Красота путешествий на поезде

Многие люди предпочитают путешествовать самолетом, так как это быстро и удобно. Однако с высоты полета самолета нельзя разглядеть всю красоту природы. Толи дело поездка на поезде. В вагоне поезда можно хорошо отдохнуть, а из окна отлично виден весь пейзаж. Существует огромное количество очень живописных маршрутов, наслаждаться которыми лучше всего путешествуя на поезде.

Поездка из Кура в Тирано

Данное путешествие начинается в Швейцарии и завершается в Италии. Дорога на поезде займет около четырех часов, несмотря на то что расстояние между городами всего сто тридцать километров. Путешествие на поезде происходит по узкоколейной дороге, которая проходит через Альпы с севера на юг. Из-за серьезных перепадов высот на протяжении гор, строить данную дорогу было крайне сложной задачей. Почти вся дорога состоит из множества мостов и тоннелей.

На протяжении всего маршрута люди наблюдают горы, ледники Мортерач, красивое горное озеро Лей Наир и озеро Лаго Бьянко, ну и конечно на протяжении всего путешествия из окон поезда виднеются многочисленные горные деревушки. Также очень поражает смена климата, ведь всего за сто тридцать километров люди наблюдают и заснеженные горы, и зелень с пальмами.

Поездка из Токио в Осаку

Дорога проходит по высокоскоростной железнодорожной магистрали, по-японски «синкансэн». Путешествие займет всего два с половиной часа, несмотря на расстояние между городами в пятьсот пятнадцать километров.

В дороге между Токио и Осакой путешественники могут наблюдать разнообразные японские ландшафты. На пути встречается знаменитая гора Фудзияма, многочисленные холмы, леса, множество рисовых полей и поселков. Путешествие на одном из самых быстрых в мире поездов запоминается путешественникам на долгое время.

Маршрут из Ванкувера в Калгари

Данный путь проходит по железной дороге, построенной в конце девятнадцатого века. Вся дорога занимает двое суток. В данном путешествии очень важен сам процесс поездки по великолепным местам, а уж точно не скорость перемещения.

На протяжении всего путешествия открывается вся красота природы Канады. Из окна поезда можно наблюдать горные реки, многочисленные озера, также можно повстречать медведей и даже снежных баранов.

Дорога из Чиуауа в Ло-Мочис

Эта железная дорога является одной из самых крупных в Мексике. Длина ее составляет около шестисот пятидесяти километров. На протяжении всего пути встречается тридцать семь мостов и восемьдесят шесть тоннелей. За время пути пассажиры наблюдают большие пустыни с величественными кактусами, множество озер, а также холмы и равнины, раскидывающиеся на многие километры.

Но главной достопримечательностью поездки является Медный каньон, который примерно в четыре раза крупнее, чем самый знаменитый Гранд-Каньон.

Маршрут из Осло в Берген

Дорога между двумя точками составляет четыреста семьдесят километров, а само путешествие занимает около семи часов. Маршрут проходит через большое количество озер и рек, а также через горное плато Хардангервидда. Во время пути поезд поднимается на километр вверх. Не редко из окна поезда можно наблюдать пасущихся оленей. Из высшей точки маршрута открывается удивительный вид на ледник Хардангерьёкюлен.

Церматт – Санкт-Мориц

Поезд движущийся по данному пути называют Ледниковым экспрессом. Данный маршрут является самой красивой дорогой в Швейцарии. Весь путь занимает приблизительно восемь часов. Столько времени предстоит наслаждаться дорогой до полярного горнолыжного курорта.

На протяжении всего путешествия горы, покрытые снегом и ущелья сменяют друг друга. Поезд проходит через девяносто один тоннель и проезжает по двести девяносто одному мосту, а также пролегает через долину Святого Николая.

Транссибирская магистраль

Какого-то конкретного маршрута для любования природой России просто нет. Природа очень разнообразна, поэтому куда бы не отправились в путешествие по магистрали, будет огромное количество удивительных и живописных мест. Вся длина транссибирской магистрали составляет чуть больше девяти тысяч километров.

Благодаря данной магистрали стали возможны путешествия по земле от Западной Европы до восточной части России. Путешествие через всю магистраль займет у пассажиров целых шесть дней. Почти неделя в дороге для многих — это очень сложно, однако до постройки транссибирской магистрали на это путешествие приходилось тратить целых шестнадцать суток. На пути встречаются необъятные просторы России, огромное количество как больших, так и маленьких городов, а также уютных деревушек. Ну и конечно за время пути можно увидеть все разнообразие природы. А для тех, для кого такая поездка является слишком долгой или сложной, всегда остановиться и отдохнуть в одном из множества городов, которые встречаются за время путешествия.

Дорога из Голхмуда в Лхаса

Этот маршрут соединяет Китай и Тибет, длина железной дороги составляет одну тысячу сто сорок два километра. Самое удивительное, что восемьдесят процентов путешествия проходит на высоте более четырех километров. Самой высокой точкой путешествия является окрестность станции Тангла, ее высота составляет пять километров семьдесят два метра над уровнем моря.

Для данной поездки в поездах находятся системы подкачки кислорода в вагоны. Также на всякий случай во все вагонах имеются индивидуальные кислородные маски для пассажиров, как в самолетах.

Путешествие из Силигури в Дарджилинг

Поездка по Индии занимает восемь часов и происходит она на так называемом «Игрушечном поезде». Свое прозвище этот поезд получил благодаря необычно узкой колее, на данном маршруте ширина между рельсами составляет лишь шестьдесят один сантиметр. Большинство индийских фильмов снимется вдоль данного маршрута, поэтому любой может представить насколько живописная природа открывается перед пассажирами «Игрушечного поезда».

По дороге путешественники встречают джунгли, многочисленные чайные плантации, полностью покрытые зеленью долины, ну конечно удивительные пики Гималайских гор.

Поездка из Аделаида в Дарвин

Маршрут проходит с юга Австралии до ее севера. Поезд проезжает через заросли и пастбища, многочисленные равнины и красочные джунгли, а также через Красный центр – сосредоточение пустынь Австралии. За два дня дороги, путешественники увидят все разнообразие красоты и природы Австралии.

Вагоны в поезде разделяются на несколько типов, самым лучшим из них является платиновый. В вагонах данного класса для удобства путешественников имеются даже ванные комнаты. Когда находишься в дороге два дня, такой бонус является очень большим плюсом.