НОВОСТИ ЖД ЗА МАРТ 2022

ОАО «ЖД» информирует пассажиров об ограничении оплаты проезда посредством сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. При возникновении трудностей рекомендуется использовать способ оплаты банковской картой. Если найти нужный билет не удается, следует повторить запрос через некоторое время, поскольку компания регулярно дополняет составы новыми вагонами и запускает дополнительные поезда.

Железнодорожное сообщение Москвы с Югом России расширено. С 25 февраля пассажирам будет предложено 5000 дополнительных мест. В графиковые поезда добавляются вагоны, удвоена «Ласточка» из Имеретинского курорта в Краснодар. Цена билетов фиксирована, на нее не влияет ажиотажный спрос. Работа по оптимизации маршрутов и добавлению поездов продолжается.

Грузооборот ОА «АК «ЖДЯ» в феврале вырос в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли грузоперевозки угля, нефтепродуктов, продовольствия, метизов.

Санкции так или иначе коснулись всех отраслей экономики России. Но железнодорожная отрасль к такому вызову готова. Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» отметил, что Россия не впервые сталкивается с подобными ограничениями, поэтому стойко выдержит этот удар. Компания имеет солидный запас прочности, поэтому готова обеспечивать бесперебойную работу по перевозке грузов и пассажиров, а также выполнять в полной мере свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Предпосылок к увеличению тарифов пока нет.

В праздничные мартовские дни ожидается повышенный спрос на пассажирские перевозки. Для его удовлетворения компания назначает порядка 50 дополнительных поездов по самым популярным направлениям. Еще 40 графиковых поездов будут дополнены новыми вагонами. Наличие свободных мест мониторится сотрудниками ежедневно. В случае роста спроса оперативно принимаются меры. В пиковые даты – 5 и 8 марта будет назначен ряд дополнительных туристических поездов с удобными вагонами, оборудованными всем необходимым для комфортного путешествия.

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В. В. Шимохин поздравил всех женщин с 8 Марта. В своей речи он отметил, что в компании трудятся самые лучшие представительницы прекрасного пола, которые своим трудолюбием ничуть не уступают мужчинам. Он пожелал им мира, домашнего уюта, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

В связи с продлением режима ограничения полетов на Юге и в Центре России до 15 марта назначен дополнительный поезд «Таврия» №195/196 сообщением Москва – Симферополь. Билеты уже в продаже. Таким образом, с 24 февраля по 15 марта удалось дополнительно открыть 19800 посадочных мест, а значит, на 56% увеличить запланированную изначально емкость поездов. Из Крыма поезда идут с заполняемостью 92%, в обратном направлении – 86%. Работа над оптимизацией маршрутов и своевременному пополнению составов новыми вагонами в случае увеличения спроса ведется ежедневно.

Праздник, посвященный Международному женскому дню, организованный мужской частью коллектива, прошел в Культурном центре АО «АК «ЖДЯ». Виновниц торжества ждали поздравительные речи, музыкальные подарки, веселые сценки, и, конечно же, цветы. Торжественное мероприятие посетил генеральный директор компании – Шимохин В. В.

Холдинг «ЖД» объявил о продлении программы скидок на проезд для школьников в период летних каникул 2022 года. Воспользоваться льготой смогут дети возрастом 10-17 лет включительно. Скидка распространяется на общие и плацкартные вагоны, и действует в период 1 июня – 31 августа только на поездки в пределах РФ. В вагонах купе скидки тоже предусмотрены, но они составляют менее 50%. Льготный тариф предоставляется автоматически при вводе сведений о детях соответствующего возраста. При этом необходимо выбирать тариф «Полный». Льготы действуют только на проезд, пользование постельным бельем оплачивается полностью.

За период январь-февраль 2022 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено на 30% больше пассажиров, чем за такой же период прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются маршруты из Нижнего Бестяха в Тынду, Владивосток, Благовещенск, Иркутск. В связи с ростом нагрузки холдингом принято решение о пополнении парка пассажирских вагонов и проведении капитального ремонта имеющихся. Таким образом ведется активная подготовка к запуску нового пассажирского поезда Нижний Бестях – Владивосток. График его движения будет согласован в ближайшие дни.

Отличная новость для любителей железнодорожных туров. 15 и 22 апреля будут организованы два круговых рейса Москва- Ростов-на-Дону – Элиста – Москва. Поездка пройдет в формате «поезд-отель». К услугам путешественников вагоны СВ и «люкс», оснащенные по последнему слову техники. Передвижение осуществляется преимущественно ночью, а днем туристы имеют возможность осматривать достопримечательности городов. Они смогут посетить буддистский храм, отведать блюда национальных кухонь, полюбоваться полями и степями Калмыкии с цветущими дикими тюльпанами, многое узнать о казачестве и кочевых народах этого региона. График составлен таким образом, чтобы туристы имели возможность отправиться в путь в пятницу, и в понедельник уже вернуться в Москву.

В преддверии закрытия ледовой переправы наблюдается ажиотажный спрос на отправку в республику грузов. В связи с этим руководство АО «АК «ЖДЯ» провело выездное совещание с участием чиновников-представителей различных отраслей хозяйства – транспорта, предпринимательства, туризма и прочих. Было заявлено, что все обязательства по доставке грузов будут выполнены до закрытия ледовой переправы. Станция Нижний Бестях работает без сбоев даже в дни пиковых загрузок. Последние контейнерные поезда будут приняты на станции 4-7 апреля, как и указано в графике.

Пассажиропоток из Крыма и Севастополя не сокращается, поэтому курсирование дополнительного поезда «Таврия» сообщением Москва – Симферополь будет продлено до 18 марта. Прорабатывается вопрос о продлении этого маршрута до конца марта, если авиасообщение с Крымом не будет восстановлено. В составе поездов преимущественно плацкартные вагоны, способные разместить максимальное количество пассажиров.

Дополнительный поезд «Таврия» будет возить пассажиров из Москвы в Симферополь и в обратном направлении до 31 марта. Такое решение было принято в связи с увеличением пассажиропотока в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пути пассажиры проведут 32 часа. Отправление из Москвы – в 14:50, из Симферополя – в 20:00. В составе поезда преимущественно плацкартные вагоны, позволяющие перевезти наибольшее количество пассажиров в условиях повышенного спроса.

В целях повышения транспортной доступности населения поезд «Ласточка» будет запущен в Башкирии. С 1 апреля пассажиры смогут на нем преодолеть расстояние от Уфы до Приютово за 2 часа 55 минут. Цена билета составит 535 рублей. Все федеральные льготы и скидки для учащихся действуют. «Ласточка» заменит действующий ныне пригородный электропоезд ЭП2Д.

С 28 марта железнодорожное сообщение на скоростных поездах «Аллегро» между Россией и Финляндией будет приостановлено. Неиспользованные проездные документы можно вернуть в любой кассе на территории государства, где был куплен билет. Будет произведен полный возврат средств без каких бы то ни было удержаний. Электронный билет можно вернуть через ту же площадку, где он был приобретен. О возобновлении железнодорожного сообщения по этому направлению будет сообщено дополнительно.

В период майских праздников железнодорожники готовятся к повышенной нагрузке, поэтому на самых популярных направлениях будут курсировать дополнительные поезда в количестве более 400 штук. При росте спроса на отдельные направления возможно добавление дополнительных вагонов к графиковым поездам. Пиковая нагрузка ожидается на периоды 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также будут сформированы специальные туристические поезда формата «отель на колесах». Их график позволяет путешественникам ночью ехать, а днем принимать участие в экскурсиях и туристических программах. Есть отдельная программа «Рускеальский экспресс» для любителей ретротуризма.

Поезд Нижний Бестях – Тында дополнен вагоном беспересадочного сообщения до Иркутска. Нововведения стартуют 1 апреля. До 15 апреля, пока не закрыта ледовая переправа, действует трансфер с автовокзала г. Якутска. Трансфер оплачивается отдельно, его стоимость – 500 рублей. Проезд в поезде со станции Нижний Бестях до Иркутска, согласно тарифной сетке, составляет 5660 рублей.