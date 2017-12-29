Культура еды в поездах, вокзалах и перронах по России

Путешествие на поезде хоть и окутано романтикой, но ничто человеческое не остается без внимания. Это касается и пищи. Если во время короткой поездки можно как-то перетерпеть, то сутки или несколько дней провести без еды совсем не вариант. Да и сама культура питания в поездах, на вокзалах и перронах достаточно удивительна. Причем интенсивно развиваться она стала еще в начале прошлого века. С тех пор многое изменилось, но что-то осталось неизменным.

Культура питания на железной дороге в начале XX века

Начнем знакомство с этим интересным вопросом, погрузившись во времена столетней давности. Именно в начале прошлого столетия появились первые вагоны-рестораны. Это было настоящей диковинкой. Но не каждый мог позволить себе там отобедать. Роскошные передвижные рестораны были только в составе скорых поездов, соединяющих российские земли с иными государствами. Желающие там покушать могли рассчитывать на изысканную кухню, безупречное обслуживание и максимальный комфорт. В таких вагонах даже была фарфоровая посуда ― настоящая роскошь.

С 1912 года в поездах начали предлагать пассажирам горячие напитки и обеды. Конечно, это было не на всех направлениях и не для всех купивших билет, но такая практика уже зарождалась.

Это было изумительным новшеством для граждан, которые привыкли брать с собой в дорогу огромные корзины. Чего в них только не было:

вареные яйца;

пироги с разными начинками;

отварное мясо;

разнообразные закуски.

Впрочем, даже без своей корзины с провизией в поезде можно было выжить. На станциях находились специальные буфеты. Там можно было приобрести горячую пищу, холодные закуски и напитки. А на столичных вокзалах и вовсе открывалась возможность поесть в изысканных ресторанах. Хотя и на менее крупных станциях были заведения общественного питания. Главное, чтобы длительность остановки позволяла сходить поесть.

Железнодорожные буфеты имели достаточный ассортимент закусок и напитков, поэтому были популярны среди пассажиров. Еще в 1910-м году по российской территории таких торговых точек было не менее 1200. Даже на небольшой станции можно было найти скромный ларек.

Впрочем, внутри поезда тоже можно было купить какую-то несложную еду, даже если в железнодорожном составе не было отдельного вагона-ресторана. Простыми закусками подторговывали проводники и истопники.

Культура питания в советское время

Привокзальные буфеты были сданы кооператорам еще в 20-х годах прошлого столетия. Пассажиры могли выбрать сытное и вкусное блюдо по достаточно доступным ценам. Голодным из буфета никто не уходил. Им предлагали разнообразные гарниры, котлеты, отварную курицу, компоты из сухофруктов и соки, салаты и сладкие булки.

В те времена в буфетах было не принято разогревать еду. Если повезло, то посетитель покупал только недавно приготовленную пищу, еще теплую. Если же остыла, то ели и не жаловались. Так было принято вплоть до 80-х.

Небольшая революция в культуре «туристического» питания произошла в середине прошлого века. В 50-х годах на вокзалах появились оригинальные заведения. Если стандартные буфеты предлагали сравнительно разнообразное меню, то новые ресторации не предлагали широкого выбора. Более того, в их «ассортименте» часто было до трех блюд. Они были приготовлены по особым рецептам, которые отличались от стандартных ресторанных кушаний. Например, пельмени с особыми начинками. И это работало! Такие заведения становились все более популярными.

В 60-х годах вагоны-рестораны перестали быть роскошью. Они появились даже в нефирменных магазинах и пользовались успехом. Очереди были большие, ведь пассажирам предлагали вкусные комплексные обеды по доступным ценам.

В советское время была достаточно развита и народная торговля. Местные жители выходили на перрон перед прибытием поезда, чтобы предложить туристам что-то из еды. Это могли быть как дары природы (яблоки, груши, виноград, разнообразные ягоды), так и приготовленная пища. Порой хозяюшки специально готовили много блюд, чтобы было что предложить пассажирам поездов:

отварной картофель (особым шиком считался молодой с зеленью);

копченая рыба;

котлеты;

пироги и пирожки с разными начинками;

соленые огурцы, квашеная капуста и домашняя консервация.

Особой популярностью «народный железнодорожный общепит» пользовался при Горбачеве. Когда партия начала бороться с алкоголизмом, приобрести алкоголь из-под полы можно было на вокзале. Продавцы могли предложить не только домашний самогон, но и водку с портвейном.

Современная культура питания в поездах и на вокзалах

Сегодня разнообразие кафетериев, ресторанов и просто ларьков у станций впечатляет. Еда на любой вкус, от здоровой пищи до фастфуда. В торговых автоматах можно приобрести продукты для быстрого употребления, разнообразные снеки и печенье. Такие есть даже на небольших вокзалах.

Стихийные рынки перестали быть массовым явлением, ведь за соблюдением санитарных требований следят более тщательно, чем ранее. Поэтому «народная торговля» на станциях практически перестала существовать.

Современный пассажир может решить проблему с питанием любым способом:

взять еду с собой;

купить закуски и напитки у проводника (в некоторых случаях еда уже включена в билет);

заказать из вагона-ресторана.

Покупая билет в поезд повышенной комфортности, можно выбрать количество приемов пищи и даже примерный рацион. Это удобно, если в дороге придется провести долгое время, а желания есть быстрорастворимую лапшу или еду из дома желания нет.

Чай в пути: как пили горячие напитки в поезде раньше и сейчас

На рубеже XIX и XX столетий пассажиры в дорогу с собой в дорогу брали даже чайник. Они не отказывали себе в удовольствии испить горячий напиток в путешествии, но тогда в поездах не было где взять горячей воды. Но зато на каждой станции было специальное строение с кубом для кипятка. Там и брали горячую воду в свои чайники, а потом готовили желанный напиток. Пассажирам из вагонов первого и второго класса кипяток приносили проводники. Меньше повезло людям из третьего класса. Им приходилось самим посещать «кубовые для кипятку».

В Советском Союзе он на каждой станции был бесплатным. В имперской России за него платили, но немного — всего копейку.

Приобрести горячие напитки можно было и в буфете на очередной станции. В каждом заведении общественного питания был огромный самовар. На нем красовалась «именная» табличка, где было указано, какой станции он принадлежит.

В 1946 году процесс чаепития в поезде стал меньше походить на квест. В вагонах появились большие титаны с кипятком. Выпить чай можно было в любой момент, не дожидаясь очередной остановки. Причем подавали его в традиционном подстаканнике. Он, как и размеренной стук колес, является главной ассоциацией с путешествия на поезде.

Сегодня, несмотря на огромный прогресс с того времени, пассажир все также может купить чай, который подают в подстаканнике. Как говорится, всегда что-то остается неизменным.