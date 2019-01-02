Транссибирская магистраль: от Москвы до Владивостока.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Транссибирская железная дорога считается самым длинным железнодорожным маршрутом в мире и занимает тринадцать лет, проходя через Уральские горы, простирается по хвойным лесам Сибири. Имея общую протяженность 9259 километров, он отправляется от Московского Ярославского вокзала, проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Читу, Хабаровск и, наконец, достигает Владивостока. Процесс строительства Транссибирской магистрали чрезвычайно сложен, так как многие реки, озера, горы и суровый климат могут стать самой большой проблемой. Проектная скорость железной дороги составляет 80 километров в час, что занимает около семи дней и шести ночей от Москвы до Владивостока.

Транссибирская железнодорожная линия относится ко всему железнодорожному маршруту Москва-Владивосток, и есть две отдельные ветви Транссибирской железной дороги, одна-Трансмонгольская железнодорожная линия, а другая-Трансманьчжурская железнодорожная линия, соединяющая Пекин и Москву. Каждая отдельная железнодорожная линия имеет свои уникальные характеристики и очаровательные пейзажи на своем пути.

Три ветки Транссибирской магистрали

Транс-Россия

Как известно всем, перевозки в России развиты, в том числе по внутренним и международным железнодорожным маршрутам. Вся Транссибирская магистраль пересекает восемь часовых поясов, три региона и страны, а также автономный округ Российской Федерации. Трансроссийская линия отправляется из Москвы, столицы России, проходит мимо многих важных городов, таких как Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск, и наконец, прибывает во Владивосток. Портовый город Владивосток расположен на Дальнем Востоке России, славится своим портовым расположением, а также является последней остановкой Транссибирской железнодорожной магистрали. Путешествуя по Сибирской железной дороге, вы можете увидеть множество ландшафтов с разным стилем и встретить множество людей с разными культурами. Это должен быть интересный опыт для каждого путешественника. Вы можете сесть на поезд 002 / 001, 100/099 для вашей поездки в соответствии с вашим планом путешествия.

Транс-Монголия

Трансмонгольская линия - это одна из ветвей Транссибирской магистрали, отходящая также от Москвы, проходящая через Улан-Батор и, наконец, достигающая Пекина. Поскольку эта железная дорога проходит в основном через Монголию, вы по достоинству оцените монгольские юрты, обширные луга, а также стада и стада. Остановка на полпути может стать еще одной отличной возможностью для путешественников насладиться ветром Байкальского озера. Никто не может отрицать, что пейзажи по пути и впечатления в поезде сделают это путешествие более красочным, поэтому путешествие Сибирским поездом должно быть отличным способом для людей увидеть настоящую Россию. Вы можете рассмотреть поезд 004/003, 006/005 для этой незабываемой поездки.

Транс-Маньчжурия

Трансманьчжурская линия относится к другой ветке Транссибирской магистрали, которая отходит от Москвы, огибая территорию Монголии, затем проходит через Северо-Восточный Китай и, наконец, прибывает в Пекин. Эта железнодорожная линия также проходит через важные города и удивительные пейзажи, что то же самое с транс-Россией и транс-Монголией. Другой момент заключается в том, что эта железнодорожная линия отделяется от Транссибирской магистрали в Чите и проходит через район Маньчжурии, поэтому люди могут оценить прекрасный ландшафт Маньчжурии. Если вы выберете этот маршрут из Пекина в Москву напрямую, вам не нужно будет оформлять визу в Монголию, что будет более удобно для некоторых путешественников. Вы можете сесть на поезд 020/019 по этому маршруту.

Пейзаж вдоль железной дороги

Путешествие по этой железной дороге может быть трудоемким (на завершение всего пути уходит около 7 дней), но совсем нескучным. Просто подумайте о том, чтобы начать с процветающей Москвы во внутренней Европе, путешествовать через дикую и примитивную Сибирь и достичь прибрежного Владивостока в Азии, разве это не захватывающе? По пути можно насладиться разнообразными природными пейзажами, в том числе обширным и чистым озером Байкал, густыми сосновыми лесами, величественными Уральскими горами, бескрайней равниной и лугами; кроме того, можно попробовать русский колорит, оценив города и деревни, встретившись и пообщавшись со всевозможными пассажирами, а также купив уникальные местные сувениры. Прибыв на вокзал Владивостока, не пропустите установленный на платформе памятник 9288 (Километровый столб).

Трудности и значения

Строительство железной дороги началось в 1891 году и закончилось в 1916 году, в течение которого она встретила много трудностей, таких как широкая акватория и крутые скалы вдоль озера Байкал, вечная мерзлота в Восточной Сибири, сильные холода зимой и сильная жара летом. Однако, поскольку линия соединяла дикую, но богатую Сибирь и Дальний Восток России с населенной европейской частью, она приносила России большие прибыли. С его открытием солдат можно было очень быстро перевозить на Дальний Восток из Европы во время войны по обе стороны железной дороги возникали города и поселки; Сибирское население быстро росло, как и экономическая торговля России; те, кто интересовался первобытными природными пейзажами и самобытными русскими ароматами Сибири, наконец-то могли добраться до Земли, сделав ее новой туристической зоной.

До сегодняшнего дня Транссибирская магистраль рассматривается как важная часть "Евразийского сухопутного моста", вносящая большой вклад в экономику и безопасность России, даже Европы и Азии.