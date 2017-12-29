Специальные тарифы более чем на 200 поездов по всей России.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Осень не время хандрить, а еще одна отличная возможность путешествовать. К тому же сейчас более чем на 100 направлений можно приобрести билеты на поезд со скидками до 50% или по специальным акционным тарифам. Поэтому для вас мы собрали подборку таких предложений на осень 2020 года.

Обращаем ваше внимание, что данные тарифы не суммируются с постоянными акциями и другими предложениями. Также могут действовать иные условия, уточняйте их перед покупкой билетов (к примеру, скидка может не распространяться на конкретную дату).

Со скидкой 20% или 30% можно приобрести билеты на «Ласточку» № 814/811 Екатеринбург – Тюмень. Первая скидка действует на проезд в одну сторону, а вторая на билет «туда-обратно». Скидка 18% действует на поезд № 814/814 Адлер – Майко при покупке билетов в обе стороны. Важно, чтобы они приобретались за три дня до даты отправления в обратном направлении. Скидка 20% действует на «Ласточку» № 801/802 Адлер – Краснодар до конца сентября, а до 12 декабря с такой же выгодой билеты можно приобрести на «Ласточку» № 809/810/818 Ростов – Кисловодск. Данные акции распространяются только на сидячие места 2 класса.

Также на сидячие места можно приобрести с выгодой 20% на поезд, следующий по направлению «Москва – Ярославль» и в обратно. Время акции ограничено до конца сентября.

Специальные тарифы действуют для пассажиров, передвигающихся между Москвой и Санкт-Петербургом, и обратно. От 1490 рублей билеты на места в купе в поездках под номерами 028А/029A, 025А/026А, 005А/006А и от 3499 рублей места в спальных вагонах (СВ) в поезде No 005А/006А. Обратите внимание, что данное предложение распространяется только на верхние полки. От 2499 рублей до 9199 рублей до конца сентября в продаже билеты на верхние места поезда в купе поезда No 1/2 Владивосток - Москва по маршрутам: Владивосток – Москва, Екатеринбург – Москва, Омск – Москва, Новосибирск – Москва, Пермь – Москва и в обратных направлениях.

До конца сентября действует популярная акция «Скидка 50% в вагоны купе». Ее можно отнести к разряду постоянных, список поездов и направлений каждый раз обновляется. Предложение распространяется на верхние места почти 136 поездов. Среди популярных направлений, где действует акция поезда, следующие по маршруту Мурманск – Москва, Москва – Ижевск, Екатеринбург – Анапа, Красноярск – Москва, Новосибирск – Владивосток, Анапа – Смоленск, Нижневартовск – Адлер, Имеретинский Курорт – Новокузнецк, Великий Новгород – Нижний Новгород, Воркута – Санкт-Петербург и другие. Полный перечень можно найти на официальном сайте железной дороги. Каждый раз, когда вы хотите экономить на железнодорожных билетах, обращайте внимание на верхние полки. Может именно на ваше направление действует в текущем месяце данная акция.

Всю осень действуют фиксированные цены на ряд южных и не только направлений в рамках акции «Бархатный сезон». Туда относятся поезда в Адлер из Москвы, Саратова, Самары, Казани, Нижневартовска, Воркуты, Ростова, Кисловодска, Владикавказа, Челябинска и других городов. А также в обратном направлении. В рамках акции можно отправиться из ряда городов в Анапу, Новороссийск и Санкт-Петербург. В зависимости от выбранного направления билеты можно приобрести по цене от 999 рублей до 6999 рублей.

До конца сентября на ряд поездов можно приобрести билеты на сидячее место от 699 рублей до 1199 рублей. Туда относятся следующие поезда: Белгород – Москва, Воронеж – Москва, Курск – Москва, Москва – Белгород, Москва – Воронеж, Москва – Курск, Москва - Нижний Новгород, Нижний Новгород – Москва. Акция имеет ограничения. Акционный тариф по некоторым направлениям может не действовать на билеты в выходные дни или в одни из будних дней.

До конца октября от дня недели также зависит скидка на приобретаемые билеты. Размер скидки зависит не ото дня покупки, а от дня отправления. То есть если вы приобретаете билеты в купейные вагоны дальнего следования на пятницу, субботу или воскресенье, скидка составит 10%, на остальные дни недели скидка составит 15%. Предложение применяется на проезд в поездах внутри страны АО «ФПК». Важный момент: отправление должно быть не позднее 24 декабря текущего года.

В те же даты, что и предыдущая акция, действует скидка по тарифу СИНГЛ – 30% на проезд в вагонах спальных вагонах (СВ) при покупке одним пассажиром целого купе (двух мест). Предложение не действует на покупку билета в поезд «Стриж» следующий из Москвы в Нижний Новгород и в обратном направлении. Проезд осуществляется одним пассажиров, в том числе оплата постельного белья и других услуг идет на одного человека.

Мы собрали самые интересные предложения на осенние билеты на поезд. Также не забывайте, что действуют постоянные акции, которые не суммируются с данными предложениями. Поэтому если среди данных направлений вы не нашли нужное, можно обратиться к ним. Не забывайте обращать внимание на то, что большинство скидок действуют на сидячие места и верхние полки, а также ежемесячно ряд направлений по акциям обновляется. Поэтому всегда можно найти свой билет с выгодой. Заходите на наш сайт rusbiletnapoezd.ru, выбирайте понравившееся направление и наслаждайтесь осенними видами из окна вашего вагона. Отличных поездок!