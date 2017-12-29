Подборка лучших вариантов для путешествий железнодорожным транспортом

Путешествие с помощью специальных туристических поездов - интересный и доступный вариант посетить памятные места в нескольких городах за короткое время. При этом, пока путешественник отдыхает, неутомимый поезд точно по расписанию перемещает туриста к новым приятным впечатлениям. Сейчас путешественникам предлагаются маршруты, рассчитанные на определенное время, и могут длиться от нескольких дней до месяцев. Планируя путешествие, будущий турист ориентируется по определенным позициям, а именно:

продолжительность путешествия;

количество локаций во время переезда, экскурсионное обеспечение;

предложения дополнительных опций;

уровень комфорта в дороге;

питание и дополнительные развлечения;

цена туристического тура.

Обычно, обслуживанием туристических поездов занимается "ЖД-тур", который подбирает и формирует разнообразные путешествия. На некоторые из них стоит обратить внимание. Начать обзор пожалуй стоит с самых коротких, 3 -4 часовых железнодорожных путешествий, имеющих наибольшую популярность среди опытных туристов.

Черниговское - Удаленный

Короткий трехчасовой маршрут протяженностью в 28 километров идеально подходит для туристов, которые хотят почувствовать атмосферу домашнего уюта в таком необычном месте, как вагон. Когда-то Апшеронское ущелье имело довольно оживленную узкоколейку, но со временем от нее остался единственный вагончик "Матрица", который регулярно курсирует между Черниговским и Удаленным. Поскольку в этих населенных пунктах в предгорье Кавказа автомобильных дорог вообще нет, "Матрица" остается единственным вариантом для местных жителей добраться до цивилизации. Не удивительно, что туриста в этом вагончике ждут встречи со школьниками, с бабками, едущими на базар, и с торговцами, которые везут свой товар. Очень медленно, но уверенно "Матрица" ползет мимо величественных скал, обрывов и густых зарослей, давая туристу возможность разглядеть все подробности прекрасных пейзажей. К концу путешествия путешественник будет в курсе всех местных новостей, ведь жители Кавказа очень любят общение.

Туапсе - Адлер

Путешествие протяженностью 144 км займет около 3 часов, но запомнится надолго. Поезд движется по побережью Черного моря, вдоль пирсов и пляжей с отдыхающими, мимо санаториев и домов отдыха. Путь проходит возле моря настолько близко, что иногда кажется, будто поезд движется по воде. Незабываемые впечатления дополняются названиями поселков, мимо которых движется вагон: Туапсе, Дагомыс, Хоста, Мацеста - известные места, ассоциирующиеся с отдыхом на юге.

Кимры - Углич

Трехчасовое путешествие длиной в 87 км прекрасно подойдет для туризма выходного дня. Между пунктами отправления и прибытия проложена узкоколейная дорога, пролегающая через непролазные чащи и густые леса, скрывающие многочисленные болота. В путешествие в Углич едут любители природы, которые имеют уникальную возможность наблюдать за многочисленными журавлями, совами, куликами и другими птицами, живущими и гнездящимися на болотах. Дополнением к орнитологическим наблюдениям может стать возможность собрать клюкву. Переезжая через Горбатый мост, что возле Калязина, можно увидеть известную затопленную колокольню.

Околобайкальская железная дорога

Постоянный туристический железнодорожный маршрут, длиной 89 км, длится 5 часов, однако, приятных впечатлений от такого путешествия хватает надолго. Маршрут начинается в поселке Байкал - начальной станции КБЖД (русская аббревиатура байкальской железной дороги). Околобайкальская железная дорога изначально была частью известной Транссибирской магистрали. При строительстве Иркутской ГЭС, которое происходило в 50-е годы, часть магистрали была затоплена, и отрезок железной дороги Байкал - Слюданка II был изолирован от основной железной дороги. Для Транссибирской магистрали проложили более удобный обходной путь, а по маршруту Байкал - Слюданка II начал курсировать пригородный поезд "Мотаня". Несмотря на то, что отрезок этой железной дороги имеет довольно скромные размеры, этот участок стал воплощением лучших инженерных замыслов. Большое количество мостов, виадуков и тоннелей дополнены невероятной красоты панорамами, открывающимися перед восторженными туристами. Поезд движется вплотную к озеру Байкал, что дает возможность вдоволь насладиться прекрасными видами величественного водоема и вечно заснеженными вершинами горного массива Хамар-Дабан.

Для более длительных путешествий по железной дороге "ЖД-тур" предлагает богатый выбор маршрутов, рассчитанных на 3 - 4 дня.

Маршрут: Москва - Йошкар-Ола - Свияжск - Москва

Трехдневный маршрут, который обычно выполняется в мае, позволяет в совершенстве ознакомиться с достопримечательностями Поволжья, в частности туристы посетят Царевококшайский Кремль, оценят уникальную архитектуру старинных церквей в Свияжске, прогуляются по старинным средневековым улицам комплекса исторической реконструкции "Ленивый Торжок".

Маршрут: Самара - Саранск - Киров.

Туристический маршрут, рассчитанный на 3 дня путешествия, имеет свое отдельное название - "Вятские сказки". Путешественников ждет встреча с историей, есть возможность посмотрит на старинные терема купцов, которые сохранились в историческом квартале Кирова. Туристам предлагают собственноручно расписать красками известную дымковскую игрушку, более экстремальных путешественников ждет попытка пострелять из аутентичного боевого лука в крепости вятского воеводы. Кроме того, туристы могут участвовать в многочисленных фестивалях и реконструкциях, периодически проводимых в старинном городе.

Маршрут: Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Москва

"Серебряный маршрут", рассчитанный на 4 дневное путешествие, предлагает желающим объемную экскурсионную программу. Знаменитый Великий Новгород откроет туристам двери музея деревянной архитектуры "Витославлицы", предоставит возможность посетить Свято - Юрьевский монастырь. В Пскове есть возможность пройтись по старинным улицам города и сделать памятные фото. Дополнительно можно выбрать вариант круиза на комфортабельном судне, которое пройдет по маршруту: Рыбинск, Изборск, Печоры, посещением Пушкинских гор и Талабских островов.

Маршрут: Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва

Маршрут "В Сибирь" за 6 дней путешествия предлагает туристам воочию увидеть Кремль в старинной Казани, посетить Тюменский дом - музей известного Григория Распутина, побывать у термальных источников. Абалакский монастырь и дом семьи последнего русского царя Николая II в Тобольске позволят прикоснуться к страшным историческим событиям. Несравненную красоту деревянной архитектуры можно увидеть в первом на Урале музее деревянных сооружений, находящемся в Перми.

Маршрут: Москва - Петрозаводск - о. Кижи - Сортавала - Рускеала - Выборг - Москва

Карельский вояж, рассчитанный на 4 дня путешествия, начнется с ознакомления с памятниками истории Петрозаводска. Посещение острова Кижи, известного деревянными постройками старинной архитектуры, принесет эстетическое удовольствие. Один из самых больших островов Онежского озера откроет двери одноименного парка "Рускеала", чтобы предоставить туристам возможность осмотреть Мраморный каньон. Пешеходная экскурсия по Выборгу обновит и дополнит знания истории.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

За 5 дней путешествия по БАМу туристам придется проехать по железной дороге около 4 300 км. Маршрут берет начало в городе Тайшет, что находится на полпути между Красноярска и Иркутском, и заканчивается в Советской гавани, что на побережье Тихого океана. От Тайшета железная дорога БАМ сворачивает на северо-восток, преодолевает величественные сибирские реки Ангару и Лену, на определенном отрезке вплотную приближается к северному побережью Байкала. Туристов ждут прекрасные пейзажи бескрайних хвойных лесов, заснеженных гор, равнин Амурской области. Остановка в селе Чара позволит побывать на известных Чарских песках.

Транссибирская магистраль

Наиболее увлекательное путешествие длиной в 9288 км длится около недели. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире. Начать путешествие можно в любом городе, через который проходит магистраль. Путешествие на Транссибирском экспрессе позволяет не только ознакомиться с невероятными по красоте видами исторических городов, но и увидеть Уральские горы, непроходимые леса и болота Сибири, отдать дань уважения величественному Байкалу и увидеть Тихий океан. Туристы не только знакомятся с новыми видами, они путешествуют и во времени, ведь пересекают 7 часовых поясов. Пересекая всю страну, турист может сойти в любом городе, для более детального ознакомления с памятниками истории или архитектуры, а затем продолжить свой вояж. Таким образом, воскресный маршрут может стать длиннее настолько, насколько желает путешественник. Поездка по Транссибу может предоставить возможность досконально изучить страну, ее географию и природные зоны, изучить историю и культуру быта разных народов. Путешествие по Транссибирской магистрали без сомнения, оставит самые прекрасные воспоминания на долгие годы.

И наконец, следует упомянуть о поездах, пребывание в которых приравнивается к пятизначному отелю. Это поезда для обеспеченных туристов, которые готовы выложить немаленькие суммы за проживание в эксклюзивных вагонах с 24 часовым обслуживанием. Речь идет о поездах "Императорская Россия" и "Золотой орел". Оба поезда отходят от московского перрона, разница только в том, что "Золотой орел" идет до Владивостока, а "Императорская Россия" заканчивает путь в Пекине. "Золотой орел" следует к тихоокеанскому побережью 14 дней, поскольку экскурсионной программой предусмотрены остановки в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, на берегу Байкала, в городах Улан-Удэ и Хабаровск. Путешествие в вагоне "Золотого Орла" отнюдь не возможно считать обременительным. Каждое купе имеет отдельный санузел, удобную кровать, гардероб, телевизор и музыкальный центр. Два вагона - рестораны обеспечивают элитных пассажиров изысканной едой, отдельно выделены вагоны под склад, прачечную, медпункт и даже есть сервисный вагон с салоном красоты. Аналогом "Золотого Орла" является роскошный отель на колесах "Императорская Россия". Только три из десяти вагонов поезда предназначены для проживания в самых комфортных условиях. Остальные вагоны - это комнаты отдыха, бары и рестораны, гостиные и ночные клубы. Каждое VIP-купе оснащено ультрасовременными телевизорами, личными кондиционерами, отдельными туалетами и душем. При остановке ночью, для комфортного отдыха пассажиров, поезд останавливают на тихой станции, или паркуют на самых отдаленных запасных путях.

Железнодорожные туристические маршруты рассчитаны на определенную прослойку путешественников. При планировании туристической поездки следует выбирать такой маршрут, который обеспечит создание финансовой и временной "подушки". Это поможет избежать неприятных ситуаций, которые часто появляются совершенно неожиданно. Имея в запасе средства и время, возможно скорректировать свои действия и избежать катастрофических последствий. Удовлетворяя запросы туристов, которые не в состоянии надолго отбывать из города, "ЖД Тур" и "Ретро поезд" воплощают в жизнь новые программы для путешествий. Это могут быть однодневные туры из Москвы на поездах и электричках. Путешествие начинается с момента, когда группе туристов выделяют отдельный вагон, в котором опытный гид начинает экскурсионное сопровождение сразу после отправления электрички или поезда.

Программа "Экспресс по усадьбам" позволяет желающим ознакомиться с дворянской культурой Московщины и ближайших областей. Экскурсанты успевают посетить Ясную Поляну, Звенигород или Переделкино.

В рамках еще одной программы, "Экоэлектричка", организуется экскурсии на экофермы, заповедники и парки.

Но все большую популярность набирают туры от "Ретро поезда", особенно среди любителей путешествовать семьей. Ретро вагоны, паровоз, которые с грохотом и свистом тянут поезд - все это создает неповторимую атмосферу прошлых десятилетий. О реакции молодых путешественников нечего говорить - они просто в восторге. Итак, становится понятным, что туризм по железной дороге еще имеет скрытые резервы, и нас ждут новые проекты.