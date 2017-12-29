Водородные поезда: первые усилия.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

С целью сокращения выбросов углекислого газа из ископаемого топлива многие транспортные компании приступили к реализации проектов, связанных с водородным транспортом. Некоторые страны уже являются приверженками углеродной нейтральности, то есть транспортные компании сократили до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов или компенсировали их. И в течение нескольких лет они включат водородные поезда в свои железнодорожные системы, сообщает туристский портал tourism-review. Первопроходцами в данном вопросе является Шотландия, Германия и Испания.

Шотландия восстанавливает старые поезда

Таинственные озера, драматические вершины и романтические шотландские замки — все это можно увидеть в лучших и самых роскошных живописных поездах мира, таких как Belmond Royal Scotsman. Тем не менее Шотландия хочет продвинуть «зеленые» поезда еще дальше и работает над грандиозным планом разработки водородных поездов для всей железнодорожной сети страны.

Это амбициозный проект. К 2035 году Шотландия хочет, чтобы все ее пассажирские поезда достигли углеродной нейтральности. Опередив, тем самым на 5 лет на пять лет Великобританию.

Первый из этих поездов уже запущен и, как ожидается, будет представлен на Конференции ООН по изменению климата в этом году, которая пройдет с 1 по 12 ноября в Глазго.

Идея заключается в повторном использовании существующих поездов, давая им новую жизнь, но теперь без выбросов.

По словам министра транспорта Шотландии Майкла Мэтисона, он "потенциально может стать решающим фактором для будущего железнодорожного подвижного состава Шотландии". Он сказал, что план действий по декарбонизации железных дорог предусматривает сделать пассажирские железные дороги свободными от выбросов к 2035 году, но чтобы максимизировать амбиции Великобритании в области изменения климата, существует также требование посмотреть, что страна делает с выбывшим запасом. "Если мы сможем вернуть их к использованию в углеродно-нейтральном режиме, то получим огромные климатические выгоды", - сказал Мэтисон.

Германия готовит поезда и правила.

В Германии Deutsche Bahn планирует развернуть водородные поезда к 2024 году. Немецкий железнодорожный оператор проведет испытания с использованием водородного поезда Siemens на базе установки Mireo Plus H между Тюбингеном, Хорбом и Пфорцхаймом, что, по оценкам, позволит сократить выбросы СО2 на 330 тонн в год. Компания утверждает, что водородный поезд будет таким же быстрым, как и нынешние электропоезда, с максимальной скоростью 160 км/ч и способного преодолеть 600 км. Он будет работать на топливном элементе и литий-ионном аккумуляторе, и, поскольку это проект по сокращению углеродного следа, используемая электроэнергия будет поступать из возобновляемых источников.

Более того, водородные поезда Alstom уже завоевали несколько территорий в Германии. К 2022 году 14 дополнительных единиц будут запущены на рельсы в Нижней Саксонии от имени регионального оператора LNVG, и 27 в Гессене с помощью RMV.

Эти и последующие программы способствовали тому, что немецкие власти обеспечили это развитие особыми нормативными и техническими требованиями.

При Федеральном управлении железных дорог германский исследовательский центр железнодорожного транспорта обратился в бюро сертификации TÜV Rheinland InterTraffic с просьбой разработать стандарт в качестве предварительного условия для разработки поездов на водородном топливе.

В то время как испытания водородных поездов уже позволили запустить первые заказы и запланировать строительство 2 специализированных заправочных станций, соответственно, недалеко от Франкфурта и Бремерфёрде на севере Германии. Федеральное правительство обеспокоено отсутствием каких-либо конкретных правил безопасности.

Прежде чем приступить к разработке свода правил, орган по сертификации намерен рассмотреть все соответствующие национальные и международные ограничения и стандарты, применимые к водородным транспортным средствам. Затем будет проведен анализ для оценки их транспозиции на железнодорожную мобильность. Затем TÜV Rheinland InterTraffic в течение 1 года представит проект конкретного железнодорожного стандарта для бортовых систем водородных топливных элементов в железнодорожных транспортных средствах. В целом организация будет управлять проектом, документировать результаты работы и координировать работу рабочей группы. В состав последнего войдут эксперты, активно работающие во всем мире в водородном транспортном секторе.

Поезда на водородном топливе даже в Испании.

В случае с Испанией, немного отстающей от графика, компания Talgo представила свой пригородный поезд Talgo Vittal-One, который должен начать свой пробный запуск в конце 2021 года. В случае успеха новые поезда на водородном топливе будут введены в эксплуатацию в период с 2022 по 2023 год.