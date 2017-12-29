Какая она железная дорога?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожное сообщение стало настолько привычным, что мы забываем, как все начиналось. В настоящее время ученые ищут решения для увеличения скорости пассажирских составов, для улучшения комфортабельности поездов.

Первая российская железная дорога

Первая российская железная дорога была построена в 1837 году. Она связала Санкт-Петербург и Царское село. 30 октября 1837 года первый состав на паровой тяге отошел от Витебского вокзала. Этот день принято считать началом пассажирского сообщения России. В течение трех первых дней все желающие могли прокатиться бесплатно, ведь в то время это новшество пугало население и требовало привлечения внимания.

Первая российская электричка

Прошло почти 100 лет, прежде чем поезда стали ходить на электрической тяге. Это случилось в 1929 году. Первый маршрут электрички был совершен между Москвой и Мытищами. Электрификация подвижного состава позволила организовать пригородное сообщение между небольшими населенными пунктами.

Самая длинная магистраль

По состоянию на 2018 год в России эксплуатируется более 120 тысяч километров железных дорог. Из них самой большой является Транссибирская магистраль длиной 9288 километров. Она начинается от Ярославского вокзала в Москве и соединяет всю страну до Владивостока. По ней курсирует самый быстрый фирменный состав «Россия», следующий в пути немного больше шести суток. Вблизи Иркутска находится стация под названием «Половина», символически делящая трассу пополам.

На этой магистрали есть и самое высокое место, на которое доводилось подниматься российским поездам. Между железнодорожными станциями «Тургутуй» и «Яблоновая» существует перегон, расположенный на высоте 1040 метров.

Транссибирской магистрали принадлежит и еще один рекорд. Город Могоча Забайкальского края и Сковородино Амурской области связывает участок дороги, на котором находится перегон, признанный самым морозным. Температура воздуха в зимнее место там опускается до -62°С.

Кто не слышал про «Ерофея Павловича»? Это имя присвоено небольшой станции неспроста. Ерофей Хабаров был первопроходцем и открывателем Амурского края. Благодарные потомки увековечили его имя в поселке, позже ставшего железнодорожной станцией.

Могучие товарняки

Ежегодно российскими железнодорожными составами перевозится больше миллиарда пассажиров и почти 1,5 миллиарда тонн грузов. Именно последним принадлежат поразительные достижения.

Самым длинным составом в 1986 году был признан товарный поезд из 439 вагонов, доставивший 43 400 тонн угля из Экибастуза на Урал. Состав растянулся на 6,5 километров!

О скорости

Первые железнодорожные поезда передвигались со скоростью чуть меньше 33 километров в час. Современные составы в среднем обладают скоростью в 320-430 километров в час. Инженеры-железнодорожники постоянно совершенствуют характеристику. Уже существуют поезда со скоростью больше 600 км/ч. И это еще не предел!

Фирменные составы

В 1930 году от перрона Ленинградского вокзала в Москве отправился первый фирменный советский поезд «Красная стрела». До войны курсировал ежедневно, пока Ленинград не оказался в блокаде. Как только она была снята, движение возобновилось. Позднее фирменные поезда стали ходить и в других направлениях, соединяя крупные города. Как правило, такой поезд отличается повышенной комфортабельностью и уровнем обслуживания. Каждый состав носит название региона, соединяющегося со столицей, или имя великого россиянина.

В 2013 году был создан один из наиболее комфортабельных составов «Ингушетия», курсирующий между Москвой и Нальчиком. В его интерьере присутствуют национальные мотивы, а в вагоне-ресторане можно попробовать национальные блюда.

Сейчас на железных дорогах страны работают 86 фирменных составов. Некоторые из них имеют 2 этажа, как Адлер-Москва или Москва-Воронеж. Может показаться, что он создан совсем недавно. Но это совсем не так. Первые эксперименты по строительству таких вагонов были начаты еще в 1905 году на Тверском вагоностроительном заводе. В них предполагалось перевозить людей, выразивших желание переселиться на Дальний Восток. На первом этаже такого вагона перевозили домашний скот.

Необычные светофоры

Мы привыкли, сто у светофора 3 цвета: зеленый, желтый и красный. На железной дороге можно встретить светофоры, оборудованные синими и белыми сигналами. Их устанавливают на маневровых участках железнодорожного пути. Лунно-белый цвет разрешает передвижение, синий — дает запрет.

Знаменитые подстаканники

Любой путешествующий железной дорогой пассажир помнит о традиционном чаепитии из стакана с металлическим подстаканником. Это неотъемлемый атрибут поездки. Историки считают, что его появлению мы обязаны российскому министру путей сообщения Сергею Витте.

Метро

Подземная железная дорога позволяет экономить время во время передвижения. В России первый метрополитен задумали построить еще в 1902 году, но не получилось. Строительство Московского метро было начато только в 1931 году. Первый состав по маршруту от станции «Сокольники» проследовал до станции «Комсомольская» 15 октября 1934 года.

В настоящее время метро построено во многих городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре. Ждут открытия в Челябинске и Красноярске.

Визитная карточка Волгограда— скоростной трамвай. При прокладке трассы трамвая ее центральная часть была спрятана под землей, а на окраинах города выходит на поверхность земли. 22 подземные станции метрорама были построен в 1984 году. Жителям города такой формат нравится гораздо больше и они не намерены перестраивать его в полноценное метро.

Воздушная железная дорога

Есть у железнодорожного транспорта и «воздушные пути». Это монорельсовая железная дорога. Один из рельсов такого пути закреплен на высокой опоре. Кажется, что вагоны как бы парят над землей. Скорость, которую могут позволить такие составы, гораздо выше, чем по земле. Этому способствует отсутствие препятствий и пешеходов. Что примечательно. Первая такая дорога появилась у нас в России, в Подмосковье в 1820 году. Но у нас его не заметили, а в Англии ухватились за идею и оформили патент.

Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации

В 1813 году в Санкт-Петербурге был основан Музей железнодорожного транспорта. В нем собраны материалы, связанные со всем, что относится к железнодорожному транспорту: международные и отечественные железные дороги, подвижной состав, изобретатели. Макеты и модели для него приобретались и за границей. Ежегодно на пополнение экспонатов выделялось 5000 рублей. По величайшему указу 1859 года все учреждения, занимающиеся строительством, были обязаны присылать сюда модели и чертежи. Это относилось и к созданию транспорта, и к возведению гражданских строений.