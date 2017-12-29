Поезд «Москва-Москва». Головокружительная поездка или зачем это придумали?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Никаких шуток, поезд «Москва-Москва» ежедневно выезжает из столицы и возвращается на следующий день обратно. В чем суть необычного поезда, есть от него польза или только веселье?

Первый состав отправляется в 20:33 от Киевского вокзала, а прибывает обратно в город на Павелецкий вокзалв 9:41. Время в пути составит 13 часов 8 минут. Пассажирский поезд за это время проедет 13 остановок и 611 километров. Второй состав делает наоборот. Отправляется из Павелецкого вокзала в 18:40 и возвращается на Киевский вокзал в 7:55. Преодолевает он такой же километраж, но время в пути на 7 минут дольше. Тот что уходит позже более популярный, поэтому шансы поехать одному без попутчиков в купе или СВ больше.

Главная цель такого маршрута обеспечить доступность проезда пассажирам из области в столицу и обратно. А жителям Москвы и туристам будет интересно посмотреть на Подмосковье. Также такой поезд связал московский регион с Тулой и Калугой, что позволяет жителям передвигаться проще между ними. Хотя существуют аналогичные железнодорожные маршруты с более удобным графиком и дешевле по стоимости. Конечно, делается акцент, что жителям соседних областей, по которым проходит «кольцевой» поезд будет проще добираться до аэропорта Домодедово.

Для некоторых населенных пунктов поезд «Москва-Москва» имеет большое значение. Для тех, кто живет поблизости с железнодорожной станцией Венев (150 километров от Москвы), он поможет появиться в столице к началу рабочего дня. А вот станция Алексин никогда не имела прямого сообщения с Москвой. Наверное, на этом плюсы и заканчиваются. Так как другие станции маршрута имеют достаточное количество составов и регулярное расписание. Поэтому вопрос о целесообразности поезда 603 остается под вопросом. Есть множество других направлений, где с транспортировкой в Москву есть множество сложностей.

Многие туристы и тревел-блогеры придумали свое назначение для этого головокружительного маршрута. Безусловно, туристской ценности он не несет, так как поезд ночной и из окна много в темноте не увидишь. Мы озвучим самые интересные версии, которые попробовали на себе пользователи социальных сетей.

Многие поезд позиционируют, как отель на колесах. По сути, здесь есть все для сна, место, где покушать, вот только душа не хватает. Зато целых 13 часов вы можете придаваться романтике железных дорог и выспаться, что звучит завораживающе для многих жителей мега полиса. Засыпать под стук колес, выпить чай из фирменного стакана, увидеть мелькающие в окнах дома и леса, выйти посреди ночи на одной из стоянок. Кстати, долгих стоянок в достатке. Поезд, выезжающий с Павелецкого вокзала имеет стоянку 34 минуты на станциях Калуга и Калуга-1, стоянку в 24 минуты в Ожерелье, и 23 минуты в Узловая и Узловая-1. А тот, что отправляется с Киевского вокзала, стоит 49 минут на станциях Узловая и Узловая-1, 35 минут в Калуге и Калуга-1, и 25 минут в Ожерелье. Поэтому на данных стоянках можно выйти прогуляться по платформе, насладиться ночным небом и другой романтикой, которую каждый откроет для себя сам.

Кстати, сам перевозчик уверяет, что в проект не закладывалась мысль об «отеле на колесах» и данный поезд таковым не является. Все же предполагалось, что весь круг мало кто будет проезжать, акцент был на тех, кому нужны промежуточные пункты. Но еще одно интересное применение для маршрута нашли заботливые мамы. Таким образом, они могут приучить детей к путешествиям в поездах. Тем более если это поездка первая, неизвестно как на нее малыши отреагируют, как будет себя вести, так родители поймут, стоит ли выбирать данный вид транспорта для дальних поездок.

В сети предлагают уже покупать билеты на поезд, собирать компанию и встречать так Новый год. Очень удобно, праздник встретили интересно, а утром хочешь или не хочешь, все расходятся по домам. Тоже своего рода романтика путешествий, о которой мы писали ранее.

Цена на поезд «Москва-Москва» зависит только класса обслуживания. Поэтому покупаете билет в день отправления, либо заранее – разницы нет никакой. Сидячие места можно купить от 626 рублей, плацкарт от 649 рублей, купе от 1359 рублей, СВ от 2284 рублей. Отдельный билет потребуется, если в дорогу берете мелкое домашнее животное. А вот для крупных потребуется выкуп всего купе. По удобствам и услугам поездке ничем не отличается

Движение по данному маршруту началось с 1 ноября. В среднем поезд загружен на половину, а порой и на одну треть. Многие отмечают его нецелесообразность, другим такой маршрут по душе. Особую любовь обрел он в блогерской среде.