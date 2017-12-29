Какой же русский не любит быстрой езды? Путешествие на самых медленных поездах

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

«И какой же русский не любит быстрой езды?» является популярной цитатой, которая известна нам со школы. Это лирическое отступление в поэме «Мертвые души» почему-то стало для большинства призывом к скорости. Хотя скорость карет, повозок, колясок и другого транспорта 19 века не превышала 20 километров в час. К сожалению, поезда в России не самые быстрые по сравнению с другими странами. Но вы явно не знаете, что некоторые далеко не ушли от гоголевской езды.

Речь пойдет только о тех, на которые реально купить билет и прокатиться с ветерком. По скоростному режиму все поезда ЖД можно разделить на три группы: скоростные, где допускается разгон до 141-200 км/ч, скорые пассажирские поезда с маршрутной скоростью от 50 км/ч до 91 км/ч, а вот 50 км/ч и менее имеют пассажирские поезда. Это усредненные цифры, так как на некоторых перегонах поезд «Сапсан» может разгоняться до 250 км/ч, а в будущем планируют его «разогнать» до 400 км/ч. В других странах некоторые поезда разгоняют немыслимую скорость до 500-600 км/ч. Но об этом мы расскажем в другой раз. Сегодня мы остановим свое внимание на тех поездах, для которых 50 км/ч – это много!

Невероятно увлекательная поездка состоится из Амурской области в Хабаровский край. Поезд «Тында — Комсомольск-на-Амуре» преодолевает расстояние в 1469 километров и делает 82 остановки. Весь путь из одной точки в другую составит 2 дня 13 часов и 29 минут. Стоит отметить, что при таком количество промежуточных пунктов длительных стоянок не так много. Но средняя скорость поезда в пути составляет 26 км/ч. Но есть огромный плюс. Маршрут поезда лежит, через Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), которая проходит через насыпи, болота, вечную мерзлоту, тайгу и горы. Поэтому можно наслаждаться видами из окна целых несколько дней.

Также неспешным маршрутом является поезд «Лабытнанги — Воркута», который со средней скоростью 39 километров в час проходит 277 километров, останавливаясь на маршруте 21 раз. То есть время в пути 9 часов 47 минут. Чуть быстрее будет поезд «Адлер — Ставрополь». Всего за 15 часов и 36 минут он проходит расстояние в 555 километров, совершает 12 остановок и преодолевает весь маршрут со скоростью 42 километра в час.

Но рекордсменом по медленности считается маршрут «Земцы – Жарковский». Это удивительная электричка в интернете получила такие прозвища: поезд из ниоткуда в никуда, автобус, самый медленный поезд. Это просто локомотив с вагоном, либо вагон с локомотивом (по фотографиям вы поймете, о чем мы). Его путь составляет всего 47 километров и проезжает его за 3 часа 37 минут, а в обратную сторону на 13 минут быстрее. Забавно, что за это время «Сапсан» доставляет пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург. А отправляется он только по средам и воскресеньям один раз туда-обратно. И самое главное, средняя скорость этой необычной электрически чуть больше 14 километров в час. Прямо, как у кареты запряжённой парой лошадей, все как Гоголь прописал.

Этот маршрут имеет много вопросов и загадок. Интересен он только туристам, любителям железных дорог и всего необычного? Либо все же есть спрос у местных жителей. Кстати, цена электрички фиксирована и составляет 124 рубля, а по льготному тарифу 62 рубля. Этот участок дороги ранее планировался для создания железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом до Смоленска, через Великий Новгород. Но планам не было суждено осуществиться. Если покапать, много интересных исторических фактов связано с этим местом.

Перспектива у него не очень радужная. Продлевать или менять маршрут не планируется. Но он исчезнет, ровно тогда, когда песчаные насыпи, по которым проходят рельсы, не поглотят болота. Поэтому все любители необычного еще имеют возможность прокатиться на самом медленном поезде на российских железных дорогах, который когда-нибудь окончательно уйдет в историю.

Мы пересмотрели бесчисленное множество маршрутов и статей о медленных поездах. Как оказалось, что в ЖД многие маршруты, считавшимися медленными буквально 1-2 года назад уже «ускорили». И путевая скорость обычных пассажирских поездов составляет 50-60 километров в час. Безусловно, это средние цифры, так как поезда не могут двигаться с одной скоростью весь маршрут. Есть места, где они разгоняются, а на станциях, перегонах скорость в разы меньше. Поэтому если средняя скорость поезда 50-100 километров в час, можно смело сказать, что это очень хорошо. И в принципе ЖД старается сократить время в пути для многих маршрутов, но не всегда это возможно.

Поэтому будем верить, что «ускорение» все же наступит и минимальная средняя скорость составит хотя бы 100 километров в час на большинстве маршрутов. Если вы знаете другие поезда, которые медленнее 45 километров час, поделитесь с нами в комментариях.