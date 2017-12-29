Лучшие ЖД направления в Азию из России с учетом нынешней геополитической ситуации

Путешественникам дома не сидится в любое время года, невзирая ни на что. Нынешняя геополитическая ситуация не способствует туризму в европейские страны, но есть альтернатива. На поезде можно доехать в государства Азии, которые впечатляют своими красотами и богатой культурой.

Незабываемая поездка в Поднебесную

Восток ― дело тонкое. Ежегодно тысячи россиян желают погрузиться в китайскую философию и отправляются в Поднебесную. Путешествие в эту страну не оставит равнодушным никого, даже самого капризного туриста. В Китае есть что посмотреть, поэтому билеты на авиарейсы и поезда в Пекин очень быстро раскупают.

В столицу Поднебесной можно добраться из Москвы. Эти города связывает две пары поездов: К3/К4 и К19/К20. Отметим, что первый следует через Монголию, которая также есть в нашем списке лучших направлений в Азию.

Важно! Расстояние между столицами России и Китая составляет 8000 км, поэтому скоростные поезда находятся в пути 5-7 ночей в зависимости от маршрута. Быстрее всего можно добраться до Пекина на К4. Поезд проезжает 7622 км за 130 часов. Причем обратный рейс из Пекина занимает на четыре часа меньше.

Многоликая столица Китая предлагает туристам посетить объекты культурного наследия и чудеса природы. Среди самых популярных локаций для путешественников:

Великая стена;

Запретный город;

площадь Tiananme;

парк Бэйхай;

летний императорский дворец Yiheyuan;

Олимпийский парк, построенный специально для Игр 2008 года;

Храм Неба;

Национальный музей Китая;

Пекинский зоопарк;

Храм Фаюань;

Пекинский тематический парк Happy Valley.

Каждый найдет себе занятия в столице Китая. В Пекине культурно-исторические объекты чередуются с уникальными развлекательными комплексами, удивительными ресторанами, уютными парками и ультрасовременными бизнес-центрами.

Что можно посмотреть в Казахстане

Пассажиры смогут добраться на поезде из Омска в Караганду, а с Казани в Алматы. Всего из России следует три рейса в Казахстан, и столько же обратных.

Поезд №145/146 выезжает из Омска по средам и субботам. Обратные рейсы из Караганды по расписанию во вторник и пятницу.

Казань и Алматы-2 соединяет поезд №113/114. Еженедельно выполняется лишь по одному рейсу в каждый город. С Казани поезд отправляется по четвергам, а с Алматы ― по понедельникам.

Казахстан ― это крупное государство в Центральной Азии с интересной историей и культурой. Туристам в первую очередь стоит посмотреть на такие достопримечательности:

монумент Астана-Байтерек;

ТРЦ «Хан-Шатыр»;

мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави;

Дворец Независимости;

карта Казахстана «Атамекен»;

Алматинский зоопарк;

космодром «Байконур».

В Казахстане есть красивые и величественные памятники природы. Один из них ― Аксу-Жабаглинский заповедник. Туристы смогут насладиться захватывающими видами на горы, мрачные ущелья и красочные альпийские луга. Богатая флора радует глаз, как и стремительные водопады, находящиеся на территории заповедника. Особо интересно побывать здесь орнитологам. В заповеднике постоянно проживает около 300 видов птиц.