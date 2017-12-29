Курорты Краснодарского края открываются?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Провести летний отпуск предлагает Краснодарский край на своих курортах. Множество интересных новостей появляется об отдыхе там, поэтому мы собрали небольшой дайджест о том, какие запреты, связанные с коранавирусом остаются, а какие уже сняли.

Официальное открытие курортов страны ожидается 1 июля, Краснодарский край не является исключением. Некоторые черноморские санатории, пансионаты и отели начали свою работу уже с 1 числа этого месяца. С 19 июня открылись парки и скверы, некоторые крупные магазины, с ограничениями открыты кафе и рестораны, разрешены прогулки по улицам. При этом масочный режим соблюдается в общественных местах и транспорте.

Несмотря на то, что отели начали свою работу и можно посещать некоторые пляжи, которые успели обустроить согласно новым требования социального дистанционирования, многие отказывали себе в поездке. Все потому, что если пересечь границу региона необходимо после поездки в течение двух недель находиться на карантин по месту проживания. А это придется делать за свой счет для работающих путешественников. Такое требование сохраняется еще в некоторых регионах, что касаемо Краснодарского края – с 21 июня ограничения снимаются. Теперь приезжая в регион не потребуется самоизоляция после прибытия. Исключением являются те, кто живет за границей.

Также с 21 июня открываются все отели и пансионаты, разрешены массовые мероприятия численностью участников не более 100 человек. У всех приезжающих будут измерять температуру, и брать тест на антитела к COVID-19 . Поэтому перед поездкой не потребуется заранее сдавать анализы, и везти справки. Но рекомендуем все же пройти тестирование самостоятельно перед поездкой. Если у кого-то из постояльцев будет положительный результат теста, заведение закроют на карантин и оно сразу же превращается в обсерватор.

Перемещаться туристы смогут по городу спокойно. Главное не забудьте маску, их ношение никто не отменял, но есть ожидания, что в скором времени данное требование могут снять. Но как минимум, уже можно целенаправленно бронировать жилье и отправляться долгожданный отпуск. Краснодарский край сейчас один из тех вариантов, где можно отдохнуть, а железнодорожные билеты можно приобрести на нашем сайте.