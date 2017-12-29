Перевозка ручной клади в поездах.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Собираясь в поездку частенько пассажиры задают себе вопрос: что брать, как упаковать, а главное, сколько можно взять багажа. Сегодня разберем, какую ручную кладь можно провозить в поезде.

Есть несколько основных правил, касающихся провоза багажа. Основное – на один билет (проездной документ) предусмотрено одно багажное место. Правильно не распространятся на детские билеты без предоставления места. Это не касается мелких вещей, их можно спокойно провозить. Вес багажа не должен превышать 36 килограмм и не более 50 килограмм для двухместных вагонов СВ. Кроме этого размер перевозимых вещей не должен превышать по сумме трех измерений (высота, ширина и длина) не превышает 180 сантиментов. Если багаж больше, то ему место в багажном вагоне. Но и для ручной клади есть свои исключения и нюансы.

Детские и инвалидные коляски, а также иные необходимые для их передвижения технические средства реабилитации можно провозить сверх нормы. Это относится, как к пригородным поездам, так и дальнего следования.

А вот различный спортинвентарь можно провести в вагоне, но с дополнительной доплатой. За багаж весом до 10 килограмм взимается плата за провоз велосипеда. Важно, чтобы он был без мотора в разобранном состоянии, находился в футляре и не создавал дискомфорт в поездке другим пассажирам. Если требования невозможно соблюсти, велосипед отправляется в багажное купе. По этому же тарифу возможен перевоз охотничьего и спортивного оружия. Тариф применяется только к одной единице оружия. При перевозке инвентарь должен быть помещен в отдельный специальный чехол или футляр, а патрон должны находиться отдельно.

Но сноуборды, лыжи и паки к ним не потребует в перевозке дополнительной платы и оформления документов для перевозки. Поместите данный багаж рядом с собой или в месте для ручной клади таким образом, чтобы инвентарь не пачкал и не мешал другим пассажирам вагона.

Байдарки, каяки и весла тоже размещаются в вагоне по принципу «не мешать другим». Но плата за них будет по тарифу багажа весом до 30 килограмм. И не специфический инвентарь – спортивные шесты можно провозить только в купе или СВ. На один проездной билет не более двух шестов, оплата по тарифу за багаж не более 10 килограмм.

Помимо ручной клади пассажиры имеют право перевозить за дополнительную плату различную технику. Она также не должна превышать по сумме измерений более 180 сантиметров, а на один проездной билет допустимо не более одной техники.

Проявите уважение к другим пассажирам, не размещайте свой багаж в проходах, между сиденьями или в тамбурах. Также при посадке, высадках или перемещении с багажом он не должен пачкать или доставлять дискомфорт другим пассажирам, должен находиться в специальном чехле или футляре.