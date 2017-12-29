Московский вокзал: такой большой и центральный.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

В 1844 году по проекту архитектора Константина Тона был заложен первый камень для строительства вокзала в центре Санкт-Петербурга. К 1951 году возвели и торжественно открыли Николаевский вокзал, который внешне является «близнецом» Ленинградского вокзала в Москве, от которого отличают небольшие особенности. Ни для кого не секрет, что цель постройки вокзала была соединить Санкт-Петербург со столицей. Вокзал по мере увеличения пассажиропотока несколько раз подвергался реконструкциям. Кроме того, сменил название на Октябрьский вокзал, а с 1930 года он всем знаком как Московский.

Московский вокзал входит в пятерку крупнейших вокзалов России и в тройку самых загруженных. Ежедневно с него отправляются и прибывают около 32 пар поездов дальнего следования т 47 пар поездов пригородного сообщения. Это больше 15 тысяч пассажиров дальнего следования и свыше 27 тысяч человек передвигающихся на электричках. Примечательный факт, что именно на Московском вокзале появились впервые в стране некоторые удобства, которые по сей день есть во всех вокзалах России. К примеру, бизнес-залы, навесы, билетно-кассовый центр, залы ожидания повышенной комфортности.

Московский вокзал находится в самом центре города Санкт-Петербург. Поэтому добраться на нем можно из любого конца города любым общественным транспортом. Ближайшие станции метро – «Московская» и «Маяковская». Рядом с вокзалом есть небольшая платная парковка, также множество парковочных мест в ТК «Галерея», которых находится рядом со зданием вокзала. Но парковка там тоже платная. Поэтому если пользуетесь каршерингом, личным или арендованным автомобилем, либо услугами такси, имейте в виду, что с бесплатной парковкой могут возникнуть сложности и рядом с входом на вокзал у вас не будет шансов запарковаться, либо долго доставать / убирать вещи. Такое удачное расположение и большое количество транспорта позволит вам без лишних трудностей добраться до аэропорта «Пулково», автовокзала, либо до других вокзалов города. Кроме того, знакомство с городом уже начинает, как только вы покидаете вокзал. Поэтому без разницы на какое время вы приехали в Петербург, с главной улицей и архитектурой города вы успеете познакомиться. До большинства достопримечательностей и знаковых мест можно добраться пешком, либо на любом транспорте проехать несколько остановок.

Поезда с вокзала курсируют на юг и восток России, а также в Азербайджан, Абхазию и Украину. Более тридцати поездов различного класса курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. В том числе скоростной «Сапсан» и «Ласточка», фирменные «Красная стрела», «Невский Экспресс», «Две столицы». Кроме того, никогда не пустуют фирменные поезда для других направлений, такие как «Волга», «Самара», «Поволжье», «Текстильный край» и другие. Из центра Петербурга можно уехать в Сухум, Махачкалу, Владикавказ, Уфу, Адлер, Смоленск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Иванов, Кисловодск, Астрахань, Ярославль, Севастополь, Анапу, Кисловодск и другие города. На пригородных поездах можно отправиться в Точно, Мгу, Любань, Шапки, Сосново, Кузнечное, Кириши, Сланцы, Вырицу, Ораниенбаум, Волховстрой и другие населенные пункты Ленинградской области. В зимний период для любителей активного отдыха курсирует бесплатная электричка «Лыжная стрела». На ней могут прокатиться лыжники, проживающие в Санкт-Петербурге по специальному билету.

Для удобства пассажиров предусмотрены следующие сервисы: справочное бюро, аптека, кафе, магазины, в том числе и сувенирные, услуги сотовой связи. Имеются залы ожидания, в том числе и повышенной комфортности, где за дополнительную плату можно воспользоваться услугами wi-fi, зарядить мобильное устройство или ноутбук, вызвать носильщика, вызвать такси, воспользоваться компьютером или бизнес-залом, сделать копии документов и многое другое. Кроме того, на территории предусмотрены комнаты отдыха. Есть возможность размещения до 4-х человек в комнате, предоставление спального места до 6 часов, либо на несколько суток. Поэтому если вам необходимо отдохнуть перед поездкой, то это отличная возможность переночевать или скоротать несколько часов. Но не стоит забывать, что вы находитесь в центре города, через дорогу от вокзала находится гостиница «Октябрьская», а также множество других отелей и хостелов, где даже в высокий сезон можно найти комфортное проживание. На территории вокзала есть круглосуточные камеры хранения – автоматические и с обслуживанием. Они платные, расположены в основном зале справа, вниз по лестнице. Ищите указатель с чемоданчиком.

Еще раз отметим, что расположение вокзала позволяет не только насладиться красотами города, но и пользоваться всей инфраструктурой. Рядом множество магазинов и торговых комплексов, можно пообедать любым фаст-фудом, либо сходить в хороший ресторан. Вы без проблем доберетесь в любую часть города, только не забывайте, что Петербург – город разводных мостов и в ночное время путь может занять чуть больше времени. И самое важно, что от Московского до Ленинградского вокзала всего 4 часа на «Сапсане», что позволяет быстро передвигаться между двух городов.