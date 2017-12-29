Железнодорожное сообщение России с другими странами в начале 2023 года

Железнодорожный транспорт остается надежным и востребованным общественным транспортом, связующим не только города, но и страны. В 2023 году государственный холдинг ЖД внес в свою работу серьезные коррективы. Туристам стоит внимательнее с ними познакомиться. Особенно тем, которые предпочитают знакомиться с культурой и природой других стран.

Изменения в железнодорожном сообщении в 2023 году

Руководство ЖД приняло решение более активно развивать маршруты внутри страны. Также пришлось отказаться от сохранения «ниток» графика для ряда направлений.

В первую очередь речь идет о маршрутах в европейские города. Они не используются еще с 2020 года. Когда началась пандемия, большинство государств закрыло границы, авиа- и железнодорожное сообщение. С тех пор немногие страны решились возобновить маршруты.

В ближайшее время в руководстве государственного холдинга не видят возможности вновь пустить поезда в Ниццу, Париж, Берлин и другие европейские города. Поэтому железнодорожная инфраструктура и передвижные составы будут использоваться преимущественно для внутренних поездок.

Ситуацию прокомментировал Кирилл Янков, который является председателем Союза пассажиров. Он отметил, что в 2023 году больше современных комфортабельных поездов появится на южном направлении. Так как Европа станет менее доступной для российских туристов, увеличится спрос на отдых на отечественных курортах.

Янков отметил, что больше поездов нужно на тех южных направлениях, куда не летают самолеты. Потому что пока туда добираются лишь на железнодорожном транспорте, автобусах и личных автомобилях. Несколько дополнительных поездов существенно повысили бы привлекательность отечественных курортов и внутренний туризм в целом.

Есть еще один фактор, влияющий на более активное развитие железнодорожного сообщения внутри страны. Это дороговизна зарубежного туризма. Поэтому предполагается, что спрос на внутренние туры существенно возрастет в 2023 году.

Еще в 2022-м руководство ЖД и «Белорусских железных дорог» договорились о создании круизов выходного дня из Москвы в Минск. Такой белорусский уикэнд оказался востребованным, поэтому его продлили и на текущий год. Также были созданы еще несколько круизов в самые разные уголки России, от горячего юга до холодной Сибири. По мнению Кирилла Янкова, у таких туров крайне серьезные перспективы.

Особенности железнодорожного туризма в 2023 году

Главным отличием путешествий на поездах станет возможность выбрать больше вариантов туров внутри страны. Количество железнодорожных составов на самых популярных направлениях планируют увеличить. Это значит, что приобрести билеты будет гораздо легче.

Учитывая сложившиеся условия, количество международных рейсов существенно сократилось. Прямые европейские маршруты практически полностью недоступны для российского туриста. Поэтому в 2023-м путешественники смогут выбрать между внутренним туризмом и поездкой в страны Азии.

«ЖД Тур» предоставляет возможность пассажирам отправиться в железнодорожный вояж, любуясь днем достопримечательностями нового города, а ночью ― ехать в вагоне, ожидая прибытия в следующий населенный пункт. Обычно для таких программ используют современные поезда-отели. Это железнодорожные составы с более комфортными условиями. Пассажирам легче находиться в таких условиях и поездка не так сильно утомляет.

Большинство новых туров рассчитаны на знакомство с достопримечательностями и красотами Родины, но есть и один международный. Речь о «Белорусском вояже».

В какие страны можно поехать на поезде

Нынешняя геополитическая ситуация практически полностью отсекла возможность прямых путешествий на поезде в Европу. Российские туристы смогут поехать лишь в Беларусь. Другие международные рейсы предлагают путешествие в некоторые страны Азии.

Беларусь

Российские путешественники могут без труда приобрести билет в соседнее государство. Причем можно поехать как самостоятельно, так и купив тур «Белорусский вояж». Последний поразит культурной программой и удобством. Как стандартный поезд-отель, он ночью будет ехать, а днем у пассажиров будет время для экскурсий. Это недавний совместный проект ЖД и «Белорусских железных дорог».

Железнодорожный тур подразумевает выезд из Москвы и прибытие в Минск с остановкой в одном из городов ― Брест или Гродно. В стоимость входят:

проезд в вагоне с определенным уровнем комфорта;

экскурсии, посещение туристических объектов, которые перечислены в программе;

питание и горячие напитки.

Обратите внимание, что «Белорусский вояж» отправляется лишь на некоторых выходных. Ближайший выезд назначен на 23 февраля. Узнать точное расписание и ближайшие рейсы можно на сайте ЖД.

Казахстан

В последние годы это одна из самым популярных локаций для российских туристов. Государство в Центральной Азии с распростертыми объятиями встречает путешественников. Здесь интересная и богатая история, множество культурных достопримечательностей, развлекательных локаций и ресторанов с вкуснейшей местной кухней.

Поезда из России отправляются в Караганду (из Омска) и Алматы (с Казани). Всего в неделю есть три рейса между государствами.

Монголия

Страна кочевников представляет особый интерес для всех, кого интересует девственная красота Азии. Конечно, здесь не придется рассчитывать на пляжный отдых, так как и выходов к морю нет, да и температура не позволяет. Монгольская столица Улан-Батор считается самой холодной в мире. Но все равно здесь есть много интересных туристических локаций.

Киргизия

Эта азиатская страна также рада туристам из РФ. В киргизскую столицу Бишкек можно доехать на поезде из Новосибирска, Казани и Самары. Чаще всего путешественники отправляются в эту страну чтобы отдохнуть и оздоровиться на курорте у озера Иссык-Куль. Но и без этого в Киргизии есть на что посмотреть.

Узбекистан

Страна славится своей гостеприимностью и жарким климатом, который позволяет почти круглый год принимать тысячи туристов, соскучившихся по лету. Путешественники могут затеряться в зеленых оазисах и безжизненных пустынях, посмотреть в водную гладь местных озер. Любителям гор стоит насладиться прохладой Тянь-Шаня, а более продвинутым туристам ― ознакомиться с историко-культурными достопримечательностями и особенностями местных магазинчиков и рестораций.

Китай

Поднебесная с каждым годом становится все более привлекательной для российских путешественников. Страна с особой философией и культурой привлекает своей загадочностью. В то же время это развитое государство, в котором города живут в своем ритме. Пекин, многоликая столица Китая, встретит яркими огнями всех успевших приобрести билет из Москвы.

Железнодорожный туризм в 2023 году потерпит некоторые изменения. Ставка будет сделана на внутренний. Но желающие путешествовать в другие страны могут выбрать тур в Беларусь или одну из азиатских стран, с которыми есть и развито железнодорожное сообщение.