Приватизация ЖД. Что это значит и какая вероятность события?

Разговоры о приватизации «Российских железных дорог» ведутся уже давно. И если почти все представители старшего поколения, воспитывающегося в СССР, категорически против, другим все же интересно, насколько выгоден этот процесс для экономики в целом и для граждан в частности. Подобные разговоры все же вызывают некое беспокойство, ведь ЖД являются одной из крупнейших компаний в РФ. Перевозки по железной дороге входят в список важнейших отраслей, пусть и не приносят существенной прибыли.

Кто является владельцем ЖД

ОАО «Российские железные дороги» на данный момент крупнейший владелец железнодорожной инфраструктуры в РФ, перевозчик пассажиров и грузов. Все 100% акций принадлежат государству. То есть, Российская Федерация является единственным полноправным владельцем ЖД.

На плечи чиновников возлагают функции по формированию совета директоров и составлению годовых отчетов. Руководством компанией занимается Правление. В его состав входит несколько топ-менеджеров, каждый из них занимается определенным направлением.

Структура ОАО достаточно обширна. Она включает более 30 филиалов. Но не все они занимаются непосредственно перевозками по железной дороге. Это право есть всего у 16 филиалов ЖД. У них есть особый статус ― Региональный центр корпоративного управления.

Что такое приватизация

Это обратный процесс национализации. Отметим, что термин «приватизация» применяется только для государственных или муниципальных предприятий. Под ним понимают форму преобразования собственности, при которой происходит переход акций частным инвесторам.

Аналитики считают, что приватизация может повысить эффективность экономики. Государство выигрывает, продавая предприятия, особенно если они не приносят много прибыли. Частные инвесторы уплачивают продавцу крупную сумму, покупая имущество. Но это не все. Далее новый собственник будет ежемесячно уплачивать налоги. Как бонус ― наполнение рынка продукцией и создание рабочих мест.

В случае с приватизацией ЖД смысл остается тот же. Предприятия могут быть реорганизованы по желанию нового собственника. Стратегии развития будет устанавливать новый менеджмент. Приватизация усиливает конкурентность в экономической сфере и повышает качество услуг, что важно для потребителей.

Были ли попытки приватизации ЖД

Разговоры о передаче акций в «частные руки» ведутся уже давно. Особо активными обсуждения были в 2005, 2012 и 2017 годах. Экономисты рассуждали о плюсах и минусах приватизации, но до этого не дошло. Хотя принимались некоторые решения, которые подталкивали государство к продаже ЖД.

В 2016-2017 гг. появились слухи, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) хотят ввести законы, запрещающие госкомпаниям заниматься покупкой новых активов. Более того, государство должно избавиться от некоторых предприятий. Специалисты ФАС сошлись во мнении, что продавать можно даже профильные активы.

Особое внимание тогда обратили на ЖД. Это чисто государственная компания, которая с 2005 по 2015 гг. увеличила количество своих активов в четыре раза. За это время грузооборот вырос на 37%. А вот чистая прибыль существенно снизилась. Если в 2005 году этот показатель был на уровне 114,4 млрд рублей, то 10 лет государственного управления привели к его существенному снижению. В отчете за 2015 г. говорится, что чистая прибыль ЖД составляет всего 318 млн рублей. Огромная разница, учитывая рост возможностей акционерного общества. Именно это и стало основным аргументом продвигать идею приватизации этой структуры.

«Росимущество» еще в 2012 году планировало продать часть акций ЖД. Был составлен предварительный график. До 2015 года намерены были продать 5% ценных бумаг перевозчика. Уже к 2017 г. этот показатель намеревались увеличить в четыре раза. Но до конца 2022 года акции «Российских железных дорог» не были проданы.

Так получилось благодаря неким переменам. Вместо прямой продажи акций чиновники решили реализовать «паллиативную схему», по которой некоторые активы ЖД передавались в собственность дочерним компаниям. Однако и это ни к чему не привело.

Процесс приватизации госструктуры называют нерешительным. И это на фоне высокого интереса со стороны инвесторов. На протяжении последних 15 лет многие организации заявляли о желании приобрести активы ЖД. Среди них «Первая грузовая компания», FESCO и Российский фонд прямых инвестиций.

Оптимальная схема приватизации ЖД

Экономист Владислав Иноземцев предложил свой вариант передачи активов «Российских железных дорог» частным инвесторам, при котором некоторое имущество все же останется в государственной собственности. Он вкратце рассказал, что можно продать, а что непременно оставить. По мнению эксперта, государство должно сохранить в своей собственности такие активы:

железнодорожные пути;

вокзалы;

системы электроснабжения;

другие важные объекты железнодорожной инфраструктуры.

Государству следует избавиться от вагонов, локомотивов, терминалов, различных складов и ремонтных служб. Причем продать их можно в разные компании. Это способствует оптимизации указанных активов. Улучшение приведет к повышению качества услуг. В итоге железная дорога станет более конкурентоспособной и сможет претендовать на клиентов, которые ранее выбирали другие виды транспорта.

Со временем повысятся объемы контейнерных перевозок. Они считаются наиболее доходными на железной дороге. И все равно этот показатель на порядок ниже, чем у европейских транспортных компаний.

Последствия приватизации ЖД

Многие экономисты уверены, что продажа активов «Российских железных дорог» частным компаниям позволит оптимизировать инфраструктуру и увеличить доходы. Но такое мнение разделяют не все. Например, нынешний гендир структуры Олег Белозеров. Он сказал, что нынешний формат работы холдинга является наиболее эффективным. По его мнению, акционирование не принесет хороших результатов.

Вместе с тем Олег Белозеров не исключает возможность приватизации ЖД. Это возможно будет в случае составления оптимальной системы прейскуранта с отличными показателями прибыльности и доходности.

Генеральный директор холдинга рассказал, что если приватизация будет одобрена, то целесообразно продавать пакеты не выше 5% акций. Сам Белозеров отдает предпочтение портфельным инвесторам, о чем он ранее заявлял.

Таким образом, мнения по поводу приватизации холдинга расходятся. Пока одни говорят о возможной прибыли после продажи активов, другие заявляют о нецелесообразности. В основном это мотивируют тем, что ЖД является стратегическим объектом.