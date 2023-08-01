Повышение тарифов. Почему цены на ЖД билеты растут при нынешней цене доллара?

С начала 2023 года повысятся тарифы «Российских железных дорог» на грузо- и пассажирские перевозки. Уже с 1 января билеты на поезда станут дороже на 8,1%. Такой показатель был установлен ЖД, перевозчиком ФПК и Министерством транспорта РФ. Однако не совсем понятно, почему ЖД-билеты дорожают. Если стоимость чуть ли не всех товаров связана с курсом доллара США, то почему при его удешевлении цены не падают вниз? Оказалось, что все не так просто. Прямой связи между курсом валют и изменением стоимости проезда нет.

Почему подорожали ЖД-билеты

В последние годы Федеральная пассажирская компания поднимала тарифы на перевозку в среднем на 4%. В 2023 году показатель вдвое больше. Возникает вопрос, с чем это связано. Казалось бы, укрепление российского рубля по отношению к доллару наоборот должно повлечь снижение стоимости тарифов. В реальности картина иная.

Перевозчики уверяют, что подорожание билетов вполне обосновано. Они предоставили график изменения тарифов на следующие три года:

2023 ― 8,1%;

2024 ― 7,1%;

2025 ― 4,6%.

Эти цифры обосновали необходимостью покрыть возросшие затраты из-за подорожания использования и обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Отметим, что в 2022 году тарифы на проезд индексировались дважды. В начале их повысили на 4,3%. С 1 октября тарифы снова повысились, уже на 6,52%. Но и этих показателей оказалось недостаточно для компенсации затрат.

Какие билеты подорожают

Сначала в ФПК заявляли, что в 2023 году изменятся цены на проездные документы, дающие право пребывать в общих и плацкартных вагонах. Позднее решение было изменено.

С 1 января изменится стоимость билетов в таких вагонах:

общие;

плацкартные;

СВ;

купе;

люкс.

Все билеты подорожают на один и тот же показатель ― 8,1%. Однако окончательная стоимость зависит от многих факторов. Она определяется динамическим или сезонным ценообразованием. На стоимость существенно влияет спрос.

Как формируется цена на билет

Стоимость одного и того же проездного документа в разное время может существенно отличаться. Это зависит от ряда факторов:

какая категория вагона (плацкарт, купе);

фирменный или нефирменный поезд;

направленность, длина маршрута;

спрос;

время суток, сезон.

Несмотря на это, существует две программы, которые ЖД использует для формирования стоимости билета. Это динамическое ценообразование и применение сезонного коэффициента. Они используются для разных категорий вагонов и имеют некоторые особенности.

Динамическое ценообразование

Эта программа применяется для определения стоимости билетов в вагонах люкс, купе, СВ, а также при формировании цен на проездные документы в сидячих вагонах скоростных составов. К таковым относятся «Ласточка», «Невский экспресс», «Стриж».

На формирование цены влияют параметры:

время отправления (учитывается день недели и сезон);

сколько дней осталось до отправления;

спрос на это направление, количество уже реализованных билетов.

Похожая, но не идентичная, программа используется при продаже проездных билетов на скоростные «Сапсаны». Там главным параметром ценообразования является спрос.

Самые дорогие билеты в преддверие праздников. Они дорожают перед Новым годом, в начале мая. Летом, в сезон отпусков, стоимость проездных билетов увеличивается почти на 20%. Наблюдается повышение тарифов в «пиковые» периоды. Это выходные и вторая половина пятницы.

Сезонные коэффициенты

Федеральная пассажирская компания ежегодно составляет список коэффициентов, которые будут учитываться при ценообразовании. Здесь в расчет берется спрос в конкретное время года, точнее, его прогноз. Таким образом устанавливается тариф для плацкарта и вагонов с сидячими местами в нескоростных поездах.

Летом и в праздничные периоды цена билетов повышается на 10-20%. Самые доступные проездные билеты продаются:

со второй половины января и до середины февраля;

в период с марта по апрель;

в октябре;

со второй половины ноября до середины декабря.

Отметим, что ЖД регулярно предлагает своим клиентам воспользоваться дополнительными предложениями, которые помогут сэкономить при покупке билетов. Например, есть программа с красноречивым названием «Планируйте заранее!». Чем раньше до отправления будет куплен билет, тем дешевле он обойдется. Причем скидки при заблаговременном бронировании могут достигать 30-40%. Такая программа чаще всего используется для ценообразования билетов на международные поезда.

Что еще влияет на стоимость проездных документов

Ситуация банальна до боли: одни и те же пункты отправления-прибытия, а цена билетов на разные поезда существенно отличается. Ничего удивительного здесь нет. Есть еще несколько факторов, которые влияют на цену.

Проезд в фирменных поездах обойдется дороже, чем в нефирменных. Пассажирам предлагают более комфортные условия. Например, улучшенное постельное белье, кондиционер, горячее питание, средства личной гигиены. У таких поездах проводники проходят дополнительное обучение, чтобы предоставлять более качественные услуги.

Стоимость у разных поездов может отличаться, если у них разные системы ценообразования ― динамическое или сезонное. Влияет на цену также уровень комфорта. Цена билетов на плацкарт примерно в 1,7 раза меньше, чем у купе. Это связано также с количеством пассажиров в вагоне. Плацкарт максимально размещает 54 человека. У купе не более 34-36 мест.

ЖД активно стимулирует спрос на покупку верхних полок. Они менее комфортные, их реже покупают. Поэтому цена на них ниже на 20-30%, чем на нижние.

Как сэкономить на ЖД-билетах: полезные советы

Приобрести более дешевые проездные документы помогут следующие рекомендации:

планируйте поездки заранее и как можно раньше покупайте билеты;

если нужно срочно куда-то поехать, выезжайте в четверг, ведь это день с самым низким спросом;

покупайте в Интернете, ведь можно сравнить стоимость билетов на разные поезда или даже воспользоваться бонусами;

планируйте поездки на «несезон», когда проездные документы самые дешевые;

если путешествуете с детьми, то не забывайте, что до 5 лет ребенок имеет право на бесплатный проезд, а если он старше, то можно купить билет «Детский» со скидкой;

проездные документы с невозвратным тарифом дешевле;

путешествуя с большой компанией, покупайте билеты вместе, ведь при покупке 10-ти сразу предоставляется скидка до 20%;

выбирайте верхние полки.

Таким образом, цены на билеты не зависят от курса доллара. Даже если российский рубль укрепляется по отношению к иностранным валютам, это не гарантирует удешевления всех товаров и услуг. Однако сэкономить на ЖД-билетах можно, если учитывать особенности ценообразования.