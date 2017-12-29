Любителям путешествовать под романтичный стук колёс поезда посвящает.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Путешествовать по железной дороге всегда актуально, тур на поезде имеет ряд преимуществ: комфорт в пути, отправление в любую погоду, быстрая посадка, точное время прибытия, экономия средств, доступно для людей с ограниченными физическими возможностями, вокзал практически в каждой стране находится в центре города, возможность бесплатно провезти багаж от 36 кг до 50 кг, бесплатные билеты детям до 5 лет и билеты со скидкой 65% детям до 10 лет.

Аргументы весомые, не так ли? Осталось разобраться, куда можно отправиться по железной дороге. Чаще отдыхать россияне предпочитают на море, поэтому рассмотрим распространённые курорты и маршруты путешествий к побережьям.

Отечественные маршруты

Курорты России славятся отдыхом у Чёрного моря: 5 популярных конечных пунктов городов: Туапсе, Сочи, Анапа, Новороссийск и Севастополь Цены зависят от того, самый быстрый поезд выберет отдыхающий или нет. На другие курорты со станции прибытия можно легко добраться на такси или автобусе. В дороге можно любоваться живописными пейзажами из окна.

На что обратить внимание, собираясь в поездку?

На крымский отдых лучше приобрести «единый» билет, в стоимость которого включена цена билета за автобус, куда пассажир пересядет с поезда, чтобы добраться до курорта.

Зарубежные маршруты

И здесь железные дороги не подкачали. Тем, кто боится летать на самолётах, туроператоры предлагают отдых на Средиземном море по путёвкам всё включено.

В стоимость входит:

Железнодорожный переезд

Проживание в отеле

Трансфер

Завтраки

Экскурсии

Внутренние переезды

Если вы мечтаете побывать в Италии, то раз в неделю из Москвы отправляется поезд до Ниццы по следующему маршруту: Больцано, Бордигера, Вентимилья, Верона Порта Нуова, Генуя Пиаза Принчипе, Милан Рогоредо, Сан-Ремо, Ницца.

Какие курорты ждут путешественников?

Лидо ди Езоло, Римини, Сан Ремо, остров Искья, Линьяно, Ривьера ди Улиссе, живописные места у моря и масса впечатлений.

Что можно увидеть в дороге?

Альпийские горы, знаменитые долины Албура и Бернина, Чинкве Терре: 5 деревень, лежащих на скалах западного побережья Италии.

Поездом можно добраться до курортов Франции: Лазурный берег- Жуан ли Пен-Антиб, Лазурный берег-Канны, Тур Экспресс в Ниццу, Тур Париж - Ницца- море-Венеция.

Путешествовать по железной дороге с романтичным названием Ля-Мур мимо горных пропастей, множества виадуков, тоннелей на высоте до тысячи метров над уровнем моря уже звучит многообещающе…

Насладиться отдыхом можно отправившись в Испанию по маршруту Отдых на море - Испания поездом или Париж-Барселона – отдых на море

Сооружения всех возможных архитектурных стилей. Старинные особняки. Бакские земли, Кастилию, Кантабрию, Астурию, Галисию.

Многие российские путешественники недооценивают отдых на Балканах, а зря. Отправиться к морю на поезде можно в Словению прямиком из Москвы.

Живописные маленькие деревеньки, горы и старинные замки и даже горнолыжные курорты.

Три курорта предлагает отдыхающим Болгария: Албена, Золотые пески, Солнечный берег по маршруту Москва-София с дальнейшими пересадками.

Пересечь Украину и Молдавию, ознакомиться с румынскими пейзажами на полях и заодно посчитать пасущихся там овец в отарах.

Ещё к популярным маршрутам по железной дороге можно отметить поездку в Хорватию и Черногорию. Север Хорватии, Истрия, знаменит бюджетными ценами на отдых у моря, не уступают в цене курорты Башка-Вода и Подгора. В Хорватию домчит поезд Москва-Загреб.

В Черногорию можно отправиться маршрутом Москва-Бар. Из Бара можно доехать до любого курорта Черногории, так как автовокзал находится в двух минутах ходьбы от вокзала.

Домики на склоне холмов, утопающие в зелени. Изгибы реки Мала с изумрудной водой, пропасть в тысячу метров на виадуках.

