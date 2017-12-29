Обзор крупных железнодорожных проектов, планируемых до 2030 года

Холдинг «Российские железные дороги» регулярно разрабатывает проекты по изменению и усовершенствованию инфраструктуры. Предлагаем вашему вниманию список самых значимых из них. В этот перечень вошли проекты, которые планируют или планировали реализовать в течение ближайших 10 лет.

Московские центральные диаметры

Этот проект называют одним из самых масштабных и многообещающих за последние годы. Московские центральные диаметры (МЦД) будут соединять область со столицей. Их создание связано с желанием интегрировать Подмосковье в транспортную систему мегаполиса.

Когда проект будет реализован, то электропоезда из области будут останавливаться не на тупиковых вокзалах. Они будут пресекать территорию города. В проекте указано, что на станциях вокзалов оборудуют комфортные пересадки на общественный транспорт, в том числе и на метро.

Введение МЦД должно существенно снизить количество автомобильных пробок на въезде в столицу. Многие жители Подмосковья, работающие в мегаполисе, согласятся пересесть из машины в современный скоростной поезд. Известно, что вагоны для МЦД заказывают у Тверского вагоностроительного завода.

Всего в рамках проекта планируется запустить семь таких диаметров. Первые два были запущены в 2019 году. Они связали маршруты Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Следующие два диаметра планируют запустить в 2023 году. График открытия еще четырех пока не обнародуется.

Аэроэкспресс в Северной столице России

Впервые идея связать Санкт-Петербург и аэропорт Пулково, находящийся в 15 км от города, появилась еще в 2011 году. План рассматривали, собирались заниматься строительством, а потом забыли о нем.

В 2017 году к строительству аэроэкспресса подошли чуть взвешенней. Тогда внесли некоторые правки в проект и серьезно взялись за его реализацию. Даже объявили конкурс на строительство. Его победителя должны были назвать в марте 2019 года.

Планировалось, что отправление экспресса будет из Витебского вокзала с остановкой в Купчино. Но в последний момент проект снова отложили. Если бы от него не отказались, то уже в 2022 году Пулково был бы связан железнодорожными рельсами с Санкт-Петербургом.

Мост на Сахалин

Строительство такого объекта можно смело назвать «проектом века». Мост соединит материковую часть России в Хабаровском крае с островом Сахалин через пролив Невельского. Отметим, что в самой узкой части расстояние составляет 6 км. Значит, что мост на Сахалин должен быть примерно 6000 м.

Причем эта идея не нова. В Советском Союзе также планировали соединить материковую часть с островом, но от этой затеи быстро отказались.

Что касается возвращения к проекту, то о нем просили жители Сахалина. Власти на высшем уровне пообещали создать проект. Но есть загвоздка. По этому длинному мосту можно будет запустить только неэлектрифицированную однопутку. Экономисты говорили, что финансово это невыгодно. Такой шаг назвали скорее политическим.

В 2022 году министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил, что проект пока не является приоритетным. В него были внесены некоторые изменения, которые повысили его стоимость. К тому же необходима экономически обоснованная база. Поэтому пока мост не спешат строить. Но Чекунков сказал, что проект в будущем будет реализован, ведь это «неизбежная история».

Петербургское полукольцо

Проект будет неким аналогом Московского центрального кольца. Конечно, достичь похожего результата никто не планирует. Это связано с географическими особенностями. Поэтому ЖД собирается построить такую систему, при которой поезда будут ходить по полукольцу. Интервал между ними составит не более 20 минут. Причем весь маршрут займет около часа.

Однако пока о строительстве петербургского полукольца известно немного. Полностью проект собираются завершить после 2030 года. Однако уже в 2024 планируют построить первый участок полукольца.

Главные цели, которые преследовали при создании проекта:

развить железнодорожную сеть в регионе;

сделать более доступным транспорт в пригороде Санкт-Петербурга;

вынести за пределы Северной столицы грузовые перевозки по железной дороге.

Сейчас многие участки, которые входят в проект Петербургского полукольца, эксплуатируются для перевозки грузов. Со временем их маршруты планируют вынести за черты города. Для этого построят транспортно-логистический центр, предварительно в Шушарах.

Южный вокзал в Москве

Один из самых масштабных проектов ЖД. Изначально компания планировала построить новый вокзал на базе Павелецкого, который объединил бы все южные направления. Обосновывали это удобством. К тому же из года в год существенно растет спрос на билеты к югу страны. Пока эти рейсы выполняют три (порой пять) столичных вокзала. Нередко пассажиры путаются, возникает неразбериха.

В какой-то момент ЖД и решила положить этому конец. Было предложено отдать все южные направления одному вокзалу. Но очень быстро этот проект свернули. ЖД отказалась от строительства Южного вокзала. Но руководители холдинга пообещали, что будут и далее развивать маршруты по этому направлению, а также улучшат инфраструктуру.

Отметим, что пассажиры, которые едут на юг из столицы, проводят в поезде 1-2 суток. Холдинг обещал построить скоростную железную дорогу на юг. По последним данным, ее начнут возводить в 2024 году. Реализация этого проекта предварительно займет 11 лет.

«Стройка века» — Северный широтный ход

Еще один проект, реализация которого крайне сложна, но перспективна. ЖД собирается построить две ветки: СШХ-1 и СШХ-2 в партнерстве с «Газпромом». Общая протяженность маршрута составляет 1500 км. И это все в тяжелых климатических условиях!

СШХ-1 соединит Воркуту с пока изолированным Новым Уренгоем. От него уже построят путь к Норильску. Это будет СШХ-2.

Обоснование этого проекта более чем существенное. Железнодорожное сообщение облегчит доставку нефти, газа, металла, алмазов и угля, которыми богат Север России. Так как это наиболее дешевый способ транспортировки, то экономически строительство целесообразно. Предварительные подсчеты показывают, что среднегодовой товарооборот участка составит 25 миллионов тонн.

Железнодорожные пути будут использоваться и для пассажирских перевозок. Туроператоры уверены, что многим людям будет интересно добраться в края вечной мерзлоты. К тому же, появляется новое перспективное направление. Полярный туризм найдет своих поклонников.

Однако этот проект один из самых дорогостоящих. Еще в 2021 году его стоимость оценивали примерно в 260 млрд рублей. Пока неизвестно, построят ли СШХ, но по слухам проект планировали реализовать в ближайшее десятилетие.

Так, ЖД за последние годы разработала много интересных и перспективных проектов. Но многие из них так и остались лишь на бумаге, хотя не исключено, что к их обсуждению еще вернутся.