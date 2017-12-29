Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ускоряют поезда, вводят новые маршруты. Что еще ждать от нового графика?

С 8 декабря вводится новых график движения поездов на ЖД. Рассчитан он до декабря 2020 года. Изменения носят положительный характер для пассажиров: появятся новые маршруты, многие составы будут «ускорены» и добавят больше дневных поездов. Разберем основные изменения.

Начнем с поездов дальнего следования, их число увеличивается на 3%, что составит около 583 пар (туда-обратно) в сутки. Число пригородных поездов увеличится на 188 пар. Также запланировано «ускорить» около трети всех поездов. Таким образом, на многих маршрутах время в пути сократится в среднем от получаса до 3,5 часа. Что позволит в расписании добавить дополнительную пару и сэкономить время для пассажиров в пути.

Поезда категорий «скорый» и «скоростной» также получили по дополнительному месту в графике движения. Их число увеличилось на 19 по сравнению с прошлым графиком. Ожидают пополнение дневные экспрессы на восьми маршрутах в виде 14 новых составов. Также популярные пассажирские направления ожидают около 46 новых поездов. Кроме того, двухэтажные поезда поеду по 13 маршрутам, в графике 2018/2019 года их было всего 9. К примеру, из Москвы новые двухэтажные составы уже в декабре отправятся в Пензу и Брянск.

Международные пассажирские перевозки останутся также по одиннадцати странам Европы и Азии, а также по странам СНГ и Балтии. Изменений в расписании не наблюдается. Добавится только три новых маршрута: Андижан – Уфа, Новороссийск – Баку, Гомель – Новозыбков.

Также увеличивается число «Ласточек» на 29 поездов, что составит 189 составов. Из них сформировано 434 пары. Что на 122 больше, чем в предыдущем графике. Число составов «Сапсан» и «Аллегро» остаётся без изменений.

Чтобы обеспечить движение в новом графике, на ЖД сформировано 1244 состава поездов (на 67 составов больше по сравнению с 2018/2019 годами). Поэтому с декабря обратите внимание на все нововведения на тех маршрутах, которыми вы пользуетесь чаще. Могут быть назначены дополнительные поезда, а также в скором времени ожидаются новые составы.

