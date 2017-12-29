Влияние санкций на ЖД России и как мы с ними боремся?

Влияние санкций на ЖД России и как мы с ними боремся?

С весны 2022 года в отношении России было введено несколько мощных пакетов санкций, которые затрагивают самые разные сферы. Не обошли стороной ограничения и железную дорогу. Санкции сказались на логистике и пассажирских перевозках. Эксперты учитывают это, и работают над разработкой эффективных решений, позволяющих минимизировать влияние западных ограничений.

Какие изменения в работе ЖД связаны с санкциями

Эксперты еще вначале говорили, что железнодорожная инфраструктура все равно будет использоваться. Разрыв логистических цепочек весной 2022 года был связан с запретом экспорта ряда товаров в Европу. Аналитики предсказывали снижение импорта на 35-43%.

Со временем многие компании переориентировались на рынок Азии. В 2022 году ожидался существенный рост объема вывоза грузов через Восточный полигон железной дороги РФ. Пока официальных цифр, которые могли бы подтвердить или опровергнуть предположение, нет.

Совладелец STS Logistics и директор по развитию компании Владимир Дорохов рассказал, как санкции Запада ударили по международной логистике. Он назвал это «тройным ударом».

Финансовые потери. Речь о резком повышении курса иностранных валют. В конце февраля курс евро и доллара США официально повысился примерно на 40%. Ограничения в софте. Российские перевозчики больше не могут использовать иностранное программное обеспечение. Это вносит неприятные коррективы в деятельность. Разрушение логистических схем. На протяжении года порты на Северо-Западе России практически не использовались. Зато выросла нагрузка на восточную транспортную инфраструктуру.

Владимир Дорохов отметил, что логистические проблемы активно решаются. Уже идет проработка новых маршрутов. Эксперты также рассуждают, как можно развить логистические транзитные хабы, сделать их более удобными. Россия в ближайшие годы планирует создать новые схемы с рядом азиатских стран.

Всерьез эксперты задумываются и об альтернативных путях доставки. Здесь самым перспективным направлением является Китай. Ускорить сроки доставки можно, если отправлять и принимать грузы с железнодорожных станций на востоке РФ. Например, в Казани, Екатеринбурге или Новосибирске.

Что изменится для пассажиров

Западные санкции могут сказаться на комфорте перевозок. Конечно, это не будет заметно сразу. Но в перспективе многие комфортные скоростные поезда будут выходить из строя, и их придется заменять другими железнодорожными составами. Хотя некоторые производители, например, Siemens, обещали и дальше оказывать техническое обслуживание поездов. Но поставки западных вагонов прекращены и вряд ли будут осуществляться в ближайшем будущем.

Рассмотрим, какие поезда оказались под угрозой. К сожалению, в списке есть «любимчики» многих пассажиров ЖД.

«Сапсан»

Скоростной состав производит компания Siemens (Германия). Она присоединилась к антироссийским санкциям. Это стало причиной отмены поставок последней партии состава. Но от своих обязательств по техническому обслуживанию компания не отказалась. Жаль, ведь электропоезд нравится многим пассажирам. Он достаточно быстрый, его максимально возможная скорость составляет 300 км/ч, но в России показатель на 50 км/ч меньше. Такая разница обусловлена разной железнодорожной инфраструктурой в РФ и на Западе. «Российская» версия более широкая ― вагоны шире примерно на 30 см. Поезд тратит меньше электричества благодаря рекуперативному торможению.

«Стриж»

В «парке» ЖД есть всего семь таких поездов, но они уже полюбились пассажирам. Его одаривали лестными комментариями и сравнивали с бизнес-классом в самолете. Пассажиры обращали внимание на качественный сервис и вкусную еду. Такие моменты до сих пор впечатляют клиентов ЖД. Сами вагоны достаточно удобные, а купе ― просторное и чистое. «Стрижи» выпускает компания Talgo (Испания). Руководство официально не заявляло о присоединении к санкциям против РФ. Но как только Запад начал вводить ограничения, «Стрижи» сразу же сняли с маршрутов. Никаких новостей по поводу того, почему это произошло и стоит ли ждать использования этих комфортных поездов в дальнейшем, нет.

«Ласточки»

Любимые многими электрички также производятся Siemens. Однако в России также есть компания по их выпуску ― «Уральские локомотивы». Это предприятие было основано по договоренности между Siemens и российской фирмой «Синара». Для производства используются почти все отечественные компоненты. Пока точно неизвестно, будут ли производиться новые электрички. Многие эксперты скептически к этому относятся и рекомендуют не слишком надеяться на позитивный сценарий. Как и в предыдущем случае, обслуживание поездов продолжится и далее.

Stadler

Двухэтажные поезда произведены одноименной компанией из Швейцарии. Она открыла свое подразделение в Беларуси, поэтому в РФ есть составы, поставленные из двух стран. Они обслуживают «Аэроэкспресс», курсирующий в столице. Пока рано говорить о том, как санкции скажутся на использовании двухэтажных поездов в России. Но уже известно, что руководство компании Stadler все же решило несколько сократить деятельность своего подразделения, открытого в Беларуси.

Allegro

Железнодорожные составы группы компаний Alstom (Франция), произведенные в Италии, сняты с рейса. Это связано с присоединением производителя вагонов к антироссийским санкциям. Ранее этот поезд соединял Санкт-Петербург с Хельсинки. Вряд ли в скором времени он снова вернется на прежний маршрут.

Как ЖД борется с санкциями

У некоторых граждан вызывает негодование тот факт, что многие составы не производят в стране, а заказывают у других государств. Но в этом нет ничего странного. Ни одно государство в мире, насколько бы ресурсным оно не было, не может производить все товары. Именно поэтому страны наращивают сотрудничество с соседями и не только. В современном мире это нормальная практика.

Холдинг ЖД также учитывает современные реалии. В условиях санкций вести деятельность гораздо сложнее. Поэтому летом холдинг направил официальное письмо Совету Евросоюза. Российская компания потребовала отменить санкции в отношении ЖД. Меры, введенные ЕС, назвали безосновательными. В письме указали, чем вредят эти ограничения:

мешают вести бизнес;

дискриминируют население РФ;

ограничивают возможность выполнять гуманитарные и социально значимые функции.

Санкции в отношении ЖД вошли в самый первый пакет санкций Европейского Союза. Его приняли еще 26 февраля. В холдинге понадеялись, что европарламентарии все же откажутся от введенных ограничений. Но в то же время государственная компания продолжает переориентацию на восточный рынок.