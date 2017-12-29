Поезд «Новогодний экспресс»: время планировать праздничные каникулы.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

До Нового года осталось 49 дней и многие с нетерпением ждут праздничные каникулы. Новостей по открытию границ нет, но задумываться о досуге всей семьи уже пора. Радостными новостями поделились Российские железные дороги, которые предлагают множество вариантов поездок по стране. Предлагая своим клиентам посетить в период праздников один из популярных туристских маршрутов по России – Золотое кольцо.

С 29 декабря 2020 года начнут курсировать поезда «Новогодний экспресс». Судя из названия уже понятно, что это временный состав, который будет радовать пассажиров по 11 января 2021 года. Этот поезд соединит Санкт-Петербург и Ярославль. Маршрут выбран не случайно, Ярославль является столицей Золотого кольца России и одним из ярких городов на этом туристском маршруте. Транспортная доступность должна увеличить число туристов и популяризировать это направление.

Поездка в одну и другую сторону будет комфортной, к услугам пассажиров 10 двухэтажных купейных вагонов. Это порядка 640 спальных мест в составе. Они имеют множество плюсов по сравнению с другими купейными вагонами железнодорожного холдинга. Например, экологичность эксплуатации, низкая цена, современные вагоны и оборудование, и многое другое. Обратите внимание, что «Новогодний экспресс» курсирует ежедневно и короткое время. Поэтому приобретать билеты рекомендуется заранее и в обе стороны. Таким образом, вы полноценно спланируете свои праздники, и не будете беспокоиться о том, как попасть домой. Стоимость билетов на поездку в одну сторону начинается от 999 рублей. Билеты можно приобрести на нашем сайте или в мобильном приложении.

Время в пути составит 8 часов 50 минут из Санкт-Петербурга, а в обратном направлении – 8 часов 37 минут. Позаботьтесь о ночлеге, так как данный поезд не подойдет для однодневных поездок. Из Санкт-Петербурга отправление в 13:15 и прибытие в Ярославль в 22:05. Поэтому в день приезда экскурсионную и развлекательную программу будет не составить. Обратный поезд также приезжает вечером. Отправляется из Ярославля в 14:25 и приезжает в Северную столицу в 23:02. На маршруте предусмотрены остановки на следующих станциях: Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

Поезд «Новогодний экспресс» - это отличная возможность запланировать небольшое путешествие для всей семьи. Комфортный состав, невысокая цена и интересный маршрут путешествия.