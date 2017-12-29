Железнодорожный вокзал Самары: самый высокий в Европе вокзал.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный вокзал Самары является местной достопримечательностью, а также стала одним из символов города. И, безусловно, используется по назначению. Самый интересный факт об этом здании – вокзал является самым высоким среди вокзалов Европы. Немного истории и практической информации – в нашей статье.

Начнем с того, что здание, которое сейчас функционирует – современная постройка. Старое здание железнодорожного вокзала было построено в 1876 году в итальянском стиле, и вмещало оно в себя не более 980 человек. Проектирование современного здания началось с 1996 года, при этом функционирование старого не прекращалось. Первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию в 1999 года, а на следующий год второй, а также пешеходный тоннель и привокзальная площадь. А к концу 2001 года была открыта высотная часть здания.

Это авангардный проект с атриумом, воздушными переходами и итальянским стеклом вместо стен занимает площадь более 32 000 квадратных метров. Одновременно вокзал в себя вмещает 2600 человек, что в разы больше предыдущего здания. Также пассажиропоток увеличился, сейчас он составляет 16 тысяч пассажиров ежедневно. Высота основного здания вместе со шпилем составляет 101 метр. Это и позволило ему занять статус самого высотного вокзального здания в Европе. Вокруг купола располагается смотровая площадка, которая находится на уровне 18 этажа. Поэтому рекомендуем задержаться на вокзале и насладиться невероятной красоты видом на город от набережной Волги до районов Безымянки. Железнодорожный вокзал Самары внешне напоминает космический корабль, а ночная подсветка добавляет зданию особую магию и современный шарм.

В комплекс сооружений входит привокзальная площадь, 2 пешеходных тоннеля, 8 посадочных платформ и 6 полнофункциональных этажей здания вокзала. Если нужно встретить или проводить кого-нибудь, вокруг вокзала нет проблем с парковкой, есть как платные, так и большое количество бесплатных мест. Кроме того, до него легко добраться из любой точки Самары. Можно добраться на автобусе, трамвае, троллейбусе, маршрутке и на такси. Вот на метро добираться не рекомендуем, ближайшая станция находится в 3,5 километрах от жд-вокзала.

Сам вокзал удобный и чистый, предлагает множество услуг и удобств для своих пассажиров. Поэтому провести время в ожидании своего поезда можно с пользой. Помимо того, что можно подняться на смотровую площадку, культурно провести досуг можно на втором этаже здания в Музее Куйбышевской железной дороги. Также успейте насладиться архитектурным решением вокзала, в центре здания расположен атриум с великолепным зимним садом и действующим фонтаном. На территории железнодорожного комплекса работает бесплатный wi-fi, залы ожидания, в том числе есть два платных с повышенной комфортностью, на 3 этаже расположены разнообразные кафе, также в здании вы найдете сувенирный магазин, киоски, также перед долгой дорогой можно заглянуть в Храме Смоленской иконы Божьей матери. Для подзарядки мобильных устройств установлены специальные зарядные станции. В здании располагается гостиница «Транзит», где можно забронировать номера различного уровня комфортности. Безусловно, в стандартный перечень удобств входят: камеры хранения, медпункт, бизнес-зал, детская игровая площадка, информационно-справочные услуги, услуги носильщика и многое другое. Кроме того, само здание и удобства рассчитаны для людей с ограниченными возможностями.

Электронные табло с текущими данными о поездах, номерах платформ и путей размещены:

· на улице у входа в здание;

· в здании — в зоне перехода от касс в залы ожидания;

· в зале ожидания — около выхода к платформе высвечивается непосредственно номер поезда и время его отправки.





Но в первую очередь Самарский железнодорожный вокзал – это крупный транспортный узел, который соединяет Европу и Азию, поэтому вокзал обслуживает не только пассажирские перевозки по России, но и составы, движущиеся в страны ближнего зарубежья. Станция принимает более 140 поездов, в том числе два фирменных.

Направления движения поездов со станции Самара:

· восточное: Уфа, Челябинск, Владивосток, Оренбург и т.д.;

· южное: Волгоград, Сочи, Новороссийск и другие.;

· западное: Пенза, Москва, Симферополь, Минск и т.д.;

· северное: Казань, Горький, Санкт-Петербург и другие;

· среднеазиатское: Астана, Бишкек, Караганда, Ташкент.

Кроме того, отсюда отправляются пригородные поезда до станций: Кинель, Бузулук, Похвистнево, Мирная, Новоотрадная, Сызрань-1, Безенчук, Новокуйбышевская, Курумоч, Жигулевское Море.