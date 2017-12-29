Sunrise Express: на таком поезде вы еще не путешествовали.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

В то время как многие люди предпочитают летать или сесть на скоростной поезд, все еще популярные ночные поезда. Они являются настоящим удовольствием для международных путешественников. Зачем ехать ночным поездом? Эти поезда позволяют быстро перемещаться по суше, прибывая в пункт назначения на следующее утро. Кроме того, вы сможете спать во время путешествия, более комфортно, чем в самолете или ночном автобусе. Если вы планируете посетить Японию, рассмотрите возможность бронирования поездки на Sunrise Express.

До появления сверхскоростного поезда было время, когда ночные поезда были распространены по всей Японии. Элита страны, а также туристы, путешествовали в стиле, подобной в роскошном составе The Blue Train (ЮАР). Однако эти «голубые спальные поезда» сменились более простыми, но комфортными, а главное бюджетными составами. В настоящее время единственными регулярными ночными поездами, которые еще работают, являются Sunrise Seto и Izumo.

Данные составы отличаются только маршрутами. Длинный четырнадцати вагонный поезд отправляется из Токио. На станции Окаяма состав делят напополам и каждый отправляется до своего пункта назначения. Sunrise Seto идет в город Такамацу на острове Сикоку, а Sunrise Izumo идет в город Идзумо в префектуре Симанэ. На обратном пути эти два поезда следуют отдельно от своих отправных пунктов в Такамацу и Изумо. Затем, достигнув Окаямы, они снова соединяются вместе до конечной остановки в Токио. Однако, поезд из Токио не останавливается в Осаке. Если вы хотите воспользоваться этим поездом из Токио, вы можете выйти из этого поезда в Химедзи, а затем сесть на скоростной поезд до Осаки. Состав отправляется поздно вечером и пребывает рано утром на конечные станции. Поэтому этот поезд смело можно назвать отелем на колесах. Давайте разберем его удобства, и вы поймете, что в нем отельного.

Состав Sunrise Express создавался под данное направление, поэтому аналогов вы не встретите ни в Японии, ни во всем мире. Он может развивать скорость до 130 километров в час. Форточки в вагонах отсутствуют, работаю кондиционеры. Но не переживайте, в случае неисправных кондиционеров состав не выпускают на линию. По японским меркам состав старый, но даже по фотографиям можно оценить, что выглядит прилично. Вот только удобств в виде розеток и вай-фая здесь нет.

В поезде есть различные варианты размещения, поэтому вы можете выбрать от самого бюджетного, до люкса:

Нобиноби (nobi nobi seats)- это самое дешевое место в поезде, а также «фишка» самого состава. Вагон похож на плацкарт в российских поездах, но без боковых полок. Есть верхняя и нижняя секция без столиков. В ваш билет включено личное пространство, которое составляет 190 сантиметров в длину и 80 в ширину. Все пространства разделены небольшими перегородками, которые 100% не изолируют от соседей. Имеется небольшая шторка, но она закроет вас со стороны общего коридора. Рядом с окном на подстаканнике стоит маленькая пластиковая чашка. По сути, на вашем пространстве вы можете спокойно спать, сидеть и заниматься своими делами. Оно застелено ковровым покрытием. Гостям предоставляется небольшое одеяло и небольшая наволочка. Она не включает в себя подушку, кроме того, если нет привычки спать на полу, может быть дискомфортно, поэтому лучше подстраховаться и заранее продумать, как ночевать на такой койке. К примеру, взять тонкий надувной матрас или дорожную подушку.



Single Deluxe - это лучшая комната в поезде. Размер кровати составляет 196 сантиметров в длину и 85 сантиметров в ширину. Эти номера расположены на верхней палубе в двухэтажном вагоне. Так что у вас будет лучший вид, чем у другого класса. Также в распоряжении гостей письменный стол, стул и раковина. В составе имеется только шесть таких номеров. Это самый дорогой номер и он очень популярен, поэтому его трудно забронировать. В стоимость проживания входит ночная одежда, а окно можно закрыть шторкой.

Single – наиболее распространенный тип билета. Все купе расположены в двухуровневом вагоне. Размер кровати составляет 196 сантиметров в длину и 70 сантиметров в ширину. Так как купе находится в двухуровневом вагоне, его высота составляет около 180 сантиметров. Это немного тесновато для высокого пассажира. Гостям предоставляются одеяло и пижама.

Solo - еще один тип одноместного отсека. Размер кровати составляет 196 сантиметров в длину и 70 сантиметров в ширину, но в одной части кровати ширина 56 сантиметров. Этот отсек расположен в одноуровневом вагоне. Но есть отсеки в верхней и нижней области. Пространство, где вы можете встать, очень ограничено на верхнем уровне. В отсеке на нижнем уровне вы не можете встать, в отличие от Single.

Single Twin – это одноместный или двухместный номер. Размер кровати составляет 196 сантиметров в длину и 70 сантиметров в ширину. Площадь почти такая же, как в Single. Верхняя койка предназначена для второго пассажира. Кровать немного меньше, чем нижняя койка. Нижняя койка может быть преобразована в сиденье.

Sunrise Twin - стандартный двухместный номер с 2 отдельными кроватями. Размер кровати составляет 196 сантиметров в длину и 75 сантиметров в ширину. Кровати расположены рядом друг с другом. Пространства гораздо больше, чем в Single Twin. Эти купе расположены на нижнем уровне в двухуровневом вагоне. Доступно только 4 отсека, поэтому их не так просто забронировать.

Также в составе есть небольшая лаундж-зона (3 и 10 вагон), где есть столы по типу барных стоек и 8 посадочных мест. Здесь можно поесть и выпить. В лаундже установлен торговый автомат. Гостям предлагается только холодный безалкогольный напиток. Имейте в виду, что на весь состав работает один проводник и никакую продукцию он не продает. Поэтому в плане еды нужно брать с собой или покупать в автоматах.

Неожиданное для поездов удобство которое присутствует в составе – душевая. Она находится в вагонах 3 и 10. Вы должны купить карту душа в торговом автомате и вам будет доступно 6 минут душа. Но количество карт ограничено из-за подачи воды.

Если вы остановитесь в отеле Single Deluxe, вы можете воспользоваться душевой комнатой в вагоне 4 и 11. Эти душевые комнаты расположены в тех же вагонах, что и одноместные купе делюкс. И эти душевые комнаты в вагоне No4 и No 11 доступны исключительно для одноместных пассажиров класса люкс. Другие пассажиры должны пользоваться душевой комнатой в вагонах 3 и 10.

Способ использования душевой комнаты одинаков во всех душевых помещениях. Одноместный номер Делюкс включает в себя небольшое полотенце. Но другие купе и пассажиры nobi nobi seat не могут получить никаких полотенец в поезде. Если вы планируете пользоваться душевой комнатой, необходимо приготовить несколько полотенец. Шампунь и мыло предоставляются в душевой комнате. Как только вы начнете использовать душ, таймер начнет обратный отсчет. Но если вы перестанете пользоваться душем, время останавливается. Поэтому, когда вы моете волосы и тело, вы можете остановить душ, чтобы сэкономить свое время. Но вы не можете разделить его. Как только вы выйдете из душевой (то есть выйдете из раздевалки), вы потеряете свое время, даже если оно у вас осталось.

Ночные поезда в Японии – это уже большая редкость, их заменили скоростные. Поэтому путешествие на Sunrise Express является поистине уникальным опытом и может оказаться невозможным в ближайшем будущем.