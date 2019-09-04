Невозвратные билеты: рискнуть или нет?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Несмотря на то, что в ЖД появились невозвратные билеты, активной популярностью они не пользуются. Видимо дело в маршрутах, на которых они действуют или остались те, кто не в курсе? Поэтому разбираемся, что дают подобные билеты, а также какие есть плюсы и минусы.

Начнем с того, что невозвратные билеты на железной дороге появились относительно недавно, а именно с 20 января 2019 года. Из названия очевидно, что такой тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при его возврате. То есть, приобретая такой проездной документ нужно быть уверенным, что вы не передумаете. В противном случае будут потеряны денежные средства. Для обычных билетов предусматривается возврат при отказе от поездки или опоздании на поезда. Это происходит полностью или частично, в зависимости от ситуации.

Безусловно, невозвратный билет тоже можно вернуть.

Но основания для отказа от поездки должны быть очень весомыми, которые нужно будет документально подтвердить. К таким случаям относится смерть члена семьи, внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи и травмирование пассажира в результате несчастного случая. Также бывают не зависящие от пассажиров обстоятельства. Такие, как отмена или задержка поезда, а также, если не будет предоставлено место в поезде согласно купленному билету. При других обстоятельства возврат не осуществляется.

Конечно, главный плюс невозвратного билета – это его стоимость. По сравнению с другими тарифами его цена ниже на 5%-20%. Распространяется только на купейные вагоны и вагоны с местами для сидения. Именно поэтому путешественники, которые уверены в завтрашнем дне, чаще всего предпочитают покупать невозвратные, как авиа, так и железнодорожные билеты.

На текущий день не все поезда имеют подобные тарифы. Выбрать невозвратный билет можно на поезда, следующие из Москвы в Воронеж, Уфу, Северодвинск, Адлер, Самару, Ижевск, Санкт-Петербург, Лабытнанги, Ростов-на-Дону, Вологду. И в обратном направлении. Также встречаются на маршруте Новый Уренгой – Казань, Адлер – Ростов-на-Дону и обратных направлениях. Новые маршруты для невозвратных билетов появляются почти каждый месяц, поэтому при бронировании обращайте внимание на наличие такого тарифа. Может встречаться такое, что не на всех датах маршрута или не во всех вагонах есть возможность приобрести невозвратный билет.

Как понять какой билет вы приобретаете: возвратный или нет?

Если целенаправленно ищите подобные билеты, то, как правило, сразу указано, что в данном вагоне доступны места по невозвратному тарифу, либо есть галочка с сортировкой, где можно выделить сразу подобные места. А если ничего подобного вы не увидели, то обязательно при вводе своих паспортных данных обратите внимание на поле «Тариф». Если билет не подразумевает возврат, то выбирайте «Полный/детский невозвратный». Соответственно при оплате цена будет ниже, но и вернуть билет можно только в экстренных случаях.

Конечно, для ОАО «ЖД» выгодно продвигать такие билеты, так как можно смело рассчитывать на наполненность состава. Поэтому в перспективе можно ожидать, что и в поездах, следующих в международном сообщении, появится такой тариф. А вот пассажиры делают выбор свой сами. Для одних невозвратный тариф – это способ сэкономить на поездке, для других риск потерять денежные средства в случае форс-мажора. Поэтому с особой внимательностью и здравой оценкой подходите к выбору билетов.