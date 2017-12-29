Лучший вокзальный комплекс в Казани. Современность и история Казани Пассажирской.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Отправляясь в путь по просторам нашей страны мы зачастую забываем, что в течении поездки можем познакомиться с достопримечательностями многих городов, о которых часто забывают исследуя культурное наследие. Порой даже в обычной командировке или по пути к месту отдыха можно увидеть то место, отправляться в которое целенаправленно согласится не каждый. Речь идёт о старинных зданиях вокзалов. Прежний облик которых раскрывает историю формирования железнодорожного сообщения и позволяет представить какой была жизнь столетие назад. Одно из таких зданий находится в одном из древнейших российских городов, основанном более тысячи лет назад.

Столица республики Татарстан - Казань встречает своих гостей показывая один из своих символов - старинное здание вокзала на Привокзальной площади. Так и просится на открытку это необычное строение, которое похоже на небольшой замок, красные кирпичные стены которого привлекают внимание ещё издалека. А при ближайшем рассмотрении удивляет обилие архитектурных элементов, так гармонично вписывающихся в окружающий пейзаж. Как и многие вокзалы, Казань Пассажирская находится в самом центре города. При длительной стоянке можно успеть немного прогуляться по улицам, дойти до Кремля, или посидеть в парке, который находится рядом. И, конечно, сфотографироваться с этим уникальным памятником. На табличке, висящей у входа можно прочитать, что он имеет республиканское значение и охраняется государством. И не удивительно, ведь построен он был в тысяча девятисотом году. Вход в само здание охраняют вполне дружелюбные на вид гипсовые статуи белых барсов. Это ещё один символ республики, который присутствует даже на её гербе. И хотя скульптор не наградил грациозных животных крыльями, которые есть у их собратьев, изображения которых широко используются в Татарстане, они величественно занимают своё место возле стен вокзала.

За своё долгое существование вокзал ни раз испытывал на себе разрушительное воздействие времени. Перенес он и восстановление после серьезного пожара и последующую модернизацию для увеличения количества принимаемых пассажиров. С этой же целью рядом появилось современное здание, внешний вид которого гармонично смотрится рядом со старинным.

Это знаковое для Казани место является крупнейшим транспортным узлом. Огромное количество пассажиров и грузов ежегодно перемещаются по пятнадцати железнодорожным веткам, проходящих через Казань Пассажирскую. Сама станция была открыта за шесть лет до строительства вокзала. А та достопримечательность, которую мы видим сейчас претерпела глобальную реставрацию.

Интересно, что комфорт и удобство этого вокзала регулярно отмечается пассажирами. Современное наполнение играет свою роль в организации пребывания на территории станции и в самом здании и за его пределами.

Пандусы на входе облегчают провоз багажа и позволяют свободно перемещаться маломобильным группам населения. К тому же для представителей таких групп предусмотрена помощь или услуга сопровождения, воспользоваться которой можно круглосуточно, но заявку на её оказание надо предварительно оставить по телефону.

На первом этаже можно получить информационно-справочные услуги. Письменная форма этих услуг оплачивается, цена для физических и юридических лиц разная. Еще одна из платных услуг - это объявление по громкой связи. Воспользоваться ей может физическое лицо заплатив восемьдесят рублей и двести десять рублей юрлицо. Объявления рекламного характера не допускаются. Камеры хранения есть и автоматические и те, где присутствует кладовщик. Выбор следует делать исходя из размеров багажа и времени хранения. По этим параметрам меняется стоимость услуги. Взвесить багаж можно бесплатно на первом этаже главного здания.

Для пассажиров с детьми предусмотрена детская игровая площадка, а для новорожденных места для пеленания. В неблагоприятный эпидемиологический период коронавирусной инфекции игровая зона закрыта для посещения.

С вокзала можно отправить небольшие почтовые отправления, письма или документы скорыми фирменными поездами. Услуга платная и перед отправкой нужно уточнить часы работы справочной, где и осуществляется прием и отправка грузобагажа на особых условиях.

Услуги носильщиков багажа необходимо заказывать по телефону, рассчитываются они исходя из стоимости одного места ручной клади или багажа.

Два зала ожидания, в том числе уровня "Комфорт" расположены на двух этажах вокзала. Также есть комнаты длительного отдыха. Предоставляются они только при наличии полного комплекта средств индивидуальной защиты - перчатки, маски, антисептик. Постельное белье используется одноразовое. Размещать стараются по одному человеку в номер, возможно совместное размещение с членом семьи. Для детей тарификация отдельная, ребенок младше пяти лет размещается бесплатно, если не занимает отдельное спальное место.

В летний сезон можно воспользоваться велопарковкой перед главным зданием.

Для удобства пассажиров есть Wi-Fi, возможность зарядить телефон на станции подзарядки с кодовым замком, почитать книгу и купить сувениры или еду. Расписание поездов можно увидеть на экране, помимо экранов информация дублируется голосовым оповещением. Охрана и наличие турникетов и рамок обеспечивают пассажирам безопасное пребывание на территории вокзала.

Уникальное место с уютной атмосферой вы можете посетить если ваш путь лежит по Горьковской железной дороге через Казань. Не бойтесь выйти в город и ночью, красивая подсветка дарит зданию вокзала чарующий и загадочный вид, а прогулка по парку в свете фонарей под звуки падающей воды фонтана, настроит на романтический лад.