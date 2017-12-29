Узнайте всё полезное и необходимое о железнодорожном вокзале Ростов-Главный!

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный вокзал Ростова знаменит тем, что путь от него пролегает в направлении Северного Кавказа и в другие важные регионы страны, в связи с чем он пропускает большое количество пассажиров.

О вокзале

Вокзал начал работать с 1876 года. Именно тогда туда пришёл первый пассажирский поезд. Со временем вокзал приобрёл огромное значение, через него проходили как поезда из отдалённых населённых пунктов, так и пригородные электрички.

Вокзал занимает два этажа здания, в котором он располагается. На его территории находится большое количество построек. Это:

Здание самого вокзала;

Административный корпус;

Железнодорожные платформы;

Вокзальный переход;

Служебные строения.

Главное здание имеет современный и привлекательный внешний вид, что выгодно отличает его от многих других вокзалов России. В 2017 году была проведена реконструкция, благодаря чему обслуживание стало проводиться с помощью новых технологий. Теперь билеты проверяются через турникет, а на инновационных табло показана вся необходимая информация.

Скучать на вокзале также не придётся. Ожидая свой поезд, пассажиры могут комфортно провести время, сходив в кафе либо ресторан или посетив сувенирный магазин. Кроме того, на втором этаже вокзала расположена часовня имени Николая Чудотворца, ставшая чрезвычайно популярной и потому часто посещаемая.

Как добраться до вокзала

Можно сделать это как на машине, так и на общественном транспорте. Если вы хотите добраться до вокзала на автомобиле, ознакомьтесь с картой Ростова. Можно выбрать одну из двух платных парковок возле вокзала, на одной из которых предусмотрено посуточное размещение, а на другой – нет.

Можно добраться на общественном транспорте:

На автобусе (3, 3а, 80, 7);

На маршрутке (7а, 20, 40, 51, 52, 85, 85а и многих других);

На троллейбусе (1, 9, 22);

На трамвае (1, 10).

Часть из этих маршрутов ведёт к вокзалу от Старого автовокзала, часть – от аэропорта «Платов». И, конечно, вы можете добраться до вокзала на такси.

Что именно можно посетить, находясь на вокзале

В первую очередь, это:

Кафе (например, «Карамель») и рестораны (Subway);

Различные магазины (сувенирный, продающие кондитерские изделия, украшения);

Киоск прессы;

Салоны Мегафон, Билайн.

Кассы и справочная

На территории вокзала находится 16 касс. В каждой из них можно приобрести обычные либо электронные билеты. Время работы большей части касс – 9.00 – 21.00, но некоторые работают круглосуточно.

Если вам нужно что-то узнать о работе вокзала или отправлении поездов, обратитесь в справочную. Она работает круглосуточно. Также можно позвонить в справочную станции либо начальнику вокзала, равно как и в справочную ЖД.

Маршруты

Всего их насчитывается более двухсот. Пункты, в которые отправляются поезда – это города России и страны ближнего зарубежья. Среди городов, в которые отправляются поезда, следующие:

Москва и Санкт-Петербург;

Новороссийск;

Сочи;

Нижний Новгород;

Адлер;

Волгоград.

Среди стран:

Украина;

Болгария;

Белоруссия.

В состав маршрутов входят и пригородные.

Услуги

Пассажиры, находящиеся на вокзале, имеют возможность пользоваться следующими видами услуг:

Можно оформить билеты (как обычные, так и электронные), осуществить электронную регистрацию, оплатить проездные документы;

Получить справочную информацию;

Расположить багаж на хранение, воспользовавшись камерами, в том числе автоматизированными;

Могут быть предоставлены медицинские услуги;

Можно воспользоваться офисными услугами (например, сканированием, ксероксом, набором текста);

Можно осуществить перенос и упаковку;

Пассажиров, испытывающих трудности с передвижением (инвалидов, стариков) могут сопроводить;

Можно воспользоваться гигиеническими услугами;

Имеется возможность получить информацию о туризме;

Можно заказать такси.

На территории вокзала располагаются следующие зоны, благодаря которым пассажиры могут чувствовать себя комфортно:

Зона отдыха;

Комната, где можно переодеть и покормить ребёнка;

VIP-зал;

Комнаты для отдыха (в том числе эконом-класса и класса люкс);

Зона со свободным Wi-Fi.

Как провести время, ожидая поезд

Неподалёку от вокзала находится немало мест для посещения, достойных вашего внимания.

Кафе и рестораны

Первый, самый очевидный вариант досуга – сходить в кафе или ресторан. Как уже говорилось, сделать это можно на территории вокзала, однако за его пределами также имеется немалое количество заведений, достойных вашего внимания. Среди них:

Космос;

Шницель-Хаус;

Багира;

Лазария;

Paris;

Кофе Тун.

Все эти заведения расположены не дальше 1 км от вокзала. Можно сходить в супермаркет «Магнит», также находящийся недалеко.

Достопримечательности

Если вы в городе впервые, или просто не являетесь местным жителем, а также имеете немало свободного времени до отправки, прогуляйтесь за пределами Привокзальной площади, чтобы увидеть местные достопримечательности, которыми знаменит город.

Приблизительно в километре от вокзала, на Будёновском проспекте, находится Дом офицеров. Здесь можно сходить в исторический музей и большой концертный зал. Неподалёку также находится музей изобразительного искусства (Шаумяна, 51). Хорошим выбором станет посещение музея наук «Лабораториум», где можно посмотреть на научные шоу. Находится он в полутора километрах от железнодорожного вокзала, на улице Текучева.

За 15 минут можно дойти до Центрального парка имени Горького, известного своими аттракционами. Кроме того, здесь можно полюбоваться художественной галереей.

Сев на маршрутку, вы приблизительно за 20 минут доберётесь до улицы Большой Садовой, по праву имеющей славу городского туристического центра. Здесь можно посмотреть на Музыкальный театр, административные здания, ЦУМ.

Где можно разместиться

Неподалёку также находятся гостиницы и отели: