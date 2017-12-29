Можно ли посадить ребенка в поезд одного?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Не будем таить интригу – да, можно. Разберем все возможное варианты, когда ребенок может самостоятельно имеет право ехать на любом поезде. Как сделать, чтобы родители не поседели за это время.

Начнем с того, что дети до 10 лет не могут находиться в поездах дальнего следования без сопровождения взрослого. Исключением является организованные учебные группы, пользующиеся железнодорожным транспортом в целях посещения учебного заведения. А вот с 10 лет ребенок вполне может находиться без сопровождения. Об этом говорят правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров. Поэтому если есть нужда, чтобы отправить ребенка поездом в другой город, вам этого никто не запрещает делать.

Вопрос заключается в том, как бы родителям избежать при этом стресса. Безусловно, дети бывают разные. Даже если вы приехали вместе на вокзал, а встречающий ждет на станции прибытия, неизвестно как может повести себя ребенок во время пути, с кем он может столкнуться, поест ли он в дороге, да и вообще неизвестно что может произойти. Одних это не пугает, и они уверены в своих детях, учат их обращаться с вопросами к проводнику. В таком случае просто покупаете билет без дополнительных услуг. Безусловно, как родитель вы несете ответственность за своего ребенка до его восемнадцатилетия.

Если у вас есть сомнения, то просто воспользуйтесь дополнительной услугой от ЖД. Она так и называется «Сопровождение детей». К сожалению, она действует не на всех маршрутах железной дороги. Данная услуга распространяется на пассажиров в возрасте от 10 до 16 лет. Главная ее цель, чтобы маленький пассажир находился под присмотром.

Начальник поезда встречает ребёнка, проверяет его билеты и документы, сопровождает на его место. Также он окажет помощь в переноске вещей и их размещение на багажных местах. Также начальник поезда будет обязан по прибытию поезда передать ребенка встречающему лицу, либо работнику вокзала. В случае опоздания встречающегося, ребенка передают сотруднику вокзала и он находится в зале ожидания повышенной комфортности до появления сопровождающего, о котором вы заранее информируете.

Во время движения поезда за юным путешественником будет приглядывать проводник. Он ограничит самостоятельный выход из вагона или переход в другой. Если входит в билет питание, то проводник полностью берет на себя данный вопрос. Также если понадобится, доставит воду, кондитерскую продукцию, либо сопроводит в вагон-ресторан. Безусловно, в услугу входит присмотр, сопровождение в места общего пользования, помощь в использовании оборудования. И, конечно же, подготовит ребенка и его багаж к выходу на станции назначения. Передаст начальнику поезда.

Данная услуга позволит и родителям избежать лишних нервов и детям без нервов перенести поездку, тем более, если они ее совершают ее в первый раз.

Стоимость такого сопровождения составляет 1500 рублей, но на «Сапсане» она выйдет на 100 рублей дороже. Оформить можно только на вокзале, откуда отправляется поезд не позднее, чем за двое суток до его отправления. Если обратитесь позже, то в оказании услуги могут отказать, но не всегда. Обратившись в билетную кассу, вы заполняете специальное заявление, указав в нем данные встречающего, которому в дальнейшем передадут ребенка. Также потребуется документы удостоверяющие личность вас и вашего ребенка, а также подтверждающие, что вы являетесь его законным представителем. В случае отказа от сопровождения, ее стоимость возвращается целиком. Прибыть на вокзал необходимо минимум за 30 минут до отправления.

Услуга сопровождения детей на данный момент действует в поездах «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. На «Ласточках» следующих направлений: Москва – Нижний Новгород, Адлер – Краснодар, Имеретинский Курорт – Краснодар, Екатеринбург – Тюмень.

Впервые такая возможность у пассажиров появилась в 2013 году и с каждым годом число маршрутов с детским сопровождением растет. Поэтому если вы не можете отправиться в поездку вместе с ребенком, то воспользовавшись данной услугой, ребенок будет все время под наблюдением взрослых. Вы знали о такой возможности, пользовались ли ею ранее? Поделитесь вашим мнением и опытом в комментариях.