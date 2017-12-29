От Рязанского до Казанского: все о вокзале.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Знаменитая площадь «Трех вокзалов» или Комсомольская, одно из мест в Москве, куда первоначально попадают путешественники по железной дороге. В российской столице всего 9 вокзалов, но свое внимание мы заострили на Казанском вокзале с этой знаменитой площади. В этой статье мы расскажем немного о его истории, особенностях, маршрутах и другую полезную информацию для путешественников.

Казанский вокзал является одним из крупнейших железнодорожных пассажирских терминалов в Европе. Его история начинается с 1982 года, когда железнодорожный участок эксплуатировался до Рязани, что и послужило его первоначальному названию. Это была деревянная постройка, которая доставляла пассажирам массу неудобств. Недостроенные перроны вынуждали просто выпрыгивать из вагонов, либо приходилось снимать пассажиров с трапа вагона на руках. Спустя два года Рязанский вокзал приобрел каменное строение. Оригинальные архитектурные решения отсутствовали у обоих зданий, поэтому свою культурную ценность они не несли. После железнодорожное сообщение продлили до Казани, и началась у вокзала новая история. С конца 19 века вокзал и дорога были переименованы. Достроенные терминалы не решили вопросы обслуживания пассажиров и увеличения потока.

К строительству нового здания был особый подход, многие проекты были отклонены. И лишь к 1911 году в этом сложном решении победил предложенный вариант архитектора Щусева А.В. Безусловно, это был не быстрый процесс. Подготовительные работы начались спустя год, а первый этап строительства каменного здания продлился вплоть до 1926 года. Конечно, начало Первой Мировой войны, другие общественные и политические события страны не дали воплотиться многим план. Окончательные работы завершились к 1940 году, дальше здание ожидали реконструкции и восстановления после Второй Мировой войны. После появились новые корпуса, которые своими тремя фасадами выходят на Каланчёвскую площадь, Рязанский проезд и Новорязанскую улицу. Казанский вокзал по праву считается крупнейшим железнодорожным комплексом и представляет собой одну из достопримечательностей города. Последняя реставрация прошла в 2016 году.

Главной доминантой вокзала является башня высотой 73 метра, аналогичная башне Сююмбике Казанского Кремля. Башня увенчана фигуркой змея Зиланта, которая является также древним символом Казани. Слева от главной башни находится невысокая башня с часами, на циферблате которых изображены знаки Зодиака. Пассажирские и кассовые залы, ресторан и прочие вокзальные помещения представлены не в виде единого сооружения, а как группа разнородных зданий, объединенных вертикальной ярусной башней. Своего рода здание-сказка, необычайно декоративное, живописное. Перед зданием стоит памятник создателям российских железных дорог. Сверху - бюст Николая Первого, подписавшего указ о сооружении дороги Москва-Санкт-Петербург.

От его перронов отправляются поезда в трех направлениях: восточном, южном, а также юго-восточном. Около 100 поездов дальнего столования и свыше 150 электричек ежедневно отравляются с вокзала. За год через вокзал проходят более 4 миллионов человек.

От Казанского вокзала отходят поезда до следующих пунктов назначения: Агрыз, Адлер, Анапа, Арзамас, Армавир, Владикавказ, Воронеж, Восстание, Грозный, Грязи-Воронежские, Екатеринбург, Зеленый Дол, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Каменская, Канаш, Кисловодск, Ковылкино, Краснодар, Лиски, Махачкала, Минеральные Воды, Мичуринск-Ворон, Муром, Навашино, Назрань, Невинномысская, Новороссийск, Оренбург, Орск, Пенза, Придача, Ростов, Рузаевка, Рязань, Самара, Саранск, Сасово, Сергач, Сочи, Сызрань, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Шахтная, Шумерля и по другим маршрутам.

Вокзал расположен по адресу Комсомольская пл., д. 2. Добраться до него доехать можно удобными для вас способами. Самый популярный – на метро. Можно добраться до станций «Павелецкая», «Киевская», «Белорусская» и «Курская». Обратите внимание, что вам нужно правильно сориентироваться на входе — все эти станции пересадочные и имеют посадки на другие направления. Но даже если вы вдруг вышли не к тому вокзалу, Ярославский и Ленинградский находятся в шаговой доступности. Безусловно, вы можете воспользоваться услугами любого из агрегаторов такси, который поможет вам быстро добраться с вещами. Учитывайте при таком планировании пробки. Также можно до вокзала добраться на любом общественном транспорте, в том числе и на ночном автобусе (автобусы: 40, А, 122; троллейбусы: 14, 22, 41, 88; трамваи: 7, 13, 37, 50). Одним словом, добраться будет легко, только в метро можно слегка запутаться с указателями, будьте внимательны.

На самом вокзале предоставляется ряд базовых услуг. Таких, как хранения багажа, санитарно-гигиенические услуги, беспроводной интернет, вип-сопровождение, бизнес-залы, услуги проживания и многое другое. Кроме этого, на территории вокзала есть различные кафе и магазины, парикмахерская, салоны связи, комнаты для пеленания ребенка и другие удобства для пассажиров.

Казанский вокзал не обладает каким-то сильным рядом преимущество по сравнению со многими в плане услуг и развлечений. Его главная особенность – это внешний вид, который делает это место уникальной московской достопримечательность. Зато это самый грандиозный, самый разносторонний и самый долгий по строительству железнодорожный вокзал. Поэтому даже если вы проходите просто мимо, загляните в него, это интересное здание, которое оставит небольшой, но интересный отпечаток на вашей прогулке по Москве.