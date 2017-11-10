Поездом по Европе: планировать заранее или нет?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Поезда в любой стране являются не только отличным средством передвижения межу городами и странами. Это особая романтика путешествий. Кроме того, у этого транспортного средства есть свои преимущества. Например, путешествие на поезде не требует столько планирования и времени ожидания, как путешествие по воздуху. Это безопасно и экологически устойчиво, с самым низким потреблением энергии по сравнению с самолетами, автобусами и автомобилями. Кроме того, поезда отправляются и прибывают на станции, которые обычно расположены в пределах города, что позволяет легко добраться до них на метро или автобусах. Многие станции предлагают ночные поезда, где вы можете провести ночь и избежать расходов на проживание.

Если такое путешествие вам по душе, дадим несколько советов, как путешествовать по Европе на поезде. А главное, разберемся, стоит ли продумывать все заранее, либо спонтанное решение посетить несколько городов или европейских государств по железной дороге станут удачным решением. Некоторые организаторы перевозок начинают продажу железнодорожных билетов за полгода, другие за 2-3 месяца. Поэтому некоторые поездки реально планировать заблаговременно.

С другой стороны, существуют железнодорожные проездные, которые включают неограниченное число поездок внутри страны или через страны, в зависимости от типа проездного билета. Это идеальный вариант для тех, кто наслаждается свободой или совершает длительную поездку, посещая несколько стран и, прежде всего, если маршрут планируется на лету. Для тех кто ранее не пользовался таким билетом, помимо покупки самого проездного, необходимо зарезервировать необходимое место в вагоне.

Прежде всего, необходимо решить, какие страны будут посещаться и количество дней в пути. Например, Eurail Global Pass охватывает до 31 страны (работает как для коротких, так и для длинных поездок), и в 2019 году он добавил в список новые страны (Великобритания, Литва и Македония). С другой стороны, пропуск Eurail One Country, как следует из названия, может использоваться только в одной стране.

Непрерывный или гибкий? Первый проездной подразумевает последовательные дни, в течение которых абонемент может использоваться с момента его активации, непрерывно. Если вы покупаете 1-месячный непрерывный билет, вы можете использовать его каждый день этого месяца.

Между тем, гибкий пропуск или Flexipass дает вам ряд дней путешествия, которые вы можете использовать в течение всего срока действия проездного. Например: если вы покупаете 10-дневный абонемент в течение двух месяцев, это означает, что с момента активации пропуска у вас будет два месяца, чтобы использовать эти 10 дней путешествия. В тот же самый день путешествия вы можете взять все поезда, которые вы хотите, потому что они включены в день использования.

Для покупки такого проездного билета возраст является важным фактором. Поскольку лица до 27 лет считаются молодежью, они могут рассчитывать на скидки. Дети в возрасте от 4 до 11 лет путешествуют бесплатно в сопровождении взрослого (максимум 2 ребенка на одного взрослого). Дети до 3 лет путешествуют бесплатно. Тем, кто старше 60 лет, предоставляется скидка 10% на стандартные цены Eurail для пожилых людей.

Что касается различных классов обсаживания, то это в основном зависит от поезда, но в целом, места в первом классе больше, удобнее и с большим пространством для ног, чем во втором классе. Также имеется дополнительное место для багажа. На некоторых высокоскоростных поездах первый класс может получить бесплатные напитки, закуски и газеты, Wi-Fi, самостоятельную регистрацию заезда (доступно на станциях Eurostar) и доступ к эксклюзивным номерам.

Еще один вопрос - это бронирование места, стоимость которого составляет примерно от 3 до 39 евро. Самые дорогие из них находятся в ночных поездах и могут варьироваться в зависимости от категории и типа купе, которые могут быть двух-, четырех- и шестиместными. Бронь может составить от 15 до 55 евро.

Как правило, национальные маршруты иногда требуют бронирования мест, но для международных маршрутов они являются обязательными. А в таких странах, как Испания, Франция, Италия, Швейцария или Португалия, скоростные поезда требуют обязательного бронирования. У региональных, местных или пригородных поездов все наоборот. Просто покупаете билет или показываете пропуск, без выбора места отправляетесь в путешествие. Это более медленные и менее частые поезда, но если вас это не смущает и в запасе есть свободное время, то можно немного сэкономить.

На некоторых маршрутах существует квота для владельцев проездных абонементов, что означает, что они могут быть распроданы. Такое встречается на высокогорных туристских маршрутах, в частности во Франции. Поэтому разумным решением будет покупать такой проездной заранее.

Также может быть полезно рассмотреть Benelux Pass: 3 страны в одном железнодорожном проездном билете. Бельгия, Нидерланды и Люксембург позволяют вам использовать свой абонемент во всех трех странах. С другой стороны, если вы думаете о переезде из Италии в Грецию, например, имейте в виду, что перевалы включают перевозку на некоторых паромах, которые охватывают этот маршрут.

Пунктуальность необходима, чтобы не опоздать на поезд: приезжайте на станцию заранее, чтобы найти нужную платформу и оказаться в соответствующем вагоне за несколько минут до отправления. При составлении карты вашего путешествия возьмите в учет то, что в Европе хоть и небольшие бывают расстояния между городами, при этом железнодорожное сообщение может отсутствовать.

Наконец, планировать поездку на поезде заранее или спонтанно можно отправиться в поездку. Безусловно, и тот и другой вариант возможен. Если целенаправленно вы решили передвигаться по железной дороге, то планирование покупки абонемента и плана путешествия вам точно не помешает, а даже сэкономит время и даже средства. Спонтанное решение поехать на поезде возможно, даже без бронирования мест, но оно подойдет тем, кто никуда не спешит и не ограничен по времени. Но, как и на российских железных дорогах, купленные заранее билеты будут выгоднее. Зная славу лоукостеров в Европе, многие подумают, что передвигаться на самолетах выгодней. И здесь есть определенная доля правды, вот только поезда в 90% случаев приходят по расписанию, в то время, как самолеты лишь в 65%. Поэтому выбор средства передвижения по Европе остается за вами. Удачных запланированных и спонтанных поездок по железной дороге!