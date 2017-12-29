Лучшие железнодорожные маршруты по Африке.

Путешествие по железной дороге является одним из способов увидеть больше за одну поездку. Глядя через окно вагона, пейзажи, словно кадры кинофильма скороспешно сменяются. Таким изобилием красот и ландшафтом обладают не только привычные Европейские страны. Сегодня речь пойдет об Африке. Она предлагает изобилие пейзажей, которые на протяжении всей поездки будут меняться от засушливого коричневого до сочного зеленого. И этот контраст прекрасно заметен из движущего состава. Поэтому предлагаем познакомиться с тремя маршрутами, в которых важно не только место назначения, но и сам путь.
Управляемый железнодорожной компанией Rovos из Претории, поезд «Гордость Африки» (The Pride of Africa) отправляется в такие страны, как Намибия и даже Танзания. Большинство его поездок, однако, находятся в Южной Африке. Его главная особенность заключается в том, что это один из роскошнейших поездов во всем мире. Поэтому цена у него внушительная и начинается от 2500-3000 $. Причем билеты необходимо приобретать заранее, минимум за полгода, а в некоторые купе даже за пару лет. Помимо роскоши, его самая большая достопримечательность — это пейзажи, которые он может предложить своим путешественникам. Кроме того, «Гордость Африки» останавливается в таких местах, куда можно добраться только на небольшом самолете. К примеру, совершает остановки в охотничьих заповедниках. Путешествие из Кейптауна в Преторию занимает несколько дней.
Последний вагон, холл с баром, также позволяет выйти на улицу и наблюдать за пейзажами. Ближе к середине поезда можно найти еще один такой вагон, с библиотекой, где подается чай во второй половине дня. Стоит отметить, что все принципы послеобеденного чая соблюдаются, чтобы пассажиры насладились поездкой в одном из самых захватывающих железнодорожных путешествий. Построенный в 1911 году, вагон-ресторан является домом для изысканной кухни и еще более изысканных вин.
«Голубой поезд» (The Blue Train) пересекает Южную Африку и ее захватывающие дух пейзажи в манере, которая соответствует мистике, выросшей вокруг него. Короли и президенты побаловали себя этим великолепным, подвижным пятизвездочным «отелем на колесах». От влюбленных молодоженов до обожаемых знаменитостей. И даже обычные люди, которые мечтают о жизни в захватывающей роскоши, жизни, казавшейся мучительно недоступной. До сих пор... Этот поезд определил новую эру роскошных путешествий, сделав переход от пара к электрической и дизельной, связав Вельд с морем, традицию с прогрессом, с чувством стиля, изящества и завораживающей силы, которая никогда не подходила близко к соответствию. Маршрут между Преторией и Кейптауном-это 31-часовое путешествие протяженностью 1 600 км, через одни из самых разнообразных и захватывающих пейзажей, предлагаемых африканским субконтинентом. «Голубой поезд» также отправляется в южноафриканскую провинцию Лимпопо, где находится Национальный парк Крюгера, один из лучших в мире парков для игр, и где находится большая пятерка Африки. Эти 19-часовые поездки в один конец происходят в определенные месяцы года и предлагают гостям возможность получить некоторые фантастические новые комбинированные пакеты rail safari с множеством частных сафари-лоджей, расположенных в районах Большого Крюгера и Саби-Сэндс.
В поезде также можно заказать знаменитые сигары Montecristo, прямо из Гаваны и большая карта вин, кроме того поезд можно арендовать под свое индивидуальное событие.
Desert Express («Пустынный экспресс» или «Поезд пустыни») - это действительно всеобъемлющее африканское железнодорожное путешествие само по себе. Оно начинается в Виндхуке, и когда колеса вращаются быстрее, а вагоны хватаются друг за друга, локомотив смотрит вперед, на 220 миль, которые он пересечет, пока не достигнет Свакопмунда, жемчужины Намибии с видом на Атлантический океан. На своем долгом пути Desert Express пересекает гравийные равнины, пустыню и Саванну, направляясь через Намибию. Пробуждение на борту этого поезда, может оказаться сюрреалистическим опытом. Жара искажает пейзаж, и люди снаружи кажутся лишь силуэтами.В вашем месте назначения, в Свакопмунде, столкновение океана и песка должно вызывать трепет. Ярко-синяя вода, так близко к золоту песчаных дюн, что делает это место подходящим концом долгого путешествия.
Уникальный железнодорожный опыт Намибии предлагает ночной отдых в выходные дни Виндхук до прибрежных городов-Свакопмунда и Уолфиш-Бей. Пустынный Экспресс также гостям предлагается семидневный тур из Виндхука в Свакопмунд, Этошу и обратно Виндхук на выбранные даты. Тур включает в себя: размещение на борту, элегантный ресторан и экскурсия по великолепному ландшафту Намибии.
Путешествие по Африке – это незабываемое приключение. Представленные поезда подарят вам не только роскошь и комфорт передвижения. Они в первую очередь покажут неизведанные и уникальные уголки этого материка. Маршруты позволяют пассажирам насладиться природой и местными красотами, которые сделают вашу поездку незабываемой.
По материалам с сайта: tourism-review.com