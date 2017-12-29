Самое романтичное место на железной дороге – туннель любви

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Есть такие места на планете, где чувства вспыхивают с новой силой. Примечательно, что созданы они не руками человека, а самой природой. Одно из таких знаковых мест для влюбленных – туннель любви, расположенный на Украине, неподалеку от поселка Клевань Ровенской области. Какое же отношение к этому месту имеет железная дорога, спросите вы. А самое непосредственное. Внутри туннеля проложены рельсы и трижды в день железнодорожный состав перевозит грузы. Поэтому влюбленным стоит проявлять осторожность, находясь в туннеле, железная дорога действует и о правилах безопасности забывать не стоит. С туннелем любви связано много легенд и интересных фактов. Но обо всем по порядку.

Ботанический феномен

Никто точно не знает, когда образовался этот туннель. Конечно, его созданию поспособствовали и люди, но и природа сыграла немалую роль. Началось все с того, что железную дорогу, соединяющую поселки Клевань и Оржев, обсадили деревьями. Сделали это специально, чтобы замаскировать проезжающие поезда, поскольку рядом находилась военная база. Деревья сажали очень густо. Выросшие деревья и кустарники так плотно сплелись между собой, что образовали туннель на протяжении 4 км. Поезда, проходящие по этому пути, способствуют тому, что туннель не зарастает изнутри. Таким образом, фактически туннель любви сделан для паровоза, и им же и обслуживается. Несмотря на то, что железная дорога действующая, в туннеле всегда многолюдно. Здесь фотографируются влюбленные, проводятся свадебные и тематические фотосессии, видеосъемки.

Местные легенды

С туннелем связано множество интересных историй. Среди них есть откровенно сказочные, другие же очень похожи на правдивые. Поэтому были ли они на самом деле, или это всего лишь легенды – решать вам.

Легенда №1. У жителей Ровенской области очень популярна история о влюбленной паре. Их почему-то называют Колобок и Белоснежка. Родители запретили им пожениться, и от горя девушка бросилась в болото, расположенное неподалеку от этой железной дороги. А парень отправился на ее поиски, но пропал без вести. Говорят, что их души встречаются именно в туннеле – памятнике их любви.

Легенда №2. Польский парень из Оржева влюбился в украинскую девушку, проживавшую в Клевани. Родители запрещали влюбленным общаться, и чтобы передавать друг другу послания, молодые люди выучили азбуку Морзе. Парень построил кратчайший путь к любимой – проложил железную дорогу прямо через лес. С разных концов туннеля при помощи фонарей влюбленные посылали друг другу зашифрованные сообщения. Чтобы их увидеть, использовали бинокль. В итоге пара так и не поженилась, их жизненные пути разошлись, но местные жители уверяют, что их чувства так и не угасли, и они по-прежнему живут в туннеле любви. Невероятная история, но в жизни бывает и не такое.

История популярности

Несмотря на то, что туннель очень красивый, долгое время о его существовании мало кто знал. Около 10 лет назад несколько путешественников, заблудившись вблизи поселка Клевань, неожиданно для себя оказались на железнодорожных путях. Впечатленные пейзажем туннеля, они сделали фото, и выложили его в Facebook. Мало кто верил в то, что фото реальное. Поначалу его восприняли, просто как красивую картинку, сделанную в современном фоторедакторе. Технологии ведь позволяют. Однако нашлись и те, кто решил проверить, действительно ли туннель существует, и отправились его посетить. Они-то и развеяли сомнения всех скептиков. Туннель – настоящий. Случилось так, что эти картинки из интернета увидел и знаменитый японский режиссер – Акийоши Имазаки. Вдохновившись красотой местности, он привез съемочную группу в Украину, нашел тот самый туннель. В результате в 2015 году на экраны вышла красивая лирическая драма «Клевань – туннель любви». Главную роль в фильме сыграла знаменитая японская актриса Микки Хонока. После этого о красоте украинской природы узнал весь мир, и уже ни у кого не оставалось сомнений в существовании туннеля.

Поверья, связанные с туннелем

Влюбленные верят в символичность этого места. Рельсы – это судьбы влюбленных, которые хотят пройти свой жизненный путь рядом друг с другом. Арочный свод над железнодорожными путями символизирует единение сердец. Здесь часто загадывают желания, но, чтобы они сбылись, сделать это нужно правильно. Желание нельзя произносить вслух и после загадывания нужно обязательно поцеловаться. Ничего страшного, если желания влюбленных не совпадают. Сбудутся оба. Если же желание одно – сбудется оно в два раза быстрее. Также считается что если пара поссорилась или отношения потеряли былую искру, стоит прогуляться по туннелю любви. После этого чувства вспыхнут с совой силой, этому поспособствует особая аура места. Считается, что влюбленные, ставшие на рельсы друг против друга, и прислонившиеся сердцами или взявшиеся за руки, никогда не расстанутся. В день свадьбы нужно обязательно прогуляться по туннелю любви, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Интересные факты

Украинский туннель любви часто можно увидеть в рекламных роликах известных брендов. Например, Fujifilm. По сюжету герои рекламы случайно попадают в сказочный туннель, и чтобы запечатлеть все его чудеса, быстро делают много снимков с помощью новой фирменной фотокамеры. В Китае есть копия туннеля любви. Называется он также, но уступает оригиналу в размерах. Располагается неподалеку от города Хефей. В 2017 году состоялась церемония открытия романтического места. В ней принимала участие и украинская делегация. Туннель любви входит в список самых удивительных железных дорог в мире. 1

Когда лучше посетить

Туннель прекрасен в любое время года. Но все же есть рекомендации, учитывающие климатические особенности местности. Наиболее сочная зелень – в мае. Соответственно, снимки будут очень яркими и насыщенными. Еще один период, когда буйство природных красок будоражит воображение – осень, а точнее октябрь. Именно в этом месяце листва только начинает осыпаться, застилая рельсы ковром невероятной красоты. Но и на деревьях листьев еще достаточно. Ими можно любоваться бесконечно – туннель пестрит золотистыми, желтыми, красными, бордовыми и коричневыми оттенками. Кое-где еще проглядывается зелень. Зимний туннель перенесет вас в сказку, но снег в Украине нестабилен, здесь важно ловить момент, поэтому каких-то конкретных рекомендаций дать не можем.

Как доехать

До поселка Клевань можно добраться на автомобиле, на поезде или на автобусе. Выбирать вам. Если путешествуете на автомобиле, отправляйтесь по трассе Н22 к станции «Клевань». Вход в туннель непосредственно рядом с ней. Из города Ровно до станции ходят маршрутки. Они тоже едут по трассе Н22, но не все из них заезжают в поселок. Поэтому лучше заранее уточнить эту информацию у водителя, чтобы не проехать нужную локацию. Поезд Ровно-Луцк делает остановку на станции «Клевань». Если не знаете куда ехать или идти – спросите у любого встречного человека. В Ровенской области о туннеле известно всем, поэтому местные жители с удовольствием покажут вам дорогу к этому удивительному памятнику природы. Также из разных крупных городов Украины, например, Харькова, Киева, Днепра организуются групповые туристические поездки в туннель любви.