболее остро, ведь по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией страна занимает лидирующие позиции, обогнав даже Африку. Население страны примерно 146 миллионов человек и из них почти миллион зараженных. Причем бытует мнение, что эта цифра в действительности может быть в два раза больше. Но статистика гласит, что каждый час в России 10 человек заражается. Связать это можно с банальным незнанием о том, что такое ВИЧ/СПИД, какие есть методы профилактики, куда обращаться, как лечиться и в целом как жить. А жить действительно можно. Именно с целью информирования и прохождения тестирования проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

В этом году акция проходила с 13 по 19 мая и с 25 ноября по 1 декабря. Одним из партнеров является ОАО «ЖД». Уже четвертый год подряд компания ведет просветительскую деятельность не только среди своих сотрудников, но и для пассажиров. Расскажем, о самых больших мероприятиях, которые прошли в ноябре.

Число участников в акции с каждым разом растет. К примеру, в просветительских мероприятиях Восточно-Сибирской железной дороги за одну неделю мая приняло участие более 20 тысяч пассажиров, также около 25 тысяч работников железной дороги, пациентов поликлиник и больниц.

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) на всех крупных вокзалах проводились следующие мероприятия. Информирование пассажиров о профилактической акции, распространение листовок с важной и полезной информацией о ВИЧ-инфекции, предлагалось пройти экспресс-тестирование. Также всем, кто обратился в медицинский пункт вокзала за помощью, рассказали об акции.

Также специалисты учреждений здравоохранения ОАО «ЖД» на ДВЖД проводили Дни открытых дверей с целью информирования работников и пациентов. В медицинских учреждениях проводились консультации о мерах защиты и профилактики от ВИЧ-инфекции, делалось бесплатное анонимное тестирование, раздавались листовки и буклеты, размещалась информации на стендах, крутились видеоролики. В Хабаровском центре, где проходят подготовку специалиста железнодорожных профессий, была организована встреча со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Во встрече приняли участие 120 человек. Также мероприятия по информированию и тестированию прошли в дочерних компаниях края.

А в Челябинске акция прошла прямо во время поездки. Все пассажиры электропоезда «Челябинск – Миасс - Челябинск» 27 ноября могли бесплатно пройти тестирование. Были организованы специальные кабинки, где без предъявления документов делался тест на ВИЧ, результаты которого пассажиры получали минут через 10-15. Кроме того, можно было измерить давление и проконсультироваться с терапевтом. Также на железнодорожном вокзале Челябинска в медпункте можно также было пройти тестирование. Акция такого рода здесь проходит не первый раз, поэтому рассчитывать на ее повторение можно.

Пройти экспресс-тестирование можно было и на Свердловской железной дороге (СвЖД). Информационные точки были размещены на крупных вокзалах региона. На остальных были просто развешаны плакаты по профилактике ВИЧ/СПИД и другая полезная информация по данной проблеме. Также информационные буклеты можно было встретить в поездах дальнего следования этой магистрали и в «Ласточках». Для работников железной дороги и молодежи проводились лекции и семинары по профилактике ВИЧ и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия проходили на территории поликлиник и больниц «ЖД-Медицина». Также акция не прошла мимо работников этих медицинских учреждений. Они приняли участие в конференции, и был организован тренинг, который позволит информировать и помогать пациентам в вопросах о ВИЧ-инфекции.

Принимали ли вы участие в этих и других мероприятиях, проводимых в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД»? Знали о бесплатном тестировании и планируете ли в дальнейшем посещать подобные мероприятия?