Путешествие по Сноудовской горной железной дороге.

Национальный парк Сноудония, второй по величине после национального парка Лейк-Дистрикт в Англии, занимает площадь 1352 кв. км. от Северного Уэльса. Величественные горы Сноудон, покрывающие довольно небольшую территорию в его северной части, несомненно, являются впечатляющими. Это настоящая гора и самая высокая вершина в Великобритании, к югу от Шотландского нагорья. Высота ее 1085 метров.

Помимо впечатляющих гор, в парке есть реки, озера, водопады, леса, пустоши и ледниковые долины. Остатки былой сланцевой добычи и добычи полезных ископаемых, когда-то крупной промышленности существуют также погребальные камеры каменного века, погребальные пирамиды бронзового века, Римские форты, валлийские и норманнские замки.

Около полумиллиона человек ежегодно совершают восхождения, прогулки или поездки по горной железной дороге Сноудон на небольшом поезде, который следует из Лланбериса в валлийском округе Гуинет с вершиной горы Сноудон. Эта узкоколейная железная дорога, по которой передвигается составы. Они представляют единственные красные вагоны, который толкаются в гору паровозами, либо тепловозами, а при спуске сдерживают движение вниз. Это связано с тем, что локомотив не крепится к вагону. Линия принадлежит и управляется компанией Heritage Great Britain Plc., оператор нескольких туристических объектов в Великобритании.

Движение по железной дороге является сезонным из-за суровых погодных условий, поэтому она часто закрыта зимой. Оптимальное время, когда можно прокатиться на таком поезде – с ноября по март. Тем не менее, даже с момента его эксплуатации с 1896 года, этот чрезвычайно амбициозный подвиг инженерии остается по сей день очень популярной туристической достопримечательностью.

Погода на Сноудоне непредсказуема, меняется очень быстро с туманами и дождем. Таким образом, солнечный свет и четкая видимость не могут быть гарантированы, и ношение погодостойкой одежды имеет важное значение. Даже в погожие дни в Лланберисе погода в гору может быть очень разной. Всегда рекомендуется проверить прогноз. С поезда и с вершины (более 30 минут пребывания на пике) с видом на Остров Мэн и горы Уиклоу, Ирландия захватывает дух.

Затем поезд начинает свой спуск, возвращаясь в Лланберис через 2,5 часа после начала путешествия (один час до вершины и час вниз по склону со средней скоростью 5 миль в час или 8 км/ч с остановками). Первое отправление в 9 утра, поезда ходят с частыми интервалами до позднего вечера. В праздничные дни и летом, когда услуга очень популярна и большинство билетов распродано, отправление осуществляется по полчаса с последним в 5 вечера.

Поэтому желательно заранее забронировать номер или приехать пораньше, чтобы избежать разочарований. Поезда курсируют при условии перевозки не менее 15 пассажиров. Поезда не могут продолжить движение к вершине, когда погодные условия становятся суровыми. В этом случае есть более низкие места остановки в Клогвине (три четверти точки) и на полпути, тогда предлагаются льготные тарифы.

Большинству пассажиров безразлично, работают ли поезда на паровом или дизельном топливе. Использование тепловозов позволяет проводить большее количество поездов с одинаковым количеством вагонов за счет снижения эксплуатационных расходов и тем самым значительно продлевает эксплуатационный сезон. Для повышения безопасности каждое транспортное средство оснащено автоматическим тормозом, который срабатывает, если транспортное средство превышает определенную скорость, убегает каретка или локомотив выходит из строя.

Для удобства гостей в отеле Llanberis and Summit работают магазины сувениров и туалетных принадлежностей. В кафе отеля Llanberis можно заказать напитки и закуски. Здесь также можно приобрести обратный билет за £18 (£15 для студентов). Большинство пассажиров, являющихся туристами, пользуются поездом туда и обратно; им не разрешается покидать или присоединяться к поездам на полпути. Вниз-только путешествия для тех, кто хочет спуститься вниз, могут быть сделаны с вершины и Clogwyn на резервной основе. Громоздкий багаж не допускается. Администрация также оставляет за собой право закрыть, временно отозвать или изменить любой объект в любое время без предварительного уведомления по техническим и эксплуатационным причинам или неблагоприятным погодным условиям.

На первый взгляд покажется, что Сноудовская железная дорога словно игрушечная. На самом деле она является прообразом вымышленной Калдифельской железной дороги, появившейся в книге «Mountain Engines», части «Железнодорожных историй» Уилберта Оудри. Если вы знакомы с мультсериалом «Томас и его друзья», то именно из этой книги создавались образы главных героев. Это необычное и увлекательное место для поездки, которое захватывает дух и одно из посещаемых мест в Великобритании.



По материалам с сайта: tourism-review.com