Плацкартный вагон: когда подумают о высоких?

Всем, кто хоть раз ездил в плацкартном вагоне, известна проблема неудобства полок для высоких людей. Безусловно, дети и люди с ростом до 170 сантиментов не испытывают дискомфорта, а вот тем, кто выше сложно вытянуться на полке целиком. Да и в целом довольно мало свободного места в таких вагонах. Поэтому, какой год идут разговоры о том, чтобы увеличить длину спального места и, кажется, решение найдено.

На данный момент плацкартный вагон относят к третьему классу обслуживания. Поэтому билеты в них самые дешевые, если не брать в учет сидячие места. Вагон представляет собой 9 открытых купе по 4 места (2 сверху и 2 снизу) и 18 боковых мест (верхнее и нижнее). То есть 54 спальных места. Также есть место для размещения багажа, крючки для одежды, полочка с сеткой, стол в каждом купе и на боковых местах, два биотуалета по бокам вагона.

Ширина и длина плацкартных полок в каждом поезде разная. Это связано с тем, что вагоны производились в разное время. Причем купейные полки чуть короче, чем боковые. Но в среднем ширина составляет 55-60 сантиментов, длинна 167-172 сантиметра. Расстояние между полок находящихся напротив друг друга составляет 60-67 сантиметров.

Российские вагоностроители уже давно ломают головы, как улучшить плацкартные вагоны. Недавно был анонсирован прототип, который показали на ежегодной выставке «Транспорт России». Первоначально идея заключалась в том, чтобы сохранить 54 пассажирских места в вагоне, увеличив места незначительно. Всего на 2 сантиметра, а боковые на 3. Но при этом добавив индивидуальное пространство для каждого пассажира. Это должно произойти за счет шкафа, который появится между купейных полок. Также концепция включала дополнительную полку-столик для каждого. Но таким образом свободного места стало еще меньше, чем существует сейчас.

При этом неудобства для высоких людей все равно остаются. Поэтому «Трансмашхолдинг» улучшил концепцию, за счет уменьшения пассажирских мест в вагоне до 40. Поэтому боковые полки уберут вообще. Зато спальные места планируют увеличить на 17,5 (сантиментов) в длину! Те новые макеты предполагают, что дополнительно появятся приборы индивидуального освещения, дополнительные шкафчики, на полках появятся шторы и розетки. Также планируются цветовые изменения. Интерьер будет в серых, красных и бежевых тонах.

Новая концепция предполагает увеличение длины вагона на 30 сантиментов. За счет новых изменений также может вырасти цена на проезд в таких вагонах, чтобы компенсировать отсутствие еще 14 мест. Безусловно, ценообразование будет понятно, после выхода новых составов на маршруты.

На данный момент концепция в разработке, ведутся переговоры, и учитывается мнение потенциальных пассажиров новых вагонов. Как минимум, новый макет самый близкий к реализации. Поэтому остается ждать одобрят концепцию или нет. Если ответ будет положительным, то в относительном будущем мы сможем ожидать улучшенные составы. Которые, наконец-то, избавят от многих неудобств в плацкарте и сделают поездку высоких людей более комфортной.