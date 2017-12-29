Maeklong Railway Market – самый уникальный железнодорожный рынок в Бангкоке.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный рынок Маеклонга выделяется среди других своей уникальной особенностью: он находится на вершине железнодорожных путей! На ежедневной основе рынок трансформируется, чтобы позволить поезду пройти. Рынок на самом деле находится совсем недалеко от Бангкока, до него легко добраться, и поездка того стоит. Для всех тайских энтузиастов путешествий наблюдение за поездами, проходящими через рынок, является одним из лучших занятий в Бангкоке.

Происхождение железнодорожного рынка Маэклонга

Железнодорожный рынок Маеклонга существует с 1905 года. Он находится в провинции Самут Сонгкхрам, расположенной на берегу Сиамского залива. Рыбная ловля является одним из основных средств существования людей, которые жили здесь, и рынок был еще одним способом, с помощью которого можно было продавать свои товары. Чиновники решили построить железную дорогу, чтобы лучше доставлять эти товары в провинции вокруг Таиланда, включая столицу. Рынок, однако, оставался, несмотря на новые рельсы, которые прорезали его.

Железная дорога Маэклонг была построена в два отдельных этапа. Компания Tachin Railway Ltd, основанная в 1901 году, построила линию на Самут Сахон из Бангкока. Он открылся в 1904 году с восемью станциями. Год спустя железнодорожная компания Maeklong открыла 34-километровую линию Ban Laem. Линии объединились в 1907 году, образовав компанию Maeklong Railway Ltd. Первоначально компания открыла железную дорогу в качестве товарной линии, перевозя продукцию из рыболовецких портов Самут-Сахон и Самут-Сонгкрам на рынки Бангкока.

Тайские военные получили контроль над железной дорогой в 1942 году, во время Второй Мировой Войны, и линия была национализирована тайским правительством в 1946 году. Эта линия эксплуатировалась государственной железной дорогой Таиланда с 1952 года и была полностью объединена в СТО в 1955 году. В 1961 году первоначальная конечная станция линии в Клонг-Сане была закрыта и заменена автобусной остановкой, чтобы облегчить дорожные заторы в Бангкоке. Железная дорога прославилась своим маршрутом через железнодорожный рынок Маэклонг. Это один из крупнейших рынков свежих морепродуктов в Таиланде, расположенный на железнодорожном пути Маеклонг. Всякий раз, когда поезд приближается, навесы и витрины магазинов перемещаются назад от рельсов, чтобы быть заменены, как только поезд прошел.

Поезд проходит через рынок Меаклонг 8 раз в день!

На железнодорожном рынке Маеклонга есть все, что мы узнали и полюбили на тайских рынках. На прилавках выставлены фрукты, овощи, мясо, морепродукты, сладкие закуски, одежда и цветы. Главное отличие состоит в том, что прямо посередине проходят железнодорожные пути! Поезд проходит через рынок 8 раз в день. За несколько минут до прибытия поезда на громкоговорителе раздается сигнал тревоги. В течение нескольких минут после получения предупреждения продавцы откидывают свои специально разработанные навесы перед приходом поезда, иногда всего за несколько минут до него. Вот почему рынок локально известен как Talat Rom Hoop, что переводится как “закрыть рыночные зонтики”. Туманный гудок поезда возвещает о его прибытии как раз перед поворотом. Подготовьте себе хорошую камеру для записи этого уникального момента!

Приятно просто прогуляться по рынку и посмотреть, что могут предложить продавцы. Или вы можете проехать на поезде через рынок, и вы сможете увидеть, как продавцы передвигают свои вещи и натягивают тенты за несколько секунд до того, как вы пройдете мимо. Прогулка по рынку в поезде-это только часть опыта, поездка на поезде - это также большой опыт. Железнодорожный рынок Маеклонг - один из самых любимых среди посетителей, который может предложить вам ощущение “настоящего” Таиланда.

Как добраться до железнодорожного рынка Макелонг

Вы найдете железнодорожный рынок Маеклонг примерно в 80 километрах от города, расположенный в районе Самут Сонгхрам. В зависимости от загруженности Бангкока дорога туда занимает чуть больше часа. Есть несколько различных способов добраться до железнодорожного рынка: первый-сесть на микроавтобус, отправляющийся с Южного автобусного вокзала Бангкока (Sai Tai Mai), или вы можете добраться до рынка на поезде, который занимает в общей сложности около 3 часов.

Сядьте на поезд от станции Вонгвянь яй до станции Махачай. Переправьтесь через реку к пирсу Тха-Чалом. Сядьте на другой поезд от станции бан-лаем до железнодорожного рынка Маеклонг, изучив расписание поездов, прежде чем отправиться в путь, чтобы не пропустить его. Однако время движения этого поезда может меняться, и поезда часто опаздывают.

Что вы можете испытать здесь

Одна из главных вещей, которые нужно сделать на этом рынке, - это наблюдать за проходящим поездом. В середине рынка есть железнодорожные пути, идущие через весь рынок. Люди ходят по всем этим дорожкам до последней минуты.

Качество этого рынка заключается в его новизне и поезде, который проходит через ... не обязательно его товары. Именно здесь вы найдете в основном тайскую еду для продажи. В то время как там, безусловно, будет некоторая одежда и аксессуары доступны, основная часть этого рынка состоит из тайских сладостей, мяса, морепродуктов, овощей, фруктов и напитков. Это удивительно дешево на железнодорожном рынке Маеклонга, большинство доступных вещей было намного дешевле, чем то, что есть в Бангкоке. Если есть что-то, что вы видели в Бангкоке, что вы хотели бы попробовать, это место.

Железнодорожный рынок открыт 7 дней в неделю с 6.20 утра до 5.40 вечера. Часы работы железнодорожного рынка Маеклонг следуют за первым и последним прибытием поездов на станцию Маеклонг. Идите утром, а затем проведите свой день в одном из этих замечательных баров живой музыки в Бангкоке. Это отличный способ закончить свой день. Кроме того, вы можете отправиться на короткую поездку к лодочному причалу и совершить прогулку вдоль каналов. Это приведет вас к плавучему рынку Дамноен Садуак. Плавучий рынок когда-то был главным рынком для местных продавцов и жителей Бангкока, но с тех пор он стал уделять больше внимания своей туристической привлекательности.