В разговоре про становление железной дороги в Российской империи называют несколько имен – это и профессор Щеглов, который утверждал, что от подобного вида транспорта зависит экономическое развитие страны, и братья Черепановы с их первым отрезком железки на заводе, и, само собой, Николай Первый, и чешский инженер фон Герстнер, и Александр Второй в свое время. При этом имя Хилкова упоминается редко или же вовсе замалчивается. Между тем, князь М.И. Хилков внес неоценимый вклад в развитие российских железных дорог. Его стараниями почти вся территория страны была охвачена сетью рельсов и шпал, что сказалось на экономическом развитии и обороноспособности России. Великий человек и велики дела его!

Князь Хилков – либерал, пассионарий и путешественник

Князю Михаилу Ивановичу Хилкову была уготована типичная судьба потомственного дворянина: гувернеры, служба в Москве или Петербурге, выгодная женитьба, хорошая государственная должность и почет. Про таких говорят – родился с золотой ложкой во рту, живи и радуйся! Так бы все и было, но в 25 лет Хилков по собственному желанию круто изменил жизнь. Отмена крепостного права и либеральные вольнодумные настроения в высшем сословии сподвигли молодого князя пересмотреть образ жизни. Он раздал крепостным землю, ушел с Министерства иностранных дел и отправился путешествовать и работать в Америку! Страна идеально подошла пассионарию Хилкову. Она переживала бурный рост экономики, активно развивалась в разных направлениях и была местом возможностей - там буквально каждый мог построить карьеру и добиться любых высот, было бы желание. Князь Хилков устроился рабочим в английскую компанию, которая занималась строительством железных дорог. Невиданное дело – князь и простой рабочий! Дальше больше, поезда и железная дорога настолько захватили и увлекли Хилкова, что он устроился кочегаром на паровоз. Тяжелая и грязная работа не испугала князя, он словно задался целью пройти путь в важные для железной дороги люди с самого низа, с самых простых и низкооплачиваемых должностей. Поработав кочегаром, Хилков получил хорошие рекомендации и стал помощником машиниста, затем и самим машинистом паровоза. Князь, который получил блестящее образование в России и был близок к семье императрицы, работал машинистом паровоза и был счастлив! Затем он дослужился до места начальника крупного отела в Трансконтинентальной железной дороги. Америка дала Хилкову возможность стать богатым и знаменитым, но он уже перерос этот этап и стремился к новому и неизведанному. Князь неожиданно отказывается от шикарного предложения поработать в Америке и уезжает в Англию. И там снова начинает с нуля – он слесарь на заводе по строительству паровозов. Хилков словно губка впитывал все – как строить железную дорогу, как конструировать паровозы, особенности тяги и все-все важные детали и мелочи. Пробыв долгие 9 лет за границей, Хилков досконально узнал железнодорожное дело, побыл во многих ипостасях – от простого рабочего до инженера и начальника отдела, на собственном опыте прочувствовал тонкости и нюансы ж/д направления. Настало время вернуться в Россию. Однако и тут Хилков вновь пошел по самому длинному и сложному пути. Сначала князь довольствовался небольшой должностью, постепенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице, пока в 1895 году не стал министром путей сообщения Российской империи.

Вклад князя Хилкова в развитие железных дорог России

Хилков, будучи министром путей сообщения, внес бесценный вклад в развитие железных дорог России. За время его правления протяженность железнодорожных путей увеличилась вдвое, возрос грузооборот. Таких темпов роста в России больше не было и нет в наши дни. Хилков активно осваивал Сибирь, Забайкалье, Среднюю Азию, Урал, т.е. важнейшие для промышленности участки. Кругобайкалькая железная дорога, освоение Забайкалья, Транссиб, выход к Желтому морю – это лишь малая часть достижений Хилкова. Особенности развития железных дорог в таких регионах – это очень сложный рельеф и суровые климатические условия. Здесь нельзя было совершать необдуманных поступков, принимать неверные решения. Но опыт работы от кочегара и машиниста до министра помог Хилкову правильно ориентироваться на этом попроще. Он трезво и точно оценивал возможности, затраты, выгоду. Если вспомнить, что в то время далеко не все поддерживали освоение дальних территорий и строительство железной дорого вообще (считалось, что конная тяга лучше, надежнее и дешевле паровозов), нужно прибавить и серьезную административную работу – доказывать, убеждать, брать ответственность, мотивировать. К примеру, был случай на Кругобайкальской железной дороге: машинист остановил состав и объявил, что движение дальше – это просто безумие и паровоз сойдет с рельсов. Хилков мог бы дать приказ, угрожать, заставить сделать, но вместо этого он встал на место машиниста и мастерски провел состав по трудному участку. Своим примером показал, что не зря инженеры рассчитывали тягу и безопасность движения! Михаил Иванович Хилков резко отличался от типичных начальников того времени, для которых был важен только результат или даже простой доклад императору о проделанной работе, а там пусть хоть огнем горит! Хилков добился открытия училища по подготовке железнодорожников, улучшал быт и условия труда работников, заботился о создании хороших станций. Память Хилкова увековечена в нескольких местах. Во-первых, в Сонково установлены бюст князя и Мемориальный обелиск на месте захоронения, на погосте Головское Сонковского района, где он покоится рядом с супругой. Во-вторых, в местах, где он проживал и работал – мемориальные доски в Санкт-Петербурге и Красноярске, и памятники у Казанского вокзала («Создателям российских железных дорог») и на станции Слюдянка Иркутской области. Много это или мало? Наверное, мало, но таков был и сам Хилков – герой, не любивший афишировать свои достижения, настоящий труженик и очень умный человек, радеющий за Россию.