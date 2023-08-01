Повышение тарифов. Почему цены на ЖД билеты растут при нынешней цене доллара?

С начала 2023 года повысятся тарифы «Российских железных дорог» на грузо- и пассажирские перевозки. Уже с 1 января билеты на поезда станут дороже на 8,1%. Такой показатель был установлен ЖД, перевозчиком ФПК и Министерством транспорта РФ. Однако не совсем понятно, почему ЖД-билеты дорожают. Если стоимость чуть ли не всех товаров связана с курсом доллара США, то почему при его удешевлении цены не падают вниз? Оказалось, что все не так просто. Прямой связи между курсом валют и изменением стоимости проезда нет.
В последние годы Федеральная пассажирская компания поднимала тарифы на перевозку в среднем на 4%. В 2023 году показатель вдвое больше. Возникает вопрос, с чем это связано. Казалось бы, укрепление российского рубля по отношению к доллару наоборот должно повлечь снижение стоимости тарифов. В реальности картина иная.
Перевозчики уверяют, что подорожание билетов вполне обосновано. Они предоставили график изменения тарифов на следующие три года:
Эти цифры обосновали необходимостью покрыть возросшие затраты из-за подорожания использования и обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Отметим, что в 2022 году тарифы на проезд индексировались дважды. В начале их повысили на 4,3%. С 1 октября тарифы снова повысились, уже на 6,52%. Но и этих показателей оказалось недостаточно для компенсации затрат.
Сначала в ФПК заявляли, что в 2023 году изменятся цены на проездные документы, дающие право пребывать в общих и плацкартных вагонах. Позднее решение было изменено.
С 1 января изменится стоимость билетов в таких вагонах:
Все билеты подорожают на один и тот же показатель ― 8,1%. Однако окончательная стоимость зависит от многих факторов. Она определяется динамическим или сезонным ценообразованием. На стоимость существенно влияет спрос.
Стоимость одного и того же проездного документа в разное время может существенно отличаться. Это зависит от ряда факторов:
Несмотря на это, существует две программы, которые ЖД использует для формирования стоимости билета. Это динамическое ценообразование и применение сезонного коэффициента. Они используются для разных категорий вагонов и имеют некоторые особенности.
Эта программа применяется для определения стоимости билетов в вагонах люкс, купе, СВ, а также при формировании цен на проездные документы в сидячих вагонах скоростных составов. К таковым относятся «Ласточка», «Невский экспресс», «Стриж».
На формирование цены влияют параметры:
Похожая, но не идентичная, программа используется при продаже проездных билетов на скоростные «Сапсаны». Там главным параметром ценообразования является спрос.
Самые дорогие билеты в преддверие праздников. Они дорожают перед Новым годом, в начале мая. Летом, в сезон отпусков, стоимость проездных билетов увеличивается почти на 20%. Наблюдается повышение тарифов в «пиковые» периоды. Это выходные и вторая половина пятницы.
Федеральная пассажирская компания ежегодно составляет список коэффициентов, которые будут учитываться при ценообразовании. Здесь в расчет берется спрос в конкретное время года, точнее, его прогноз. Таким образом устанавливается тариф для плацкарта и вагонов с сидячими местами в нескоростных поездах.
Летом и в праздничные периоды цена билетов повышается на 10-20%. Самые доступные проездные билеты продаются:
Отметим, что ЖД регулярно предлагает своим клиентам воспользоваться дополнительными предложениями, которые помогут сэкономить при покупке билетов. Например, есть программа с красноречивым названием «Планируйте заранее!». Чем раньше до отправления будет куплен билет, тем дешевле он обойдется. Причем скидки при заблаговременном бронировании могут достигать 30-40%. Такая программа чаще всего используется для ценообразования билетов на международные поезда.
Ситуация банальна до боли: одни и те же пункты отправления-прибытия, а цена билетов на разные поезда существенно отличается. Ничего удивительного здесь нет. Есть еще несколько факторов, которые влияют на цену.
Проезд в фирменных поездах обойдется дороже, чем в нефирменных. Пассажирам предлагают более комфортные условия. Например, улучшенное постельное белье, кондиционер, горячее питание, средства личной гигиены. У таких поездах проводники проходят дополнительное обучение, чтобы предоставлять более качественные услуги.
Стоимость у разных поездов может отличаться, если у них разные системы ценообразования ― динамическое или сезонное. Влияет на цену также уровень комфорта. Цена билетов на плацкарт примерно в 1,7 раза меньше, чем у купе. Это связано также с количеством пассажиров в вагоне. Плацкарт максимально размещает 54 человека. У купе не более 34-36 мест.
ЖД активно стимулирует спрос на покупку верхних полок. Они менее комфортные, их реже покупают. Поэтому цена на них ниже на 20-30%, чем на нижние.
Приобрести более дешевые проездные документы помогут следующие рекомендации:
Таким образом, цены на билеты не зависят от курса доллара. Даже если российский рубль укрепляется по отношению к иностранным валютам, это не гарантирует удешевления всех товаров и услуг. Однако сэкономить на ЖД-билетах можно, если учитывать особенности ценообразования.