Русский плацкарт: как доехать без приключений.

Заграничные туры, до недавнего времени столь популярные среди наших соотечественников, в результате недавней пандемии практически сошли на нет. Имеет смысл использовать это время для того, чтобы изучить неизведанные просторы нашей Родины.

Один из самых бюджетных способов поездки — поезд, а именно: плацкартный вагон.

О комфортности плацкарта можно поспорить, но весомым аргументом "за" остается цена, приемлемая даже для самого скромного бюджета. А сделать так, чтобы поездка была максимально приятной и безопасной, вполне возможно.

Вам верхнее или нижнее?

При покупке билета в плацкартный вагон место имеет значение. Плацкарт — это открытое пространство, которое вам придется делить с совершенно чужими людьми от нескольких часов до нескольких дней. Конечно, "заказать" попутчиков по своему вкусу невозможно, но зато в ваших силах создать себе комфорт в дороге.

Самыми неудачными местами в некупированных вагонах всегда считались верхние боковые полки, особенно у туалета. Дело не только в неприятных запахах, которые будут сопровождать пассажира всю дорогу, но и в постоянных хлопках дверей в тамбур, а также в нескончаемом потоке людей, проходящих мимо вашей полки днем и ночью. Самое спокойное место — в середине вагона.

Если вам предстоит ехать ночью, удобнее выбрать верхнюю полку (которая, к тому же, и немного дешевле). Это даст вам максимальные шансы отдохнуть. Нижняя полка — оптимальный выбор для дневных поездок: вы сможете поесть за столиком, сидя смотреть в окно, почитать и прилечь, когда вам удобно. Путешествуя вдвоем, лучше брать верхнюю и нижнюю полки — так у вас будет своя "зона".

Путешествие с незнакомыми людьми может оказаться небезопасным для одинокого пассажира, особенно для женщины. В этом плане плацкарт предпочтительнее, чем купе. Иногда при бронировании билетов есть опция выбора места в сугубо женском или мужском купе — это решает проблему.

Выбирая между ночным и дневным рейсом, учитывайте чуткость своего сна. Если вы спокойно засыпаете под тряску и шум колес, вам подойдет ночная поездка. В противном случае лучше поспать дома, а в поездке провести день.

Билет заранее

Определились с планами? Не затягивайте с покупкой билета. Во-первых, вы сэкономите. Во-вторых, если поездка срывается или откладывается, вы сможете вернуть свои средства, обратившись в кассу заранее. Чем ближе дата отправления поезда, тем меньше денег вам вернут.

Самое время собирать сумку, и тут мы приготовили для вас несколько советов.

Питание

Сомнительные пирожки на станциях, связки копченой рыбы у проходящих по вагонам продавцов, дорогая и не всегда свежая еда в вагоне-ресторане... Лучше не рисковать и взять с собой то, что приготовлено дома. Благо, для сохранения продуктов сейчас есть и контейнеры с герметичными крышками, и термосы, и сумки-холодильники. Не мешает запастись кофе, чаем, водой и мелкими перекусами (орешки, печенье, шоколад и пр.). Имейте в виду, что есть в поезде хочется больше и чаще, чем дома.

Лекарства

Помимо лекарств, которые вы принимаете на регулярной основе, вам могут понадобиться средства от давления, головной боли и диареи, а также обезболивающие. Если вы плохо спите в дороге, не лишним будет взять снотворное или успокоительное.

Чистота и гигиена

Санитарные условия в купе и туалетах оставляют желать лучшего. Поэтому в поезде не обойтись без таких средств гигиены, как:

зубная паста и щетка;

полотенце для лица;

мыло;

сухие салфетки;

влажные салфетки (в том числе для интимной гигиены);

дезинфицирующие средства для рук;

туалетная бумага;

медицинская маска;

перчатки;

духи или одеколон.

Не удивляйтесь последнему пункту: любимый аромат спасет ваше обоняние от обилия незнакомых и зачастую неприятных запахов. Можно надушить свою одежду или маску.

На остановках обязательно выходите из вагона подышать свежим воздухом.

Досуг

Дорога предстоит долгая? Прекрасная возможность почитать книгу, на которую давно не хватало времени, или пересмотреть любимый фильм. Отвлечься от происходящего помогут и различные игры или мессенджеры в современных гаджетах. Позаботьтесь о качественных наушниках, которые не будут отвлекать других пассажиров.

Сон

Поезд дергается и скрипит, соседи храпят и кашляют — заснуть в таких условиях трудно, но можно. Обеспечить спокойный сон в плацкартном вагоне поможет маленькая, но незаменимая деталь: беруши. Не помешает и маска от сна: она защитит от проблесков огней в окнах и от подсветки в телефонах соседей.

Одежду для поезда стоит подбирать по одному основному принципу: удобство. Она не должна давить, врезаться или слишком обтягивать. Домашние тапочки, которые не жалко будет выкинуть после поездки, обеспечат покой вашим ногам на время поездки. В холодное время года возьмите с собой легкую куртку. Зимой часто бывает так, что в поездах очень сильно топят, а ночью вагон остывает и становится холодно.

Соседи по вагону и ваша безопасность

Стоит ли знакомиться со случайными попутчиками? Решать вам. Если вы сами не намерены заводить новые знакомства, стоит сразу обозначить свои границы, как территориальные, так и личностные.

Залог спокойной дороги — избежать знакомств и праздных разговоров. В этом вагоне вам придется провести от нескольких часов до нескольких суток, поэтому нежелательные беседы будет трудно прервать. Не раскрывайте личную информацию, не давайте свой номер телефона. С назойливыми попутчиками ведите себя вежливо и тактично.

Если кто-то из ваших соседей по вагону ведет себя агрессивно или устраивает громкие попойки, можете смело обращаться к проводнику или сразу к начальнику поезда. Навести порядок — их служебные обязанности. Сами в конфликт не вступайте. В особых случаях агрессивного пассажира высаживают на ближайшей станции.

Присмотреться к попутчикам желательно сразу, как только вы зайдете в вагон и займете свое место. В этом случае вы сможете сразу договориться с проводником, чтобы перейти на другое место.

Кошелек, телефон и прочие ценные вещи лучше хранить в одной сумке. Берите ее с собой, когда отходите от своей полки и держите под подушкой, когда спите. Для этого удобнее всего взять сумку-пояс.

Проводники

От проводников зависит многое, тем более в плацкартном вагоне. У них можно достать посуду, попросить второе одеяло, договориться о посещении туалета в санитарной зоне при крайней необходимости. Потому старайтесь не вступать с проводниками в конфликт и не высказывать недовольство их работой.

Полиция

Представители транспортной полиции могут попросить вас предъявить документы и вещи на досмотр. Они работают в поездах как в форме, так и в штатском. Вы имеете право попросить их показать удостоверение, а при досмотре — потребовать присутствия понятых (обычно эту роль выполняет проводник) и экземпляр протокола.

Запретные действия

Путешествия в плацкарте, не стоит делать несколько вещей:

разговаривать по телефону слишком долго и громко;

настойчиво пытаться познакомиться или поговорить с попутчиками;

мешать другим пассажирам спать, используя свои гаджеты без наушников;

занимать туалет надолго, особенно утром;

не уступать нижнюю полку, чтобы соседи могли посидеть днем или принять пищу;

Плацкарт — это не так страшно!

В плацкарте есть определенные плюсы: низкая цена и широкие возможности для общения и новых знакомств. Выбирать вам!