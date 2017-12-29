Железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных в мире. Тем не менее аварии могут случиться везде. Хоть и нечасто, но пожары тоже приходится тушить, а еще - устранять негативные последствие железнодорожных аварий. Для этой цели созданы специальные поезда - пожарные.

В России такой транспорт есть у Федерального Государственного предприятия “Ведомственная охрана железнодорожного транспорта”. Сокращенно ФГП ВПО ДЖТ России. Пожарный поезд - основная тактическая единица по ликвидации пожаров, проведению аварийно-спасательных работ при авариях, железнодорожных катастрофах, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся пожарами. Всего таких поездов в ведомстве 305, из них 80 - специализированные, специально оснащенные для перекачки или нейтрализации опасных грузов из аварийных цистерн без их транспортировки в специально отведенные места (для этих целей есть другая техника).

На приобретение и ремонт подвижного состава пожарных поездов ОАО “ЖД” направляет инвестиционные деньги.

Классификация и предназначение

Пожарный поезд некорректно сравнивать с пожарным автомобилем, все же это слишком узкое понятие. Здесь подойдет более широкое - “пожарные машины”. В эту категорию входят в том числе автомобили, танки, роботы, корабли и катера, которые используются для тушения пожаров. В целом это передвижная или транспортируемая машина, которую используют при пожаре.

Один пожарный поезд заменяет 4 пожарные части или 30 пожарных автомобилей. Но все, конечно, зависит от комплектации.

Основное назначение такой техники очевидно, однако следует обозначить и ее дополнительные функциональные возможности:

обеспечение безопасности перевозок;

тушение пожаров не только в подвижном составе, но и на стационарных объектах ОАО «ЖД», а также на объектах, не входящих в эту структуру (по запросу МЧС России);

ликвидация последствий железнодорожных аварий с участием грузов 3-4 классов опасности;

Для выполнения иных задач использовать пожарные поезда запрещено.

Дислоцируются такие поезда на железнодорожных станциях – пассажирских, грузовых, сортировочных. Каждая такая станция должна иметь рабочий парк локомотивов и устройства для заправки цистерн водой. Формирование и ликвидация пожарных поездов регламентируются приказами и инструкциями ФГП ВПО ЖДТ России и Положением «Эксплуатация и содержание пожарных поездов в ОАО «ЖД».

За каждым поездом закреплен определенный участок обслуживания. При этом входящие в этот участок объекты не должны быть удалены от поезда более чем на 80 км, если это железнодорожная линия 1 класса, и на 160 км, если это железнодорожная линия 5 класса.

На месте постоянной стоянки пожарного поезда должны находиться отдельные группы помещений:

учебно-административные, где расположена теплодымокамера, база или пост газодымозащитной службы (ГДЗС), учебные классы;

учебно-тренировочные с полосой психологической подготовки пожарных, полосой препятствий и учебно-тренировочной базой;

производственные, где расположено специальное аварийно-спасательное оборудование, помещения для промывки и сушки пожарных рукавов, пункты зарядки огнетушителей;

санитарно-бытовые, созданные для отдыха персонала и приема пищи, здесь же расположены восстановительные комплексы, душевые, санузлы, помещения для сушки спецодежды;

складские, где хранится огнетушащие средства, специальное аварийно-спасательное оборудование, топливо и ГСМ.

Ежегодно такая техника помогает ликвидировать более 2000 пожаров. Она незаменима при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

В последние годы оснащение пожарных поездов становится все более роботизированным. Планируется, что к 2026 году составы нового поколения появятся на всех железнодорожных линиях.

Категории

Пожарные поезда бывают двух категорий. Поезда первой категории имеют расширенную комплектацию, благодаря чему могут решать больше тактических и организационных задач, способны перекачивать легковоспламеняемые и горючие жидкости, ликвидировать их утечку, проводить аварийно-спасательные работы.

В их составе:

Вагон-насосная станция – это цельнометаллический вагон с насосной установкой, электростанцией, оборудованием для пожаротушения, здесь же может размещаться личный состав.

Не менее двух цистерн-водохранилищ объемом до 73,1 м³.

Крытая платформа с контейнером для размещения пожарной техники, оборудования, нейтрализующих и других материалов.

В зависимости от потребностей и предназначения поезда 1 категории могут быть доукомплектованы другими инструментами и установками, портативными компрессорами и прочим. По своей сути, это маленький гарнизон МЧС России.

Интересно, что локомотив для пожарного поезда выдается по тревоге. Изначально он в состав не входит.

Ко второй категории относятся пожарные поезда, укомплектованные цистернами с водой объемом до 50 м³, вагоном-насосной станцией, пенообразователем до 10 тонн, напорными рукавами общей длиной до 1,5 км, регенеративными аппаратами для организации работы ГДЗС. Перевозить такие составы могут до 32 человек. Отличие поездов второй категории еще и в наличии углекислотных и порошковых огнетушителей (по 5 шт) и двух порошковых передвижных огнетушителей. Для спасателей есть 7 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, два лафетных ствола, установка комбинированного тушения пожаров. Для спасателей предусмотрены противохимические костюмы КИХ-4.

В таких поездах, как правило, много дополнительного инструмента – лопаты, ломы, топоры, пилы, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, теплозащитная одежда.

Для связи и возможности подавать сигналы составы оборудованы радиостанциями, электромегафонами, телефонами, фонарями.

Расцветка

Все пожарные поезда окрашены в красный цвет, на каждом вагоне две продольные белые полосы 80 и 230 мм. Обязательно белым цветом должна быть нанесена надпись «Пожарный поезд».

Боевой расчет

За каждым поездом закреплены 6-7 человек боевого расчета. При необходимости их количество увеличивается за счет личного состава военизированной охраны, свободных от дежурства работников пожарного поезда, добровольных пожарных дружин, работников ОАО «ЖД».

Как вызвать

Если на железной дороге или вблизи нее случился пожар, вызвать пожарный поезд по номеру 101 не получится. Такое право есть только у должностных лиц МЧС России. Они связываются с диспетчерской службой ОАО «ЖД» или ФГП ВПО ЖДТ России, тогда состав отправится к месту происшествия. При отсутствии свободного локомотива руководство вправе выдать локомотив из любого поезда, находящегося на станции.

А как за границей

Пожарные поезда есть в каждой цивилизованной стране, где есть железная дорога. Европейские поезда имеют ряд отличий от наших. Они ориентированы в основном на тушение пожаров в туннелях. Каждый из них оснащен собственным локомотивом и является полноценной боевой единицей, способной за 5 минут выехать к месту происшествия. Каждый вагон – отдельный модуль. Есть транспортный, аварийно-спасательный, медицинский вагоны.

В США и Канаде комплектация пожарные поездов более бедная. Там они состоят из нескольких цистерн с водой, пенообразователя, 2 насосов, 2 лафетных стволов и электрогенератора. В связи с чем и функциональность у них значительно ниже.