Поезд на родину Деда Мороза.

Судя по результатам опроса агентства Aventica туризм внутри страны не смог заменить вылазки зарубежных для жителей России: лишь 49% россиян отметили, что внутренний туризм можно считать альтернативой для зарубежного и готовы к нему. 26% опрошенных не категорично отрицают, что отдых внутри страны способен заменить иностранные поездки, другое число опрошенных так и не определились с окончательным ответом. По статистике около 67% жителей нашей страны до конца года планируют посетить курорты, чтобы отдохнуть, из них 22% выбирают зарубежные страны. Самый высокий процент жителей, желающих отдохнуть заграницей в столице нашей родины и Санкт-Петербурге.

Достоверность данных подтверждает статистика продажи туров у компаний: желающих отдохнуть в России к началу осени явно падает. По данным Travelata.ru, если в летние месяцы процент проданных внутренних туров был 32, то к осени он сократился до 18%, что весьма немало.

Дмитрий Малютин отметил в одном из интервью, что в этом году бархатный сезон будет весьма активным для туристов, так как вирус отнял у них практически три полноценных месяца отпускного сезона. Также практически все туристы потеряли возможность выезда заграницу. Туроператоры слишком рано начали радоваться возможности продажи внутренних рейсов, так как большинство жителей нашей страны в большей степени не хотят отдыхать у себя в стране, а хотят скорее отдохнуть именно от нее. Это особенно актуально после столь долгого срока самоизоляции.

Но руководство Волгоградской области совершенно не разделяют эту точку зрения, именно там расположена родина Деда Мороза, которая давно считается одной из самых посещаемых туристических площадок данного региона.

Совсем недавно губернатор Олег Кувшинников озвучил планы по привлечению новых туристов на родину сказочного деда. Основным пунктом стало развитие железнодорожных дорог в одной из, пожалуй, самых глухих частей Вологодчины.

Губернатор обсуждали данные действия с Дмитрием Пеговым, являющимся заместителем генерального директора ОАО "Российские железные дороги". В чем именно состоит данный план?

Главная цель губернатора - увеличить количество туристов, посещающих Дедушку Мороза, в два раза. По его мнению, главным пунктом для выполнения этого плана станет наладка железнодорожных свободный с Великим Устюгом, куда и приезжает большинство посетителей через город Котлас на поезде.

У Кувшинникова немного другое мнение, он полагает, что регулярность их плана будет состоять в запуске специальных поездов по праздникам или выходным дням из столицы и Санкт-Петербурга.

Если смотреть на релиз пресс-службы, то можно понять, что во время встречи основную информацию и пути для увлечениями потока туристов в Великий Устюг в основном предлагал сам Олег Кувшинников, не давая особого выбора Пегову.

Заместитель генерального директора ЖД не торопился давать обещаний мужчинам: осторожно говорил о ремонте вокзалов и организации имеющихся электричек из Котласа. Губернатор же не пытался сократить представленную им картину и в подробностях описывал ее собеседникам. «На сегодняшний день наша основная задача — организовать движение поездов в самый посещаемых сезон, определить их периодичность и количество вагонов, сделать расписание из Москвы и Питера так, чтобы туристам было удобно подстраивать его под себя, взять в работу самых крупных туроператоров страны и сделать так, чтобы спрос не падал вне зависимости от сезона», — отметил Олег Кувшинников. А также добавил, что поручение президента было создание и развитие столь масштабного проекта на территории Российской федерации.

Во время встречи на Владимира Владимировича ссылались не единожды, было ощущение, что имя используется для решения всех возникающих проблем, что собственно так и было, ведь без омоложения президента сто огромный национальный проект под названием "Великий Устюг- родина Деда Мороза" не стал бы частью проекта развития внутреннего туризма и гостеприимства. Без одобрения он бы не получил столь огромного финансирования, которые уже постепенно вкладываются в его развитие.

Сложно представить, как много стоило губернатору убедить президента в необходимости данного проекта. Можно предположить, что главным рычагом давления в пользу Олега Кувшинникова стало известное всему миру экономически-позитивное отношение президента к развитию инфраструктуры, в том числе и дорог, связи, аэропортов и т.д.

Это не новая идея. Она уже достаточно давно ждет своего часа. Но лишь сейчас этот момент настал, когда произошло столь много изменений и новшеств. Бизнес всегда есть возможность "подтолкнуть" к правильным решениям.

Сейчас дело не только в бизнесе. Это можно понять по планам. По одному из них уже через четыре года количество туристов в районе Великого Устюга должно увеличится вдвое, очевидно, что это обещание, которое губернатор дал президенту взамен на инвестиции.

Но что, если люди откажутся столь массового посещать вотчину Деда Мороза? Развитие разных видов транспорта, конечно, играет весомую роль в туризме, но далеко не главную, порой этого бывает недостаточно.

Люди осознают, что они получат при посещении курортов Кипра, Турции или Туниса - это самые популярные иностранные курорты среди россиян. Они понимают, что получат от отдыха на Юге или даже Алтае. Даже соседняя с Вологодчиной Карелия считается местной Финляндией, с реками и чистейшими озерами. Но мало кто сможет представить, что его ждет на Вотчине Деда Мороза помимо Ледового дворца или дворца Дедушки Мороза, который еще даже не построен. К сожалению, авторы дворца никак не могут определиться с историей, чтобы она привлекала туристов.

Даже отдых в приевшейся многим Турции является показателем статуса и получения качественных услуг, то, что они реже получают на собственной родине.

Именно по этим причинам выездной туризм наиболее популярен среди жителей страны и не теряет своей востребованности вне зависимости от уровня развития внутренней инфраструктуры.