C 1 января 1940 года была введена в эксплуатацию железнодорожная линия Канаш-Чебоксары. Она в значительной мере поспособствовала ликвидации бездорожья в Чувашии, дала толчок развитию промышленности региона. В связи с большой востребованностью станция стала быстро развиваться. Появился транспортный парк Чебоксары-2, грузовой двор, маневровый парк, сортировочная горка. А в конце 1940 года был открыт железнодорожный вокзал для пассажиров. Тогда был запущен первый поезд из Москвы в Чебоксары. Маршрут популярен и сегодня, теперь по нему курсирует двухэтажный фирменный поезд «Чувашия». Но не будем забегать вперед, а остановимся подробнее на истории вокзала и особенностях его конструкции.

Чебоксарский железнодорожный вокзал принял первых пассажиров 30 ноября 1940 года. До 2003 года здание выглядело так. Это был одноэтажный корпус, расположенный на окраине города.

После здание подвергли реконструкции. Оно стало более красивым и современным. В реконструкции активно участвовало правительство Чувашии, поэтому неудивительно, что обновленный вокзал стал визитной карточкой Республики. Открытие здания стало ярким праздником для местных жителей. Был организован большой концерт, на который пригласили даже правительство РФ. С тех пор принято все юбилейные даты вокзала праздновать не менее пышно.

Реконструкции подвергли не только здание вокзала. С годами сменился и архитектурный облик города. Теперь это практически центр Чебоксар, а не окраина. Окружающая территория обустроена, инфраструктура развита.

Современный чебоксарский железнодорожный вокзал – важный транспортный узел, хоть и тупиковый. Внутри просторный кассовый зал, 6 окон для продажи билетов и справочное бюро. Пассажиры могут комфортно разместиться в зале ожидания, воспользоваться камерой хранения, посетить буфет. На втором этаже – 5 комнат для отдыха повышенной комфортности. На первом этаже медицинский пункт, он принимает пассажиров, здесь проходят предрейсовый осмотр водители и машинисты, а также их помощники.

Пассажирам следует знать, что кассы работают не круглосуточно. Они открыты с 8:00 до 21:40.

Вокзал имеет и культурную ценность. На третьем этаже здания нередко проходят выставки произведений изобразительного искусства. Здесь же под куполом часто организуются концерты классических и современных музыкальных коллективов.

Со временем появился специализированный кабинет теоретического обучения работников станции. Здесь работники железнодорожной отрасли могут повысить уровень своих профессиональных знаний. В кабинете есть все необходимое для обучения оборудование. В 2009 году в нем появились телевизор, образцы спецодежды, обучающие плакаты по безопасности движения и охране труда. Теперь здесь создан филиал учебного центра Казанского отделения Горьковской железной дороги.

С 2009 года действует учебный полигон со стрелочным переводом, мачтовым и карликовым светофорами, сигнальными путевыми знаками, автосцепкой. Есть даже подвижной состав с определенными неисправностями.

Вокзал предусматривает удобства для маломобильных граждан. На парковке есть специальные места, на входе установлен пандус. Выход на платформы не имеет вертикальных препятствий.

Станция «Чебоксары» не прекращала работу даже в кризисные времена. В 2008 году железнодорожники не остались без работы. Они проводили реконструкцию путевого хозяйства парка Чебоксары-2. Работа станции была оптимизирована. Это позволило сохранить рабочие места.

Вокзал в Чебоксарах развивается и процветает. Теперь отсюда можно уехать на поезде не только в Москву. Есть рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Канаш, Лазаревское, Адлер.