Незабываемое путешествие ретро-поездом «Сочи» по маршруту Туапсе-Гагра.

Любителям ретро понравится отправиться в Абхазию недорого, окунувшись в стиль 70-80-х, организованного официально прохождения границы двух разных стран, посещения интересных экскурсий.

Самостоятельные маршруты требуют материальных затрат, времени и сил, в частности, при прохождении границы. Неожиданная радость от ЖД – туристический поезд «Сочи», благодаря которому можно посетить ряд городов, кроме основного. Это Туапсе и Гагра. Номер маршрута 927/928.Туристическая направленность поезда не загоняет в конкретные временные рамки – можно приехать на день или несколько, не теряя на цене билета и преимуществах отдыха.

Цена билетов

Поезд имеет лицензию на 4 класс обслуживания пассажиров, имея в наличии сидячие места, плацкарт, купейные вагоны и СВ. Цена зависит от времени года и даты приобретения. Чем ближе к отъезду, тем скорее заказывать – минимум за неделю. Иметь в виду, что в период летних отпусков можно и гораздо раньше задуматься о билете – желающих ехать фирменным поездом достаточно.

На заметку. СВ вагоны наиболее дорогие. Общие места – самые доступные в ценообразовании, но условия менее удобные. Купейные вагоны вполовину дешевле СВ. Плацкартные вагоны и сидячие места отличаются в цене примерно на 200 рублей. Цены не статичны, меняются исходя различных нюансов в предыдущем году и следующем. Ориентироваться нужно на официальные данные в приложении или кассах.

Популярностью пользуется туристический поезд у людей старшего поколения – получают удовольствие от встречи с юностью, благодаря ретро оформлению любого из типа вагонов.

Движение поезда – остановки, время прибытия к заданной станции

Отличает ретро-поезд от других туристических маршрутов тот момент, что это не сезонное движение, а круглогодичное. В пути по полному маршруту – Туапсе-Сочи-Гагра – поезд находится около 6 часов. В Гагру из Сочи движется около 3 с половиной часов. В путь с Туапсе выезжает во все дни недели, кроме вторника и среды. От Туапсе до Сочи движется до двух часов. Если брать во внимание прежний график, выглядит так:

Туапсе 05:20

Сочи 07:35

Гагры 11:05.

Обратное направление, кроме понедельника и вторника:

Гагры 19:00

Сочи 22:25

Туапсе 00:35

По пути движения поезд останавливается 7 раз, в число станций входят:

Лазаревская. Лоо. Дагомыс. Сочи. Адлер. Веселое. Цандрыпш.

ЖД предусмотрен короткий маршрут – по средам поезд идет из Сочи, по понедельникам следует из Гагры. Туристам понравится созерцать море из окон вагонов – умиротворяющая картина. Красота Абхазии запоминается навсегда.

Пересечение российско-абхазской границы

При самостоятельном прохождении контроля на границе достаточно хлопотно и требует знаний определенных законов. То ли дело с поездкой в туристическом поезде «Сочи» - процедура проходит спокойно, не вызывая нервного напряжения. Вскоре после Адлера граница между Россией и Абхазией. Для проверки необходимо предоставить паспорт гражданина РФ или загранпаспорт. Документы только просматриваются без каких-либо отметок. Один только нюанс – с российской стороны проверка проводится дольше, но прибытие поезда на конечную станцию не отражается на расписании. Своим транспортом переехать границу не удастся так быстро, придется потратить время минимум 2.5-3 часа.

Особенности интерьера поезда в стиле 80-х

Одна из путешественниц по данному маршруту рассказала следующее: «Мне запомнился поезд внешним оформлением – голубые вагоны, прочерченные белой полосой, словно море и горизонт вдали. Билет был приобретен в плацкартный вагон, из которого можно быстро перейти в вагон-ресторан».

История создания туристического поезда такова: были отобраны лучшие вагоны советских времен, отремонтированы в Твери и укомплектованы по-новому с ретро оттенком мебелирования. Добавлены порты для зарядки мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов. Каждый вагон снабжен кондиционерами и биотуалетами. Получилось что-то среднее между современными вагонами и советских времен. Комфорт в поезде способствует общению и новым знакомствам.

Купейные вагоны оформлены картинами с изображением пейзажей курортных городов. Также имеются постеры спортивного характера и на тему космических и других достижений. Но больше всего ностальгия об ушедшем времени затронет старшее поколение в вагонах, где можно вкусно поесть.

Ретро стиль в вагонах-ресторанах поезда

Официанты одеты в яркие красные платья, с белым фартуком и кокошником, закрывающем волосы. На полке установлен самовар, как в прежние времена, на котором висит связка бубликов. Стаканы в подстаканниках ожидают посетителей на подносе под чистой белой салфеткой. Кресла современного типа, но внешне напоминают старые стулья.

Для любителей поесть за столиком в своем вагоне предлагаются авоськи с продуктами на разный вкус. Меню разнообразно – блюда российской и абхазской кухонь. Оливье – классика из всех предложений – сразу притягивает взор. Полюбившиеся в те годы и плавно перешедшие в современную жизнь бутерброды со шпротами – без них закуска немыслима. Для тех, кому важна калорийность блюд, указана возле каждого блюда энергетическая ценность продукта. К примеру, если попробовать сырники с вареньем и клубникой за 360 рублей, на ужин котлета по-киевски и хачапури – обойдется это удовольствие в 900 рублей за оба блюда. Чай подается с пакетиками сахара. На память можно приобрести сувениры и в придачу открытку о поезде «Сочи» бесплатно.

Прибывшие в Гагры ведут себя по-разному – отдохнув в поезде, сразу окунаются в экскурсии, другие сначала едут в гостиницу, чтобы освежиться и продумать дальнейшие планы отдыха.

Экскурсии по Абхазии

Абхазское турагентство серьезно подходит к экскурсиям, предлагая пассажирам прямо в поезде маршруты по различным интересным местам. Цена взрослому члену семьи чуть больше 2000 рублей, для ребенка не старше 10 лет около 1500 рублей. Программа включает знаменитое озеро Рица, дегустацию меда, сыров, вин, Юпшарский каньон, Голубое озеро. Предлагается прогулка в вечернее время по Гагре. Экскурсии проводят на микроавтобусах. Для тех, кому нравится самостоятельно изучать памятные места, заказывают местного гида на машине, который при желании встретит прямо у поезда.

За день можно объездить много интересных мест, а вечером вернуться в Сочи или Туапсе. Поездка в Абхазию оставит неизгладимый положительный след комфортной обстановкой, ретро стилем, сервисом, вкусной едой.