Лайфхак: как получить дополнительный отпуск.

Ноябрь-декабрь тот период, когда нужно начать планировать свой отпуск на работе. Как правило, предоставить информацию об этом требуют работодатели, чтобы грамотно распределить нагрузку между отделами. Поэтому уже сейчас стоит задумать, какой отпуск вы потратите на путешествия, какой проведете на дачи и каким образом можно продлить свой отдых.

Безусловно, ответ на наш главный лайфхак лежит на поверхности. Используем грамотно производственный календарь и за счет праздничных дней отдыхаем больше. Чтобы не быть голословными, расскажем все более деятельно.

По российскому законодательству каждый имеет минимум 28 дней в году на отпуск. Отдельные сферы предоставляют своим работника больше времени отдохнуть, до 35 дней в году. Для наглядности, мы возьмем 28 дней, из которых один должен быть не менее 14. Таким образом, его можно разделить на два: по две недели каждый, либо три недели и одна. Либо взять один отпуск на две недели и еще два по неделе. Конечно, можно целиком отгулять 28 дней, но в нашем случае такой вариант не рассматриваем.

Начнем с января. Официально вся страна отдыхает с 1 по 8 ноября. Продлить удовольствие можно взяв дополнительно 2 дня отпуск, таким образом, вы отдохнете целых 12 дней. При этом можно успеть навестить не только всех родственников, но и съездить на горнолыжный курорт, либо погреться на солнышке. Конечно, цены в данный период будут на высоте, а их спад как раз будет после 9 числа. Поэтому, почему не воспользоваться этим и 4 дня после праздников не провести хотя бы в мини-путешествии.

По той же схеме берем по 4 дня отпуска в феврале и марте. С 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта. Таким образом, выходит по полноценной неделе отдыха. По итогу из общего отпуска мы взяли 10 дней. Так как между официальными выходными в данный период времени разрыв всего неделя, то можно воспользоваться одной такой неделей и сделать огромный акцент на майские праздники. Есть еще вариант, как использовать праздничный день. Взять отпуск перед праздниками на неделю, и отдых будет увеличен на один день.

К сожалению, майские праздники двадцатого года не такие роскошные, как в 2019 году. Официально отдыхаем с 1 по 5 мая и 11 числа. Если написать заявление на 6-8 числа, то в вашем распоряжении целых 11 дней.Продлить это удовольствие можно до 17 дней, взяв еще дополнительно 4 дня оплачиваемого отпуска с 12 по 15 число. По сути два заявления на 5 оплачиваемых дней дают вам возможность отправиться в довольно большой отпуск.

Если присмотреться к июню, официальный праздничный день 12 числа и это пятница. Здесь несколько вариантов, как привязать к отпуску. Либо 4 дня до, либо неделю после, в любом случае дополнительный день отдыха. А вот с ноябрем чуть интереснее, так как четвертое число выпадает на среду. Но можно сделать дополнительный небольшой отдых, взяв два дня до и после за счет оплачиваемого отпуска. Поэтому совершить мини-путешествие на 3-5 дней в ноябре вполне реально.

Безусловно, есть у такой интересной схемы свои небольшие недостатки.

Когда мы говорили о том, какие дни стоит брать в счет оплачиваемого отпуска, в основном затрагивали будние дни. Но интересный факт, именно за выходные дни работники получают больше денег при расчёте отпускных. Поэтому по договоренности с работодателем вообще можно взять отпуск с субботы на понедельник. Вам заплатят за эти три дня больше, чем в будни дни. При этом количество отпускных дней уменьшится. Поэтому при попытке сделать себе дополнительный отпуск нужно учесть насколько это экономически будет выгодно для вас. И кстати, это абсолютно законно, но чтобы не было конфликтов с руководством, стоит оговаривать это заранее.

И еще один момент, который может нервировать работодателя, а в частности бухгалтера. Миллион заявлений на отпуск. Поэтому большая вероятность, что буду уламывать брать на целую неделю, либо уменьшить количество заявлений. Если вы возьмете отпуск в период праздничных дней, то по итогу вам все равно должны его продлить на количество праздничных дней. Финансовой выгоды в таком случае нет, как и в том, чтобы получить дополнительный бонус в виде отдыха.

Как вы видите дополнительный отпуск можно получить, совмещая праздничные и ежегодно оплачиваемые дни. Безусловно, потребуется согласование с руководством или бухгалтером, но по закону такой «хитрый» отпуск вы имеете право брать. Как минимум запрещающих это делать законов - нет.

Также обратить внимание стоит не только на дни, но и на билеты. Как правило, в праздничные дни цены на железнодорожные билеты подрастает и ожидать, что они упадут, нет смысла. Так как в праздники спрос на любое путешествие будет велик. Поэтому начните планировать отпуск и свои путешествия уже сейчас. Напомним, что в продажу билеты поступают в среднем за 90 дней до предполагаемой даты поездки. А если вы знаете еще способы, как можно «хитро» построить свой отпуск, поделитесь в комментариях. Всем, кто хочется отдыхать больше будет полезно ваше мнение.